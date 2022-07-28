УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9104 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 481 2
Дніпропетровщина (3261) обстріл (27110) Резніченко (517)

Внаслідок обстрілу Дніпропетровщини військами РФ загинула 1 людина, дві особи дістали поранення, - ОВА

рф,рсзв

Російські окупанти продовжують обстрілювати територію Дніпропетровщини.

Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Російська армія знову ударила по Криворізькому району. Накрили вогнем з РСЗВ Широківську громаду. Цілеспрямовано поцілили по агропідприємству у Шестірні. Одна людина загинула, двоє поранені - вони у лікарні", - йдеться в повідомленні.

За словами Резніченка, виникла пожежа. На місці працюють вогнеборці. Масштаби руйнувань з’ясовуються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армія РФ обстріляла з "Ураганів" і ствольної артилерії Зеленодольську та Апостолівську громади на Дніпропетровщині, - Резніченко

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
безкінечнии мордор
показати весь коментар
28.07.2022 11:23 Відповісти
показати весь коментар
28.07.2022 12:33 Відповісти
 
 