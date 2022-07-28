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Укрпошта (1056) марка (69)

Сьогодні "Укрпошта" ввела в обіг нову марку "Доброго вечора, ми з України!"

марка,укрпошта

"Укрпошта" у четвер, 28 липня, ввела в обіг четверту поштову марку воєнного часу "Доброго вечора, ми з України!" накладом 5 млн штук.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

Як зазначається в повідомленні на сайті компанії, з 5 млн екземплярів 3 млн – з номіналом М (еквівалент 18 грн) для оплати поштових відправлень усередині країни та 2 млн – з номіналом W (еквівалент $1,5), призначених для оплати міжнародної поштової кореспонденції.

Окрім марок, "Укрпошта" випустила тематичну листівку, конверт першого дня, художній конверт та мерч.

"На поштовій марці "Доброго вечора, ми з України!" відтворено реальні події, які мали місце на Миколаївщині та інших регіонах, коли українські селяни без зброї забирали російську техніку, допомагаючи ЗСУ боротися за перемогу. Ця марка так само, як і її попередниці, показує незламність, безстрашність та винахідливість українців, якими сьогодні захоплюється весь світ", - наголошується в повідомленні.

Як і на попередні поштові випуски діятимуть обмеження на продаж. Один клієнт може купити за одним замовленням не більше ніж два маркових листи кожного номіналу (2+2), 2 конверти "Перший день" 10 конвертів та 10 листівок.

Ескіз поштової марки, конвертів, листівок та штемпелів спецпогашення виконала дизайнер-графік та викладачка живопису Анастасія Бондарець.

У дизайні марочного листа номіналом W застосовано філателістичний прийом тетбеш (tête-bêche), коли один ряд марок розміщений у перевернутому вигляді. Це надає випуску художньої привабливості та колекційної цінності.

Також читайте: Нова марка з трактором, який тягне ворожий танк, вийде 28 липня, - Укрпошта

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Кожного вечора і ранку чую мову України від діток Вінниці, Луцька і Константиновки. Яке це щастя знати,що ці 6 діток в безпеці. Горіть в пеклі москалі
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28.07.2022 12:11 Відповісти
новий український тренд
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28.07.2022 12:12 Відповісти
разводняк!
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28.07.2022 15:31 Відповісти
Красивые. Можно сейчас купить в любом отделении Укрпочты?
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28.07.2022 12:24 Відповісти
Вчора написав друг перуанець, вгадайте,що він попросив йому придбати)
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28.07.2022 12:49 Відповісти
kupleno
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28.07.2022 13:47 Відповісти
Вы конечно "круто" цены написали!! Но это за одну марку!!! Люди ж блоком покупают и привычней уже цену за блок называть ,а она стала высокой!! -108 и 330 гривен
Ответ брехливой гавнопошты - курс доллара вырос!
Омеленская никак нажраться не может ,акуела совсем !!! поняло что можно бабло рубить и зарплату себе подымать в разы!!! Только в декабре начислено по должностному окладу 695 232 гривны. Надбавка за работу в условиях режимных ограничений составила 104 284 гривны, а оплата отпусков, индексация - 531 759 гривен.А про заплату за эти месяцы пока молчать ,наверное за 3 ляма перевалила...Переработался бедняжка... Епанутая страна!!!
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28.07.2022 15:29 Відповісти
 
 