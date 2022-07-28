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358 дітей загинули в Україні через агресію РФ, понад 693 - поранені, - Офіс генпрокурора

діти

Більше ніж 1051 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 28 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 358. Зросла кількість поранених - понад 693.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 363, Харківській - 195, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 57, Херсонській - 54, Запорізькій - 40", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 12-річний хлопчик та його батько дістали поранення внаслідок обстрілу на Харківщині, - ОВА

27 липня ворожі війська вкотре обстріляли Миколаївський район Миколаївської області. Внаслідок обстрілу двох сіл поранення отримали 14-річний та 12-річний хлопчики. 27 липня через мінометний обстріл с. Прудянка Дергачівського району Харківської області отримав поранення 12-річний хлопчик.

У Офісі генпрокурора зазначають, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2197 закладів освіти. З них 223 зруйновано повністю.
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пусть Очко госсудареве намба 2 отошлет это Гутеришу, для которого детки Африки которые голодают в климате шо дает возможность снимать 3 урожая в год, важнее каких то там пострелушек устроенных глубокоуважаемым членом ООН против..... другого члена ООН.

вот отвезти бы этого г*сподинчика и оставить ночью где то там в Африке на улице с этими детками. 100500 раз на нож упадет ибо костюм, часы и главное - а че это он тут шляется не местный?
он вроде нигер, так что главная причина не будет - "а че это он белый"
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28.07.2022 08:38 Відповісти
Царство Небесне вбитим...
Одужання пораненим.
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28.07.2022 08:55 Відповісти
реально кратно больше, а выехало из Украины не меньше миллиона
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28.07.2022 10:12 Відповісти
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28.07.2022 10:52 Відповісти
 
 