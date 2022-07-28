Ми не зупинимось, доки не звільнимо останній метр нашої землі, - Зеленський. ВIДЕО

Україна та Росія у цій війні б'ються за різне. Тому і фінал цієї битви для кожного буде різним.

Про це глава держави заявив у відеозверненні з нагоди Дня хрещення Київської Русі, передає Цензор.НЕТ.

"Ми віддамо останню сорочку, віддамо все, що в нас є за те, що є в нашому серці. Саме тому ми будемо битися за свою державність до останнього. Останнього подиху, останнього патрона, останнього солдата. Тільки не нашого, а ворожого. Ми будем жити, щоб боротись, і боротись, щоб жити.

Ми не здамося, допоки не проженемо зі свого дому останнього окупанта. Ми не зупинимось, допоки не звільнимо останній метр нашої української землі. Ми не заспокоїмося, допоки не визволимо останнє наше село, нашу останню хату, останню криницю, нашу останню вишню, нашу останню вербу. Так буде. І буде тільки так! Бо для нас і для окупанта все це має зовсім різні, полярні значення. ... Ми б’ємося за різне, то ж і фінал цієї битви для кожного буде різним. За значенням і навіть за звучанням. По-русски это провал "спецоперации". Українською - перемога у війні. Ось чому вона буде, ось чому буде Українська держава", - наголосив президент.

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