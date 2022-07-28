Естонія заборонила видачу громадянам РФ віз та посвідок на проживання з метою навчання, - міністр Рейнсалу
Уряд Естонії вирішив обмежити можливості громадян Росії клопотати про тимчасовий дозвіл на проживання або візи з метою навчання в Естонії. Крім того, вносяться поправки до введених санкцій, згідно з якими реєструвати короткострокову роботу в Естонії громадяни Росії та Білорусі зможуть лише за наявності візи, що видана Естонією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ERR.
За словами міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу, необґрунтована війна Росії проти України, якою вона грубо порушує територіальну цілісність та незалежність України, негативно впливає на безпеку Естонії та Європейського союзу.
"Необхідно продовжувати безперервний тиск на Росію за допомогою санкцій. Якщо санкції допоможуть покласти край російській агресії, то це позитивно вплине і на нашу безпеку", - заявив Рейнсалу.
Поправкою до санкцій уточнюється, що громадяни Росії та Білорусі, які отримали законне право на перебування в іншій країні ЄС, не зможуть більше реєструвати в Естонії короткострокову роботу і тому не зможуть клопотати про довгострокову візу для роботи.
"Ця поправка покладе край ситуації, коли для обходу чинних санкцій клопотають про короткострокову шенгенську візу в іншій країні ЄС, наприклад, з метою туризму", – сказав Рейнсалу.
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Вийшов кум з хати, потягнувся, позіхнув.Чує на сусідній горі, у кума в хаті
хтось верещить...
- Куме!!!
- Що?
- Хто там у тебе верещить?
- Москаля спіймали, вбивати будемо!
- То я прийду допоможу, щоб швидше було!
- Приходь, але швидше не треба! Хіба ж ми стаханівці?!
а украинские депутаты до сих пор визы не ввели с Беларусью и Арменией
И ГРАЖДАНСТВА ДАРЯТ КОЗЛОМОРДЫМ
У достойних громадян і уряд достойний!
Зате львівським "патріотам" studix.eu гроші не смердять. Оформлять і кацапів, і бульбашів на навчання, аби гроші несли.
Тож, починати завжди потрібно з нас самих, перш ніж, чогось вимагати від інших.
Кацапи, з Новим 1937 роком вас, та щоб ви всі повиздихали підараси.