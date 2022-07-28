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Білорусь (7841) Генштаб ЗС (6080)

Ймовірність наступу РФ з Білорусі залишається низькою, проте можуть бути провокації, - Генштаб ЗСУ

білорусь

Можливі збройні провокації для підбурювання антиукраїнських настроїв у білоруському суспільстві.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ймовірність проведення наступу противника з території Республіки Білорусь або вторгнення білоруських військ в Україну залишається низькою. Однак не виключається можливість здійснення силами підрозділів спеціальних операцій ЗС Республіки Білорусь спільно з підрозділами спеціального призначення та бойовиками приватних військових компаній РФ збройних провокацій у прикордонних з Україною районах Гомельської та Брестської областей для інспірування антиукраїнських настроїв у білоруському суспільстві", - наголосив він.

Також читайте: Українські захисники відбили наступ на Бахмутському напрямку і змусили ворога відступити, - Генштаб ЗСУ

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Топ коментарі
+6
В глубине души Лукашенко понимает , что ввязывание в войну с Украиной сметёт его власть
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28.07.2022 13:17
+4
питання до білорусів задав на їхньому"опозиційному" сайті..навіть не опублікували.Цензура у них..тільки одобрітєльні коменти можна.Як цікаво вони хочуть розвиватись ,якшо навіть на "опозиційних" сайтах сцять.
Білоруси!..що б ви відчували ,якшо б з України летіли ракети,по ваших містах та вбивали мирних жителів? І яке б було ваше ставлення?
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28.07.2022 13:12
+3
валерианка закончилась?
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28.07.2022 13:15
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Імовірність з Білорусі така, що хоч завтра вже будуть стояти під Києвом кого ви намагаєтесь заспокоїти?
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28.07.2022 13:07 Відповісти
Може стояти,а можуть і лежати...Ті що стояли повтікали,а ті що лежали виявились стійкішими і так там і догнивають...Ми повинні тримати війська на північному кордоні хоча білоруси не нападуть на нас ніколи,єдино що повинні робити постійну ротацію військ зі сходу на війська з білоруського кордону.
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28.07.2022 13:15 Відповісти
валерианка закончилась?
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28.07.2022 13:15 Відповісти
😀
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28.07.2022 14:09 Відповісти
питання до білорусів задав на їхньому"опозиційному" сайті..навіть не опублікували.Цензура у них..тільки одобрітєльні коменти можна.Як цікаво вони хочуть розвиватись ,якшо навіть на "опозиційних" сайтах сцять.
Білоруси!..що б ви відчували ,якшо б з України летіли ракети,по ваших містах та вбивали мирних жителів? І яке б було ваше ставлення?
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28.07.2022 13:12 Відповісти
нужно не спрашивать, а делать
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28.07.2022 13:18 Відповісти
В глубине души Лукашенко понимает , что ввязывание в войну с Украиной сметёт его власть
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28.07.2022 13:17 Відповісти
При всій повазі, не погоджуся з Вами.
Хто буде змітати Тарганиська, і, головно, як? Фанклюб Свєтки при допомозі квіточок та ліхтариків? Це навіть не смішно.
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28.07.2022 13:46 Відповісти
Беларусь уже ввязалась в войну
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28.07.2022 13:20 Відповісти
Добрянке и Горностаевке приготовиться. Есть большая вероятность повышения рисков трансграничных обстрелов, в том числе миномётных. Кацапская методика, проверенная на приграничных районах Сумщины.
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28.07.2022 13:20 Відповісти
Як тільки на нашій стороні розпочнеться активізація ворожих ДРГ і безпілотників, подібні самозаспокоюючі мантри військових речників слід сприймати не інакше як дезінформацію суспільства, яка для громадян, що перебуватимуть в зоні чи на лінії неминучої атаки ударних сил ворога, матиме тяжкі наслідки.
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28.07.2022 13:30 Відповісти
про які провокації пишуть?
По нас стрілятимуть з білорусії, а ми не будемо відповідати?
Ми терпили так і робимо весь час, згідно з стратегією Арестовича - "Оборонна війна на своїй лише території"
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28.07.2022 14:54 Відповісти
 
 