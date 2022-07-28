Внаслідок обстрілу Дніпропетровщини військами РФ загинула 1 людина, дві особи дістали поранення, - ОВА
Російські окупанти продовжують обстрілювати територію Дніпропетровщини.
Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Російська армія знову ударила по Криворізькому району. Накрили вогнем з РСЗВ Широківську громаду. Цілеспрямовано поцілили по агропідприємству у Шестірні. Одна людина загинула, двоє поранені - вони у лікарні", - йдеться в повідомленні.
За словами Резніченка, виникла пожежа. На місці працюють вогнеборці. Масштаби руйнувань з’ясовуються.
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Валентин Коваль
показати весь коментар28.07.2022 11:23 Відповісти Мені подобається 0
Чайка Київ
показати весь коментар28.07.2022 12:33 Відповісти Мені подобається 0
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