Удар по Вишгородському району: окупанти випустили 5 ракет, кілька влучили у об'єкт інфраструктури

Під час ранкової атаки на Київську область російські війська випустили в бік регіону 5 ракет. Основний удар припав по Вишгородському району.

Про це заявив голова Київської ОВА Олексій Кулеба в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, в області працювала система протиповітряної оборони, проте кілька ракет потрапили в об'єкти інфраструктури.

Також Кулеба зазначив, що на даний момент немає інформації про жертви і поранених.

Як відомо, вранці 28 липня російська армія завдала ракетного удару по одній з громад Вишгородського району Київської області. Обстрілу піддався об'єкт інфраструктури. На місці працюють всі екстрені служби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни завдали ракетного удару по одній із громад Вишгородського району, - Кулеба