Вночі окупанти завдали двох ракетних ударів по Харкову із ЗРС С-300, - Терехов

Окупанти вночі завдали двох ударів по Харкову із ЗРС С-300

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Два обстріли Харкова за ніч. Обидва відразу після опівночі. Один ближчий до центру, другий в одному з прилеглих до нього районів. Знову ракети С-300. Як результат - дві невеликі пожежі, які загасили наши рятувальники. Інформації про постраждалих наразі немає", - зазначив він.

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