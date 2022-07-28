РФ завдала ракетних ударів по Миколаєву. Практично зруйнована школа, пошкоджені житлові будинки та складське приміщення університету, - Сєнкевич. ФОТО

Сьогодні, 28 липня, від ракетних ударів РФ зазнали часткових руйнувань заклади освіти та житлові будинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Ще одна міська школа практично повністю зруйнована. Там обвалилась частина будівлі. Поранення дістав охоронець закладу. У довколишніх приватних будинках побило вікна та покрівлю. Також ракета влучила на територію водної станції нашого Кораблебудівного університету, пошкодивши складське приміщення", - йдеться у повідомленні.

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Сєнкевич зазначив, що на території одного з приватних підприємств від влучання боєприпасів загорілись залишки шроту. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники ДСНС. Щодо житлових будинків, на цей час відомо про пошкодження двох багатоповерхівок.















