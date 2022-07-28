Литва та Польща готові переконувати НАТО розпочати переговори про вступ України
Польща та Литва висловили готовність активізувати зусилля у рамках НАТО, щоб розпочати переговори про вступ України до Альянсу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві глав МЗС Литви, Польщі та України з нагоди другої річниці заснування "Люблінського трикутника", повідомляє "Європейська правда".
"З урахуванням проведення у 2023 році у місті Вільнюс саміту НАТО, Республіка Польща та Литовська Республіка підтверджують готовність активізувати у рамках Альянсу дискусію щодо запрошення України розпочати переговори про вступ до НАТО", - йдеться у заяві.
Топ коментарі
+5 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар28.07.2022 13:36
+4 Zemer
показати весь коментар28.07.2022 13:39
+3 Aleks_15
показати весь коментар28.07.2022 13:55
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
а что их ждёт в Украине - повышение налогов от гетьманцева и ЗАПРЕТ ВВОЗА ИЗ ЕС ЧЕСТНО ЗАРАБОТАННЫХ АВТО ИЛИ ОБДИРАЛОВКА ПРИ РАСТАМОЖКЕ
власть должна очень задумываться о своих действиях , а не работать под заказ кацапов , чтобы потерять производительное население
https://youtu.be/rj8O0io4LEc