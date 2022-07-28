УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9104 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні Війна
18 847 113
Конгрес США (1202) ракети (3928) США (21036)

Обидві партії Конгресу США підтримують передачу Україні ракет великої дальності ATACMS, - членкиня Комітету Палати представників Слоткін

atacms

Членкиня Комітету Палати представників США у справах збройних сил Елісса Слоткін заявила, що обидві партії Конгресу підтримують передачу Україні ракет великої дальності. Зокрема, йдеться про оперативно-тактичний ракетний комплекс ATACMS.

Цей вид озброєння може вражати цілі на відстані до 300 км. Про це Слоткін заявила під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

За словами членкині Комітету Палати представників США у справах збройних сил, і республіканці, і демократи у Конгресі Сполучених Штатів виступають за те, щоб надати Збройним силам України ракети ATACMS.

Слоткін пояснила, що Україна має потребу в такому озброєнні, оскільки високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS можуть вражати цілі на відстані близько 80 км. Водночас ATACMS дозволяє знищувати ворожі цілі на набагато більшій відстані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білий дім готовий надати Україні стільки установок HIMARS, скільки зможе, - конгресмен

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+30
За допомогу дякують.
Претензії ( звинувачення) висувають керівництву країни, за злочинне недбальство чи державну зраду.
показати весь коментар
28.07.2022 11:19
+29
Все правильно каже пані Слоткін і молодці конгресмени.
Байден, давай, look alive, встрепенися, збадьорися!
ви знаєте, камради, що в Чорному морі будуть проводитися навчання Sea Breeze, так Байден посилає туди тільки літаки, а кораблі не посилає, щоб путін не розсердився. Хоча ці кораблі за 30 секунд там весь парашкинський недофлот перетворили б на попіл, якби захотіли.
показати весь коментар
28.07.2022 11:15
+21
западный мир виновен в создании клутина, в бесконечных перезагрузках, умиротворениях, ручканьях, стремлении понять и так далее и тому подобное! даже видя непрекрытую агрессию против Молдовы, Грузии, Сирии, Украины в 2014 году ничему их не научило!
и тут нате, до них дошло, что следующими будут воевать уже ОНИ, на своей территории!!!
поэтому замечание по-поводу более оперативного соображания - очень даже в тему!
будут тупить - будут воевать уже у себя дома
показати весь коментар
28.07.2022 11:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ти теж чекай медальки від Зе на e mail.
показати весь коментар
28.07.2022 14:38 Відповісти
Довольно старая ракета, типа Точки-У. В зависимости от модификации дальность 150-300 км.
Запускается с хаймерса.
показати весь коментар
28.07.2022 18:06 Відповісти
Других наземного базирования у США сейчас нет
показати весь коментар
28.07.2022 19:20 Відповісти
Gooood!

И много таких нужно
показати весь коментар
28.07.2022 18:23 Відповісти
Ну коли підтримують то де ракети??
показати весь коментар
28.07.2022 19:49 Відповісти
А в это время в стране, некогда бывшей вторым в мире экспортёром оружия и считавшейся второй армий мира:

"Представленная в 2014 году корейская реактивная артиллерийская система KN-09 имеет дальность стрельбы в 200 км и легко "перестреляет" HIMARS. Кроме того, поставки можно будет наладить с наименьшими затратами: Северная Корея и Россия соединены железной дорогой, и системы вооружения можно будет перебросить на Украину в течение считанных дней, либо укомплектовав корейскими расчетами, либо российскими после надлежащего обучения. Первый вариант станет зеркальным ответом на переброску на Украину американского персонала, чтобы ускорить развертывание HIMARS. Северокорейский вариант еще более высокого уровня, система KN-25, был представлен в 2019 году и может похвастаться еще бóльшей дальностью действия - свыше 400 км. Он может поставляться вместо своего предшественника или наравне с ним. Обе системы разрабатывались для максимальной мобильности, как и HIMARS, и используют передвижные пусковые установки, позволяющие оперативно менять дислокацию после стрельбы.

