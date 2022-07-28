Понад 75 тис. росіян вбито чи поранено на війні в Україні, - адміністрація Байдена
Більш як 75 тисяч росіян були вбиті або поранені під час війни в Україні. Цю інформацію повідомили представники адміністрації президента США Джо Байдена депутатам Палати представників США на брифінгу щодо України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомила член комітету Палати представників у справах збройних сил Елісса Слоткін.
"Нас поінформували, що більш як 75 тисяч росіян були або вбиті, або поранені, що дуже багато", - йдеться в повідомленні.
Елісса Слоткін додала, що "більш як 80% їхніх сухопутних військ загрузли, і вони втомилися… Але вони все ще російські військові".
За її словами, основною темою для розмови було те, що США ще можуть і мають зробити для українців "дуже терміново", буквально у найближчі три-шість тижнів. Слоткін зазначила, що "українці хочуть йти на південь та здійснювати операції на півдні. І ми хочемо, щоб вони були максимально успішними". Повідомляється, що обидві партії підтримують відправку в Україну далекобійних ракет ATACMS для HIMARS.
Будь ласка, зачекайте...
але на ЖАЛЬ арахамії з єрмаками ЦЕ НЕ хочуть брати... або вчасно постачати куди треба....(напр. Харківський напрямок)...
Ви думаєте пані Спартц пише листи в Конгрес від "немашоробити"...?? вона ВЖЕ відкрито називає призвіща 5-ї колони: демченки, деркачі, єрмаки....
Бой между российскими ПВО и авиацией завязался в районе Ольгиного Херсонской области.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=143600134987654&id=100080130052840
Понравился видос в Ютьюбе ..чувак без обеих рук "обмывает"со своей семьёй орден который ему вручил хмырь ШойХу...
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
https://bb.lv/statja/v-mire/2022/07/28/administraciya-baydena-ocenivaet-rossiyskie-poteri-v-75000-new-york-times Газета New York Times пишет, что администрация президента США негласно оценивает потери России в войне с Украиной в 75 тысяч убитых и раненых .
По сведениям New York Times, такую справку администрация Байдена дает конгрессменам - об этом газете сказал один из них, недавно посетивший Украину. По словам этого конгрессмена, имя которого не названо, оценка в 75 тысяч прозвучала в справке, которую для него и коллег подготовили Госдепартамент, минобороны, Комитет начальников штабов и разведка.
Сама газета New York Times, не берется судить о реалистичности этой оценки. "Все время с начала войны Украина и Россия скрывают свои потери, заставляя друг друга и весь мир гадать об их размере. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы занижать цифры потерь: Россия - чтобы продолжать рассказывать внутренней аудитории об успехах, Украина - чтобы поддерживать боевой дух", - напоминает американская газета своим читателям.
Если взять за соотношение убитых и раненых 1:3, то общая оценка в 75 тысяч дает 18-19 тысяч убитых.