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Миколаїв (1760) обстріл (27110) Сєнкевич (229)

РФ завдала ракетних ударів по Миколаєву. Практично зруйнована школа, пошкоджені житлові будинки та складське приміщення університету, - Сєнкевич. ФОТО

Сьогодні, 28 липня, від ракетних ударів РФ зазнали часткових руйнувань заклади освіти та житлові будинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

РФ завдала ракетних ударів по Миколаєву. Практично зруйнована школа, пошкоджені житлові будинки та складське приміщення університету, - Сєнкевич 01

"Ще одна міська школа практично повністю зруйнована. Там обвалилась частина будівлі. Поранення дістав охоронець закладу. У довколишніх приватних будинках побило вікна та покрівлю. Також ракета влучила на територію водної станції нашого Кораблебудівного університету, пошкодивши складське приміщення", - йдеться у повідомленні.

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РФ завдала ракетних ударів по Миколаєву. Практично зруйнована школа, пошкоджені житлові будинки та складське приміщення університету, - Сєнкевич 02

Сєнкевич зазначив, що на території одного з приватних підприємств від влучання боєприпасів загорілись залишки шроту. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники ДСНС. Щодо житлових будинків, на цей час відомо про пошкодження двох багатоповерхівок.



РФ завдала ракетних ударів по Миколаєву. Практично зруйнована школа, пошкоджені житлові будинки та складське приміщення університету, - Сєнкевич 03
РФ завдала ракетних ударів по Миколаєву. Практично зруйнована школа, пошкоджені житлові будинки та складське приміщення університету, - Сєнкевич 04
РФ завдала ракетних ударів по Миколаєву. Практично зруйнована школа, пошкоджені житлові будинки та складське приміщення університету, - Сєнкевич 05
РФ завдала ракетних ударів по Миколаєву. Практично зруйнована школа, пошкоджені житлові будинки та складське приміщення університету, - Сєнкевич 06
РФ завдала ракетних ударів по Миколаєву. Практично зруйнована школа, пошкоджені житлові будинки та складське приміщення університету, - Сєнкевич 07
РФ завдала ракетних ударів по Миколаєву. Практично зруйнована школа, пошкоджені житлові будинки та складське приміщення університету, - Сєнкевич 08
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Топ коментарі
+10
Московити знищують заклади освіти, і цим опосередковано визнають, що позбавлення народу національної освіти є одним з основних чинником їх геноциду. Проте, кацапи забули, що у інформаційну еру знищення будівлі школи чи університету не є ключовим фактором у знищенні освіти.
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28.07.2022 08:57
+6
У кацапів не було і немає власної ідентичності. Просто вінегрет з маси племен під вигаданою ідеологією. Тому вони намагаються знищити нашу.
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28.07.2022 09:03
+3
Ну и где тот адекватный ответ, который не далее, чем вчера, обещал наш президент?
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28.07.2022 09:18
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Московити знищують заклади освіти, і цим опосередковано визнають, що позбавлення народу національної освіти є одним з основних чинником їх геноциду. Проте, кацапи забули, що у інформаційну еру знищення будівлі школи чи університету не є ключовим фактором у знищенні освіти.
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28.07.2022 08:57 Відповісти
У кацапів не було і немає власної ідентичності. Просто вінегрет з маси племен під вигаданою ідеологією. Тому вони намагаються знищити нашу.
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28.07.2022 09:03 Відповісти
зато наш недоминистр окольно топит за офлайн, за годы барановируса уже можно было создать рабочую платформу для полного онлайна как в Китае, но мы легких путей не ищем, выделяем деньги на подвалы и с умным видом называем их "укрыттям".
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28.07.2022 10:35 Відповісти
Повсюду нацбатальоні на бєндєрамабілях.
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28.07.2022 08:58 Відповісти
в ближноьму бою арта та рсзв недоцільні ,але ціна
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28.07.2022 09:12 Відповісти
Ну и где тот адекватный ответ, который не далее, чем вчера, обещал наш президент?
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28.07.2022 09:18 Відповісти
Адекватний президент?
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28.07.2022 09:32 Відповісти
А чого пану Аметису ще не вистачає? Ще в 2019 році адекватні зрозуміли, що найкраща його зброя - відос. От він і завдав "нищівного" удару по ворогу відосом, 73% вівців це дуже схавали і пишаються своїм хоробрим лідером.
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28.07.2022 09:43 Відповісти
Ганьба, а не відос.
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28.07.2022 09:54 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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28.07.2022 11:05 Відповісти
********** відповість на обстріли відосом в футболці відтінку асфальту великого крадівництва)
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28.07.2022 14:03 Відповісти
 
 