12:51"

Учитывая уровень технологий обеих "сверхдержав" и предполагаемую на этой основе точность попадания, да ещё при условии, что эти гробы с музыкой высокомобильны, страшно представить, что ждёт их собственное население в радиусе 1000 км от этой вунделвафли.
показати весь коментар
29.07.2022 02:19 Відповісти
Красножопая Корея имеет лучшие в мире технологии... ты наверно говно жрал в детстве...
показати весь коментар
29.07.2022 08:31 Відповісти
Это они Кореи перепутали
показати весь коментар
31.07.2022 21:33 Відповісти
Схоже на те що те озброєння (окрім великого як Himars і 777) яке Захід поставляє Україні
через структуру Шарапова (напарніка дЄмака старшого по бізнесу) не доходить до бійців
на нулі. Просто не доходить, а десь дівається, ні ночніки, ні тепловізори, ні навіть прилади
від Джавелінів (які йдуть у комплекті в одній коробці з Джавелін) до нуля не доходять. Про
це у своїх інтервю кажуть бійці Іноземного легіону які в шоці від діяльності наших військових
чиновників, тоб то навіть вони воюють без всіх цих приладів, іноді проважаючи колони
кацапських танків очами, невзмозі чимось вразити їх. Про це вони сказали соліному
журналу Newsweek :

Перебуваючи у запеклих артилерійських боях проти російських сил, які переважають за чисельністю та озброєнням, солдати, які борються з українськими силами, і експерти розповіли Newsweek, що люди на передовій не отримують обладнання та постачання, які їм вкрай необхідні.
«На фронті величезна нестача бронетехніки», - сказав Newsweek Даніл, іспанський доброволець, який воює разом з українськими силами. "Але коли англійський волонтер намагався відправити 27 з них в країну, їх затримали на митниці. Він приїхав в Україну, щоб навчити війська, як їх використовувати, і коли він приїхав сюди, він нічого не міг зробити, тому що український уряд не пропускав вантажівки».
"Ми не можемо чекати на бюрократію", - додав він. «Нам потрібні ці машини. Людям вмирають, тому що у нас немає цих транспортних засобів»."
Незважаючи на те, що українські солдати не бажають говорити в протоколі, багато з них скаржилися в приватному порядку на неспроможність українських військових максимізувати ефективність наявних у них ресурсів. Іноземні бійці, такі як Даніл і Майкл, ветеран американської армії, відчували менші обмеження, ніж їхні українські побратими, щоб говорити про проблеми з постачанням, які часто стають питанням життя і смерті.
показати весь коментар
29.07.2022 04:03 Відповісти
https://www.newsweek.com/supply-chain-mismanagement-depriving-ukraine-forces-vital-war-supplies-1727976 Майкл розповів Newsweek про розчарування, яке приходить через те, що він недостатньо оснащений для бою. «Вони покликали жителів Заходу сюди воювати, але все, що вони змусили нас зробити, - це створити ОП [позиції спостереження]», - сказав він. «Ми спостерігали за росіянами прямо через річку, і наша робота полягала в тому, щоб спостерігати, повідомляти та переслідувати. Переслідувати, якщо ми могли, тому що коли один з їхніх військових транспортів проїжджав повз у межах досяжності, ми не могли нічого зробити, щоб вдарити по ньому. ." Пропозиції підписки на Newsweek > Майкл звинуватив у проблемі проблеми з ланцюгом поставок. «Так, у нас були Javelins [поставлені США протитранспортні ракети], які стояли в підвалі на базі», - сказав він. «Але у нас не було акумуляторів, щоб живити комп'ютер. Ця зброя могла без проблем дістатися до російських машин, але без комп'ютера вона нічого не варта».
показати весь коментар
29.07.2022 04:06 Відповісти
Хаймарс коронний, атакамс похоронний 💪🤜😁
показати весь коментар
29.07.2022 09:58 Відповісти
уберiть старих совкових старих, вони тупi. Треба спритних та адаптованих патрiотiв. Старi крадуть бо совок в головi - що бачу неприватне, то державне, а одже можна красти. Мерзота скотова.
показати весь коментар
30.07.2022 17:10 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 