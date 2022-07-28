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Понад 75 тис. росіян вбито чи поранено на війні в Україні, - адміністрація Байдена

рф,ліквідація

Більш як 75 тисяч росіян були вбиті або поранені під час війни в Україні. Цю інформацію повідомили представники адміністрації президента США Джо Байдена депутатам Палати представників США на брифінгу щодо України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомила член комітету Палати представників у справах збройних сил Елісса Слоткін.

"Нас поінформували, що більш як 75 тисяч росіян були або вбиті, або поранені, що дуже багато", - йдеться в повідомленні.

Елісса Слоткін додала, що "більш як 80% їхніх сухопутних військ загрузли, і вони втомилися… Але вони все ще російські військові".

За її словами, основною темою для розмови було те, що США ще можуть і мають зробити для українців "дуже терміново", буквально у найближчі три-шість тижнів. Слоткін зазначила, що "українці хочуть йти на південь та здійснювати операції на півдні. І ми хочемо, щоб вони були максимально успішними". Повідомляється, що обидві партії підтримують відправку в Україну далекобійних ракет ATACMS для HIMARS.

Читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 40 070 осіб, 222 літаки, 190 гелікоптерів, 1738 танків та 3971 броньована машина. ІНФОГРАФІКА

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Топ коментарі
+13
Оккупанты сбили еще один собственный вертолет Ка-52 «Аллигатор»28.07.2022, 8:23ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО: EPA

Бой между российскими ПВО и авиацией завязался в районе Ольгиного Херсонской области.
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28.07.2022 08:31
+9
буду краток-мало
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28.07.2022 08:18
+7
И что это должно означать? Щас сформируют дивизию "лада калина" и в бой?
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28.07.2022 08:27
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0,1% от общего населения рашки
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28.07.2022 08:13 Відповісти
Ну, 0,05% от всего населения, что равно 0,32% от трудоспособных мужчин (среди населения есть также женщины, дети и старики) или каждый 312-й мужчина
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28.07.2022 08:21 Відповісти
Не мешайте теплое с мягким. По кацапским летописям народонаселение 140 млн. В западным источникам около 100 млн. Пусть 75 тыс выведенных из строя (200+300) это активное мужское население от 18 до 55 лет которое не имеет потомства( большинство) которое не сможет наполнять ВВП, платить налоги, а инвалиды еще и станут 100%-ми потребителями бюджета. Потери еще не смертельные, но опасные. И это ЗСУ еще серьезно не начинали
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28.07.2022 08:43 Відповісти
И что это должно означать? Щас сформируют дивизию "лада калина" и в бой?
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28.07.2022 08:27 Відповісти
А до чого тут обсчєє насєлєніє . ? . Мова йде про армію . А ти включив сюди всіх , і немовлят і пенсів ..
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28.07.2022 08:41 Відповісти
наверное целью было впечатлить нас ничтожностью боевых патерь
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28.07.2022 08:48 Відповісти
175 тисяч прийнятніше
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28.07.2022 08:13 Відповісти
значить дадуть ATACMS
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28.07.2022 08:15 Відповісти
Та вони дадуть все що треба ( крім ЯЗ , звичайно ) ,, але , на жаль , не все зразу . . Просто - коли ( образно ) палає хата в сусіда , а не своя , то й нема такої потреби - надто швидко бігати по воду . Бюрократією , в світі хвора не лише Україна .
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28.07.2022 08:53 Відповісти
"вони дають все що треба..."....

але на ЖАЛЬ арахамії з єрмаками ЦЕ НЕ хочуть брати... або вчасно постачати куди треба....(напр. Харківський напрямок)...

Ви думаєте пані Спартц пише листи в Конгрес від "немашоробити"...?? вона ВЖЕ відкрито називає призвіща 5-ї колони: демченки, деркачі, єрмаки....
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28.07.2022 09:23 Відповісти
буду краток-мало
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28.07.2022 08:18 Відповісти
Що це означає "...але вони все ще російські військові"? Американці так висловлюються,що їх хрен зрозумієш.
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28.07.2022 08:22 Відповісти
Это значит, что хоть они и "подустали", но всё ещё никуда не делись.
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28.07.2022 08:25 Відповісти
Нічого незрозумілого: Байден цим сказав, що хоч кацапи і вимотані, але від своїх агресивних планів поки що не відмовляться не збираються (зокрема - їх командування)
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28.07.2022 08:30 Відповісти
Оккупанты сбили еще один собственный вертолет Ка-52 «Аллигатор»28.07.2022, 8:23ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО: EPA

Бой между российскими ПВО и авиацией завязался в районе Ольгиного Херсонской области.
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28.07.2022 08:31 Відповісти
********** и лукашило вас заждались черти в Аду..
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=143600134987654&id=100080130052840
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28.07.2022 08:33 Відповісти
Останній день орка-кулеметника! https://youtu.be/8tlJ2gWMu5g
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28.07.2022 08:33 Відповісти
По моим подсчетам 105 000 раненых и убитых крыс путлерской банды...
Понравился видос в Ютьюбе ..чувак без обеих рук "обмывает"со своей семьёй орден который ему вручил хмырь ШойХу...
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28.07.2022 08:46 Відповісти
І без вуха.
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28.07.2022 09:27 Відповісти
І без мізків
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28.07.2022 09:33 Відповісти
"ані хатєлі стать руZZкімі....."- вони ними і стали....

тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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28.07.2022 09:14 Відповісти
Дикии сказав шо це ***** на постном маслі -- для них шо 40 т. шо 400 т. шо 4млн. без разніци -- лиш би нас задавити
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28.07.2022 09:17 Відповісти
ATACMS это прекрасно! Нужна полная капитуляция агрессора! СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ВСУ!
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28.07.2022 09:29 Відповісти
Прокасапський ресурс, але це він дає передрук з достовірних західних:

https://bb.lv/statja/v-mire/2022/07/28/administraciya-baydena-ocenivaet-rossiyskie-poteri-v-75000-new-york-times Газета New York Times пишет, что администрация президента США негласно оценивает потери России в войне с Украиной в 75 тысяч убитых и раненых .
По сведениям New York Times, такую справку администрация Байдена дает конгрессменам - об этом газете сказал один из них, недавно посетивший Украину. По словам этого конгрессмена, имя которого не названо, оценка в 75 тысяч прозвучала в справке, которую для него и коллег подготовили Госдепартамент, минобороны, Комитет начальников штабов и разведка.
Сама газета New York Times, не берется судить о реалистичности этой оценки. "Все время с начала войны Украина и Россия скрывают свои потери, заставляя друг друга и весь мир гадать об их размере. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы занижать цифры потерь: Россия - чтобы продолжать рассказывать внутренней аудитории об успехах, Украина - чтобы поддерживать боевой дух", - напоминает американская газета своим читателям.
Если взять за соотношение убитых и раненых 1:3, то общая оценка в 75 тысяч дает 18-19 тысяч убитых.
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28.07.2022 09:59 Відповісти
в цифру 75 000 різні чурки і буряти не входять?
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28.07.2022 10:11 Відповісти
туда им и дорога!
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28.07.2022 13:03 Відповісти
 
 