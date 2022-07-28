Українські захисники відбили наступ на Бахмутському напрямку і змусили ворога відступити, - Генштаб ЗСУ

У районі Бахмута окупанти намагалися поліпшити тактичне становище, але штурмові дії противника в напрямках Клинове - Бахмут і Миронівський - Семигір'я ЗСУ відбили й змусили окупантів відступити.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"На Бахмутському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення, але штурмові дії на напрямках Клинове – Бахмут та Миронівський - Семигір’я наші воїни відбили та змусили окупантів відступити. На напрямку Відродження – Вершина противник має частковий успіх, закріплюється південно-східніше населеного пункту Вершина. Спроба просунутися у напрямках Володимирівка – Соледар та Стряпівка – Соледар завершилася для окупантів провалом", - йдеться в повідомленні.

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