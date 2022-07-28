Армія РФ обстріляла з "Ураганів" і ствольної артилерії Зеленодольську та Апостолівську громади на Дніпропетровщині, - Резніченко
Вночі ворог обстріляв Криворізький район Дніпропетровщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Вночі ворог випробовував нас тривогами і стріляв по Криворізькому району. Російська армія накрила вогнем дві громади району - Зеленодольську та Апостолівську. Гатили по містах та селах з "Ураганів" та ствольної артилерії.
У Зеленодольській громаді поцілили по самому Зеленодольську та Малій Костромці. У селі пошкоджені кілька будинків, зачепило водопровід та газовід. Люди не постраждали.
В Апостолівській громаді вдарили по селу Українка. Є руйнування. Без постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в інших районах області на цю хвилину спокійно.
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