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Влада Чорногорії почала заморожувати майно громадян РФ через санкції Євросоюзу

чорногорія

Влада Чорногорії почала заморожувати майно громадян Російської Федерації. Це пов'язано із санкціями Європейського Союзу, які запровадили проти РФ через війну в Україні.

Про це повідомляється на сайті Кабінету Міністрів країни, передає Цензор.НЕТ.

27 липня у зовнішньополітичному відомстві Чорногорії повідомили про замороження нерухомості громадянина РФ у Жабляку. Його ім'я не називається. Він нібито встиг оскаржити рішення про замороження активів в адміністративному суді.

Крім того, під санкції потрапило майно російського політтехнолога Марата Баширова, який у 2014 році працював в структурах бойовиків "ЛНР".

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мощно! в Черногории, такое впечатление, что живёт 99% кацапов
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28.07.2022 11:04 Відповісти
Черногорія для кацапов
стане Чорнобаєвкою
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28.07.2022 11:11 Відповісти
«Как ни уверяй Стасюлевичи, Градовские, Краевские, что мы Европа, в Европе-то никто не принимает нас за европейцев.» Ф. Достоевский © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
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28.07.2022 11:29 Відповісти
Парашники, зачем вам Черногория? Лучше Нижних Ипеней курорта нет.
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28.07.2022 11:39 Відповісти
Там вроде дирипаска новий яхт порт построил - Вот что надо изымать .
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28.07.2022 14:34 Відповісти
 
 