Влада Чорногорії почала заморожувати майно громадян РФ через санкції Євросоюзу

Влада Чорногорії почала заморожувати майно громадян Російської Федерації. Це пов'язано із санкціями Європейського Союзу, які запровадили проти РФ через війну в Україні.

Про це повідомляється на сайті Кабінету Міністрів країни, передає Цензор.НЕТ.

27 липня у зовнішньополітичному відомстві Чорногорії повідомили про замороження нерухомості громадянина РФ у Жабляку. Його ім'я не називається. Він нібито встиг оскаржити рішення про замороження активів в адміністративному суді.

Крім того, під санкції потрапило майно російського політтехнолога Марата Баширова, який у 2014 році працював в структурах бойовиків "ЛНР".

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