Удар по Вишгородському району: окупанти випустили 5 ракет, кілька влучили у об'єкт інфраструктури
Під час ранкової атаки на Київську область російські війська випустили в бік регіону 5 ракет. Основний удар припав по Вишгородському району.
Про це заявив голова Київської ОВА Олексій Кулеба в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, в області працювала система протиповітряної оборони, проте кілька ракет потрапили в об'єкти інфраструктури.
Також Кулеба зазначив, що на даний момент немає інформації про жертви і поранених.
Як відомо, вранці 28 липня російська армія завдала ракетного удару по одній з громад Вишгородського району Київської області. Обстрілу піддався об'єкт інфраструктури. На місці працюють всі екстрені служби.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Скільки ще разів можна робити недолугі закиди до нашого ППО.
Вам вже разів десять пояснювали, що проти ракет необхідне ПРО і що ніяке існуюче ППО і ПРО в принципі не взмозі на 100% перехопити ВСІ цілі.
Що до "інтелектуальне ППО" - більше слухайте зебільних "фахівців" з МВС, які в ППО та ПРО такі ж "фахівці", як у китайському класичному балеті.
Чи аби в черговий раз щось бовкнути?