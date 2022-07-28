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Литва (2265) НАТО (6216) Польща (8267) Україна (5690) членство в НАТО (1649)

Литва та Польща готові переконувати НАТО розпочати переговори про вступ України

нато,україна

Польща та Литва висловили готовність активізувати зусилля у рамках НАТО, щоб розпочати переговори про вступ України до Альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві глав МЗС Литви, Польщі та України з нагоди другої річниці заснування "Люблінського трикутника", повідомляє "Європейська правда".

"З урахуванням проведення у 2023 році у місті Вільнюс саміту НАТО, Республіка Польща та Литовська Республіка підтверджують готовність активізувати у рамках Альянсу дискусію щодо запрошення України розпочати переговори про вступ до НАТО", - йдеться у заяві.

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Топ коментарі
+5
Дякуемо друзям
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28.07.2022 13:36
+4
А Дерьмаковщина буде за???
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28.07.2022 13:39
+3
пусть идут
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28.07.2022 13:55
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А Орбанщина не буде проти?
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28.07.2022 13:20 Відповісти
будуть проти всі кому не лінь, ніхто не буде воювати за *цю територію* з підорашкою крім нас, вже час це прийняти і змиритись
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28.07.2022 13:21 Відповісти
граждане Украины, имеющие паспорт орбана, должны ощутить на себе все прелести "двойного гражданства", а может и тройного. Пусть выбирают куда они пойдут к орбану с монатками?
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28.07.2022 13:24 Відповісти
Они пойдут в Венгрию , бо там ЕС . Потеряет Украина валюту от заробитчан . Сейчас они валюту везут в Украину , строят себе дома и бизнес и содержат семьи . А будут везти в Венгрию . И не забывайте , что эта часть населения Украины самая продвинутая работящая и активная. Они не ждут подачек от украинской власти и на шее не сидят . ЗА ТАКУЮ ЧАСТЬ НАСЕЛЕНИЯ БУДУТ БОРОТЬСЯ ВСЕ СТРАНЫ - Чехия Польша Венгрия Германия Словакия и т д эти страны уже сейчас принимают законы по быстрой ассимиляции и трудоустройству украинцев .

а что их ждёт в Украине - повышение налогов от гетьманцева и ЗАПРЕТ ВВОЗА ИЗ ЕС ЧЕСТНО ЗАРАБОТАННЫХ АВТО ИЛИ ОБДИРАЛОВКА ПРИ РАСТАМОЖКЕ

власть должна очень задумываться о своих действиях , а не работать под заказ кацапов , чтобы потерять производительное население
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28.07.2022 13:46 Відповісти
пусть идут
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28.07.2022 13:55 Відповісти
В Угорщині невеликі зарплати, це вам не Німеччина і навіть не Словаччина. Наших заробітчан там мало. Угорці з угорськими паспортами в Закарпатті самі ледачі, отримують соціалку від двох держав і возять контрабас. Та й лишилось вже їх там тисяч 80, не більше - решта з мадярськими паспортами давно злиняла в США та Західну Європу.
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28.07.2022 14:53 Відповісти
А Дерьмаковщина буде за???
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28.07.2022 13:39 Відповісти
на ЖАЛЬ арахамії з єрмаками ЦЕ НЕ хочуть...
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28.07.2022 13:58 Відповісти
"В темном коридоре встретили мы Витьку..."
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28.07.2022 13:21 Відповісти
по Нафтогазу - уши вянут.......
https://youtu.be/rj8O0io4LEc
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28.07.2022 13:22 Відповісти
НАТА обсереться. Це ж потрібно буде брати участь у війні з запаребріком.
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28.07.2022 13:23 Відповісти
Дякуемо друзям
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28.07.2022 13:36 Відповісти
це дуже добре. хоч хтось дбає про нас, поки презедент проводить час із єрмаком і танцює під його дудку.
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28.07.2022 13:38 Відповісти
НАТО та штати скільки вгрохали в армію України що її приймуть до НАТО навіть коли Україна цього не захоче.
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28.07.2022 15:25 Відповісти
 
 