Внаслідок обстрілу Дніпропетровщини військами РФ загинула 1 людина, дві особи дістали поранення, - ОВА

Російські окупанти продовжують обстрілювати територію Дніпропетровщини.

Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Російська армія знову ударила по Криворізькому району. Накрили вогнем з РСЗВ Широківську громаду. Цілеспрямовано поцілили по агропідприємству у Шестірні. Одна людина загинула, двоє поранені - вони у лікарні", - йдеться в повідомленні.

За словами Резніченка, виникла пожежа. На місці працюють вогнеборці. Масштаби руйнувань з’ясовуються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армія РФ обстріляла з "Ураганів" і ствольної артилерії Зеленодольську та Апостолівську громади на Дніпропетровщині, - Резніченко