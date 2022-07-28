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АРМА передано активи та майно 19 українських компаній, які підконтрольні РФ та її резидентам, - Офіс генпрокурора

генпрокурор

За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора суд передав в управління АРМА корпоративні права 19 українських підприємств, які контролювалися російськими корпораціями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі генпрокурора.

"За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора суд передав в управління АРМА корпоративні права 19 українських підприємств, які контролювалися російськими корпораціями "Ростех", "Роснефть", "Газпром", "РусАл", "Росатом", "Група ГМС", "Татнефть" та російськими банками на загальну суму понад 7,75 млрд грн. Також були передані тисячі об’єктів нерухомого та рухомого майна вартістю в сотні мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

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Прокурорами Офісу Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактами диверсії та ведення агресивної війни.
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А як щодо майна та активів альфа-банку? Ой, забув... Той банк же ж проголосив, що він весь такий український-український!
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28.07.2022 11:47 Відповісти
Разом з вс енерджі чи вон з зеленими вже домовилися
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28.07.2022 12:22 Відповісти
А я б не довіряв зеленому офісу прокурора. Їм збрехати, що нам чхнути.

Бо ще на тому тиждні була інфа, що жоден російський актив в Україні не арештований та не переданий у власність України.
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28.07.2022 13:28 Відповісти
хай арма вже дає якісь результати
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28.07.2022 14:29 Відповісти
 
 