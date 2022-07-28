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Дніпропетровщина (3261) обстріл (27110) Резніченко (517)

Армія РФ обстріляла з "Ураганів" і ствольної артилерії Зеленодольську та Апостолівську громади на Дніпропетровщині, - Резніченко

ураган

Вночі ворог обстріляв Криворізький район Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі ворог випробовував нас тривогами і стріляв по Криворізькому району. Російська армія накрила вогнем дві громади району - Зеленодольську та Апостолівську. Гатили по містах та селах з "Ураганів" та ствольної артилерії.

У Зеленодольській громаді поцілили по самому Зеленодольську та Малій Костромці. У селі пошкоджені кілька будинків, зачепило водопровід та газовід. Люди не постраждали.

В Апостолівській громаді вдарили по селу Українка. Є руйнування. Без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в інших районах області на цю хвилину спокійно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог обстріляв Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини, поранено жінку, - Резніченко. ФОТОрепортаж

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То може дєрьмака поселити в цьому районі, щоб папа дав команду туди не стріляти?
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28.07.2022 07:53 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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28.07.2022 10:36 Відповісти
 
 