Погрожував "русским миром": поліцейські оголосили підозру жителю Одеси в колабораційній діяльності
В Одесі прихильник країни-агресора погрожував "русским миром" людям, незгодним з політикою її президента Володимира Путіна.
Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, передає Цензор.НЕТ.
Співробітники сектору дізнання встановили, що житель Одеси публічно під час спілкування з містянами заперечував здійснення збройної агресії проти України та підтримував рішення й дії держави агресора. Зокрема, він заявляв, що "Одеса – Росія, Путін – наш президент", а всім, хто з цим не згоден, буде непереливки, коли прийде "русский мир".
"Таким чином, будучи прихильником країни-агресора, 57-річний чоловік сприяв РФ та її представникам в підриві національних інтересів України, суверенітету та територіальної цілісності держави, підтримуючи злочини окупантів на території нашої країни", - йдеться у повідомленні.
За результатами дізнання правопорушнику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Вона кваліфікується як публічне заперечення громадянином України здійснення збройної агресії проти України та публічні заклики громадянином України до підтримки рішень та дій держави-агресора.
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просто впевнений там би точно зустрічали цвєточками асвабадітєлєй колаборанти
Дело по коллаборации, в лучшем случае, развалится, тк для этой статьи нужно что-то больше чем слова. А в худшем случае Украина будет выплачивать ему компенсацию по решению Европейского суда. А все потому, что одним лень принять нормальное законодательство, а другим делать сою работу выдвигая адекватные обвинения...