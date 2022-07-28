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Київська область (3806) обстріл (27110) ракети (3928) Кулеба Олексій (174)

5 цивільних постраждали внаслідок ранкового ракетного удару по Київщині. Загиблих немає, - глава ОВА Кулеба

ракета,зброя,росія,російська

П’ять цивільних осіб постраждали внаслідок ранкового ракетного удару по Київщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Наслідки ранкових вибухів на Київщині. Зранку ворог обстріляв один з населених пунктів Вишгородського району. Пошкоджені об’єкти військової інфраструктури. На місці працюють рятувальники. Попередньо постраждали п’ять цивільних осіб. На щастя, загиблих немає", - йдеться у повідомленні. 

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