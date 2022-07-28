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Медведчук (1694) Мукачево (174) податки (3736) суд (11515) митниця (1852) ДБР (3307)

В Україні судитимуть 14 працівників митниці, які "допомагали" без податків імпортувати нафтопродукти компанії, близькій до Медведчука, - ДБР

митниця,мито

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо 14 працівників митного поста "Мукачево" Закарпатської митниці, через дії яких державний бюджет втратив понад 35,5 млн гривень. Обвинувальні акти скеровано до суду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі ДБР.

"Встановлено, що протягом 2017-2018 років компанія зі сфери впливу кума Путіна Віктора Медведчука імпортувала залізничним та автомобільним транспортом зі Словаччини нафтопродукти угорського походження - легкі та середні дистиляти. Проте у документах зазначалось, що у цистернах знаходиться газовий конденсат, що не є підакцизним товаром.

Під час митного оформлення службові особи митниці "не помічали" підміни та розмитнювали легкі, середні дистиляти як газовий конденсат. Це дозволило організаторам ухилитися від сплати акцизного податку та ПДВ на мільйони гривень", - йдеться у повідомленні.

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Працівники митниці обвинувачуються у неналежному виконанні службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.
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Топ коментарі
+5
Що там з дєрьмаком, він до цього причетний?
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28.07.2022 09:26
+5
2018,а сьогодні? Сама більша корупція має місце сьогодні, а не вчора...
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28.07.2022 09:28
+3
А сбогодні, пані Валентина, можна сміливо порушувати справу проти всіх митників і не буде помилки. Після виборів ми дізнаємося, як команда "слуг" тирила "гуманітарки", як вони під "гуманітарку" завозили свої товари і сдавали на потреби армії, біженців за бюджетні кошти.
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28.07.2022 09:31
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Без даху зверху така хрєнь не могла відбуватись зовсім...
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28.07.2022 09:19 Відповісти
Що там з дєрьмаком, він до цього причетний?
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28.07.2022 09:26 Відповісти
2017-18роки-здається це був хтось іньший...Я навіть здогадуюсь хто...
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28.07.2022 09:35 Відповісти
Ото ті лохи дадуть покази на того , шо ти догадуєшся, їх за це відпустять а зебня смакуватиме під час війни чергове шоу...
Їм зараз іншого не треба ...
Чаус підтвердить....
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28.07.2022 10:21 Відповісти
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28.07.2022 10:31 Відповісти
2018,а сьогодні? Сама більша корупція має місце сьогодні, а не вчора...
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28.07.2022 09:28 Відповісти
А сбогодні, пані Валентина, можна сміливо порушувати справу проти всіх митників і не буде помилки. Після виборів ми дізнаємося, як команда "слуг" тирила "гуманітарки", як вони під "гуманітарку" завозили свої товари і сдавали на потреби армії, біженців за бюджетні кошти.
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28.07.2022 09:31 Відповісти
Роль ведмедчука сегодня успешно выполняет дЕрмак...дядя Витя стар стал...вместе с кумом путлером... Оксанка Марченко тоже пролетела...як казав Леонид Макарыч...маємо те що маємо...
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28.07.2022 09:39 Відповісти
Більше того, д'Єрмак за неповних три роки вже зробив те, чого Медведчуку не вдалося зробити за 30 років!
За це Медведчука і прибирають руками д'Єрмака на схвальні оплески люмпену.
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28.07.2022 10:25 Відповісти
Кремль потратив на колаборантів 5 ярдів зелені, їх через кордон ніхто не возив. Медведчук стояв на чолі "процесу", Гроші "освювались" і виникла "Панама" в ФСБ. А митники це "розходний матеріал", час прийшов, прошу сідати з конфіскацією.
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28.07.2022 09:51 Відповісти
Якісь нестиковки... Терміново нову заяву з Медведчуком записати! Хай в чергове зачитає з суфлера, що компанія теж не його, а Пороха!
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28.07.2022 11:02 Відповісти
Та де там вже оты "связи, явки, пароли" фсбшні від резедента мертвечука? А скількі було хрюканья, а окрім пшика з Порохом, ані квартал, ані ярмаківці нич не народили. Там ще один був, теж верещадо Zелене лайно ож "явки, пароли, агенты".
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28.07.2022 13:45 Відповісти
 
 