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обстріл (27110) Сумська область (3247) Живицький Дмитро (466)

Вночі та вранці війська РФ обстрілювали з мінометів територію Сумщини, жертв немає, - ОВА

сумщина

Російські окупаційні війська били з мінометів по громадам Сумської області.

Про це повідомив глава ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"До опівночі вчора тривав мінометний вогонь по території Миколаївської селищної громади. Всього 35 прильотів. Після опівночі розпочався мінометний обстріл одного із сел Есманської громади, 6 прильотів", - зазначив очільник обладміністрації.

Водночас майже о шостій ранку росіяни обстріляли Хотінську громаду з міномету. 5 прильотів.

О пів на дев'яту був мінометний обстріл Краснопільської громади. 15 прильотів.

В усіх випадках - без жертв та руйнувань.

Також читайте: Окупанти зранку вдарили ракетами по п'яти регіонах України, - звіти ОВА

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І що, обстріляли🧐 Так то ж не дивно, - вони вороги, а от чому наша артилерія мовчить, як сраця в гостях, що знов почуємо байку, що немає контррадарів та снарядів🤔 А може пора брати за дупу дєрьмака з арахноїдиєю та поселити в прикордонному селі на Сумщині, нехай посидять, та відчують всю прєлєсть шурхотіння пролітаючих снарядів над головою та заїдають отриманий стрес скумбрією по 8 гривень за кільо 😝😝😝😝😝😜🤪
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28.07.2022 10:36 Відповісти
А ще краще запитати його співпідрядчика де зброя чи таки ,що каже США требує контролю,бо дерьмак Україну не захищає
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28.07.2022 10:42 Відповісти
 
 