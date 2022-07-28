УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9092 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 971 13
Одеса (5322) Нацполіція (14886) колабораціонізм (1124) підозра (694)

Погрожував "русским миром": поліцейські оголосили підозру жителю Одеси в колабораційній діяльності

нпу,поліція,нацполіція

В Одесі прихильник країни-агресора погрожував "русским миром" людям, незгодним з політикою її президента Володимира Путіна.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, передає Цензор.НЕТ.

Співробітники сектору дізнання встановили, що житель Одеси публічно під час спілкування з містянами заперечував здійснення збройної агресії проти України та підтримував рішення й дії держави агресора. Зокрема, він заявляв, що "Одеса – Росія, Путін – наш президент", а всім, хто з цим не згоден, буде непереливки, коли прийде "русский мир".

"Таким чином, будучи прихильником країни-агресора, 57-річний чоловік сприяв РФ та її представникам в підриві національних інтересів України, суверенітету та територіальної цілісності держави, підтримуючи злочини окупантів на території нашої країни", - йдеться у повідомленні.

За результатами дізнання правопорушнику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Вона кваліфікується як публічне заперечення громадянином України здійснення збройної агресії проти України та публічні заклики громадянином України до підтримки рішень та дій держави-агресора.

Дивіться також: Житель Дніпра отримав 5 років в'язниці за передачу ворогові даних про ЗСУ, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
А цьому, мабуть, дадуть почитати Франка чи Коцюбинського і відпустять на всі чотири.
показати весь коментар
28.07.2022 13:06
+5
Вважаю Одеса--найбільш колаборантів...і тих хто поховався від війни.опєзежесників ще купа..та іншої наволочі які повиїзжали з інших регіонів...Вони чекали -рускє мір..думали що десант буде з моря..
просто впевнений там би точно зустрічали цвєточками асвабадітєлєй колаборанти
показати весь коментар
28.07.2022 13:17
+4
Это вы про 2 мая так Одессу "благодарите" напомнить как весь город вышел с флагами Украины и остановил "уЗЗкий миръ" вы или провокатор или просто идиот.
показати весь коментар
28.07.2022 13:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А лицо бить нельзя, ибо хулиганство и телесные повреждения
показати весь коментар
28.07.2022 13:02 Відповісти
Можно и по ягодицам до смерти забить.
показати весь коментар
28.07.2022 13:07 Відповісти
Говорят, турки по пяткам били во времена порты... Но опять таки низзя. Напишет жалобу, задержат, возбудят в лучшем случае админматериал, а в худшем - уголовное дело)
показати весь коментар
28.07.2022 13:15 Відповісти
a bulo by harno vysikty po zhopi na tsentralniy ploshchi. I vidos v Inet shchob usi dyvylys i rzhaly.
показати весь коментар
28.07.2022 13:56 Відповісти
Нууу.... К пацанам на хату отправить. Там быстро научат Родину любить. Если доживёт...)
показати весь коментар
28.07.2022 14:45 Відповісти
А цьому, мабуть, дадуть почитати Франка чи Коцюбинського і відпустять на всі чотири.
показати весь коментар
28.07.2022 13:06 Відповісти
potribno shche i shtraf na 10.ooo grn. A yakshcho ne splatyv - to na vypravni roboty na 15 dniv.
показати весь коментар
28.07.2022 13:54 Відповісти
Пусть сделает заплыв в заминированой акватории прославляя свой кацапский мир.
показати весь коментар
28.07.2022 13:14 Відповісти
Вважаю Одеса--найбільш колаборантів...і тих хто поховався від війни.опєзежесників ще купа..та іншої наволочі які повиїзжали з інших регіонів...Вони чекали -рускє мір..думали що десант буде з моря..
просто впевнений там би точно зустрічали цвєточками асвабадітєлєй колаборанти
показати весь коментар
28.07.2022 13:17 Відповісти
Это вы про 2 мая так Одессу "благодарите" напомнить как весь город вышел с флагами Украины и остановил "уЗЗкий миръ" вы или провокатор или просто идиот.
показати весь коментар
28.07.2022 13:34 Відповісти
koly vzhe pryymut zakon za yakym tsih durniv mozhna bude sikty po zhopi ha tsentralniy ploshchi mista. A za prosmotr - 10 grn z kozhnogo glyadacha. I zibrani groshi u fond protypovitryanoyi oborony.
показати весь коментар
28.07.2022 13:51 Відповісти
А у нас разве запрещено отрицать огрессию раши? Я что-то пропустил?
Дело по коллаборации, в лучшем случае, развалится, тк для этой статьи нужно что-то больше чем слова. А в худшем случае Украина будет выплачивать ему компенсацию по решению Европейского суда. А все потому, что одним лень принять нормальное законодательство, а другим делать сою работу выдвигая адекватные обвинения...
показати весь коментар
28.07.2022 15:20 Відповісти
 
 