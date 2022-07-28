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армія рф (16209) Київська область (3806) обстріл (27110) ракети (3928) Вишгород (71) Кулеба Олексій (174)

Удар по Вишгородському району: окупанти випустили 5 ракет, кілька влучили у об'єкт інфраструктури

ракета

Під час ранкової атаки на Київську область російські війська випустили в бік регіону 5 ракет. Основний удар припав по Вишгородському району.

Про це заявив голова Київської ОВА Олексій Кулеба в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, в області працювала система протиповітряної оборони, проте кілька ракет потрапили в об'єкти інфраструктури.

Також Кулеба зазначив, що на даний момент немає інформації про жертви і поранених.

Як відомо, вранці 28 липня російська армія завдала ракетного удару по одній з громад Вишгородського району Київської області. Обстрілу піддався об'єкт інфраструктури. На місці працюють всі екстрені служби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни завдали ракетного удару по одній із громад Вишгородського району, - Кулеба

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Так де інтелектуальне ППО? Так піарили, а просто ППО працює краще. Хотя,хто його знає чий інтелект взяли.
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28.07.2022 10:06 Відповісти
Никакое ППО не справится с массовым пуском ракет. Только ответные удары по территории РФ могут остудить их. Иначе рашисты чуствуя безнаказанность могут годами обстреливать наши города
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28.07.2022 10:16 Відповісти


Скільки ще разів можна робити недолугі закиди до нашого ППО.

Вам вже разів десять пояснювали, що проти ракет необхідне ПРО і що ніяке існуюче ППО і ПРО в принципі не взмозі на 100% перехопити ВСІ цілі.
Що до "інтелектуальне ППО" - більше слухайте зебільних "фахівців" з МВС, які в ППО та ПРО такі ж "фахівці", як у китайському класичному балеті.

Чи аби в черговий раз щось бовкнути?
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28.07.2022 10:40 Відповісти
Навіть, коли цю орчу орду вигнати з України, обстріли триватимуть. Світ має усвідомити необхідність роззброєння кацапердії. Про позбавлення статусу ядерної держави і мови нема, це першочергове.
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28.07.2022 10:17 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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28.07.2022 11:26 Відповісти
Сьогодні моє село прокинулось від декількох потужних вибухів (
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28.07.2022 12:46 Відповісти
це на правобережжі? бо я на лівому у виш районі, чув вибухи
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28.07.2022 14:03 Відповісти
 
 