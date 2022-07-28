5 цивільних постраждали внаслідок ранкового ракетного удару по Київщині. Загиблих немає, - глава ОВА Кулеба
П’ять цивільних осіб постраждали внаслідок ранкового ракетного удару по Київщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Наслідки ранкових вибухів на Київщині. Зранку ворог обстріляв один з населених пунктів Вишгородського району. Пошкоджені об’єкти військової інфраструктури. На місці працюють рятувальники. Попередньо постраждали п’ять цивільних осіб. На щастя, загиблих немає", - йдеться у повідомленні.
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