Криза у галузі ГМК чинить тиск на платіжний баланс, курс гривні та зайнятість, - економісти

Україна скоротила експорт металу майже на 50%, до $3,22 млрд. За підсумками 2022 року, за прогнозами, продажі металургів можуть впасти в три шість разів. Це погіршує економічний стан, оскільки недоотримані мільярди доларів чинять тиск на платіжний баланс України та на рівень зайнятості.

Про це пише Форбс, передає Цензор.НЕТ.

"Падіння експорту повʼязане із блокуванням українських портів, і компенсувати це залізничними перевезеннями найближчим часом навряд чи вдасться. Вивезти великі обсяги залізницею неможливо через затори на прикордонних переходах. Негативно на експортерів вплинула і зміна конʼюнктури на глобальному ринку: з кінця березня до 14 липня гарячекатаний прокат подешевшав майже в 2,3 раза, арматура – на 28,9%", - пише видання.

До того ж, якщо раніше експортери платили за доставку своєї продукції до українських портів $6/т, то тепер лише за те, щоб довезти товар до західного кордону, змушені платити втричі більше – $18/т. Це знижує привабливість експорту металопродукції, вказують журналісти. Все це спричинило значне падіння обсягів виробництва.

"У червні 2022 року "АрселорМіттал Кривий Ріг" був завантажений менш ніж на 10%, "Інтерпайп сталь" Віктора Пінчука – на дві третини, "Запоріжсталь" – на 30%, говорять в "Укрметалургпромі". Загалом усі метпідприємства працюють у середньому на 20–25% від своєї виробничої потужності: якщо минулого року за перше півріччя металургійні виробники випустили майже 11 млн т сталі, то цього року вдвічі менше – лише 4,5 млн т", - пише Форбс.

Опитані виданням економісти наголошують: зменшення експорту металу – це сильний удар по платіжному балансу. Так, старший економіст Центру економічної стратегії Дмитро Горюнов зазначив: у 2021 році експорт чорних металів становив $16 млрд, або майже четвертину загального обсягу.

"Лише за перше півріччя падіння експорту металу призвело до недоотримання валютного виторгу в $3,2 млрд. Це чинитиме тиск на платіжний баланс, на курс, на зайнятість та споживання", - цитує журнал голова департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександра Мартиненка.

У 2022 році відновлення експорту до минулих обсягів не буде, очікує Дмитро Горюнов. За його оцінками, експорт буде скорочуватися і надалі – через загальне скорочення виробництва та логістичні труднощі.

Нагадаємо, раніше про кризу в ГМК заявляв керівник аналітичного центру розвитку ринкової економіки CMD Ukraine Ігор Гужва. На його переконання, влада має негайно вжити заходів для підтримки металургійного сектору, щоб втримати економіку України, і знизити тарифне навантаження.

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