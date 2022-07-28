Ймовірність наступу РФ з Білорусі залишається низькою, проте можуть бути провокації, - Генштаб ЗСУ

Можливі збройні провокації для підбурювання антиукраїнських настроїв у білоруському суспільстві.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ймовірність проведення наступу противника з території Республіки Білорусь або вторгнення білоруських військ в Україну залишається низькою. Однак не виключається можливість здійснення силами підрозділів спеціальних операцій ЗС Республіки Білорусь спільно з підрозділами спеціального призначення та бойовиками приватних військових компаній РФ збройних провокацій у прикордонних з Україною районах Гомельської та Брестської областей для інспірування антиукраїнських настроїв у білоруському суспільстві", - наголосив він.

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