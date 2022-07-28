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віза (723) росія (63614) Естонія (1546) Рейнсалу (68)

Естонія заборонила видачу громадянам РФ віз та посвідок на проживання з метою навчання, - міністр Рейнсалу

рейнсалу

Уряд Естонії вирішив обмежити можливості громадян Росії клопотати про тимчасовий дозвіл на проживання або візи з метою навчання в Естонії. Крім того, вносяться поправки до введених санкцій, згідно з якими реєструвати короткострокову роботу в Естонії громадяни Росії та Білорусі зможуть лише за наявності візи, що видана Естонією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ERR.

За словами міністра закордонних справ  Естонії Урмаса Рейнсалу, необґрунтована війна Росії проти України, якою вона грубо порушує територіальну цілісність та незалежність України, негативно впливає на безпеку Естонії та Європейського союзу.

"Необхідно продовжувати безперервний тиск на Росію за допомогою санкцій. Якщо санкції допоможуть покласти край російській агресії, то це позитивно вплине і на нашу безпеку", - заявив Рейнсалу.

Поправкою до санкцій уточнюється, що громадяни Росії та Білорусі, які отримали законне право на перебування в іншій країні ЄС, не зможуть більше реєструвати в Естонії короткострокову роботу і тому не зможуть клопотати про довгострокову візу для роботи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Естонія пропонуватиме ЄС заборонити видачу шенгенських віз росіянам, - міністр Рейнсалу

"Ця поправка покладе край ситуації, коли для обходу чинних санкцій клопотають про короткострокову шенгенську візу в іншій країні ЄС, наприклад, з метою туризму", – сказав Рейнсалу.
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Топ коментарі
+15
Маленькая Эстония со стальными яйцами показывает пример всей Европе
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28.07.2022 13:44
+10
Так як вчинила Естонія має зробити увесь цивілізований світ. Бути кацапом це вже злочин проти людства. Так, від цієї тези трохи тхне расизмом, але що ж тут зробиш якщо кацапи генетичні алковиродки які не визнають ніяких міжнародних законів та загальноприйнятих моральних засад людства?
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28.07.2022 13:47
+8
Чудове рішення. Дякуємо.
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28.07.2022 13:44
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Маленькая Эстония со стальными яйцами показывает пример всей Европе
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28.07.2022 13:44 Відповісти
Чудове рішення. Дякуємо.
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28.07.2022 13:44 Відповісти
Так як вчинила Естонія має зробити увесь цивілізований світ. Бути кацапом це вже злочин проти людства. Так, від цієї тези трохи тхне расизмом, але що ж тут зробиш якщо кацапи генетичні алковиродки які не визнають ніяких міжнародних законів та загальноприйнятих моральних засад людства?
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28.07.2022 13:47 Відповісти
🤣🤣🤣
Вийшов кум з хати, потягнувся, позіхнув.Чує на сусідній горі, у кума в хаті
хтось верещить...
- Куме!!!
- Що?
- Хто там у тебе верещить?
- Москаля спіймали, вбивати будемо!
- То я прийду допоможу, щоб швидше було!
- Приходь, але швидше не треба! Хіба ж ми стаханівці?!
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28.07.2022 13:51 Відповісти
Молодцы эстонцы
а украинские депутаты до сих пор визы не ввели с Беларусью и Арменией
И ГРАЖДАНСТВА ДАРЯТ КОЗЛОМОРДЫМ
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28.07.2022 13:50 Відповісти
нравится мне такая русофобия, надо распространить среди жильцов евродома
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28.07.2022 13:56 Відповісти
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28.07.2022 13:56 Відповісти
а Боневтік сталеві яйця?
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28.07.2022 13:58 Відповісти
хлопці не тіште себе, по факту в Естонії ***** русні, майже 30 відсотків, в столиці 40, і майжа вся вона ватна. Зараз Естонія тільки починає розгрібати наслідки того, що вони ставились до русні як до нормальних людей
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28.07.2022 14:11 Відповісти
Яка ж вона ВЕЛИКА ця маленька Естонія!
У достойних громадян і уряд достойний!
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28.07.2022 14:39 Відповісти
Естонії респект.
Зате львівським "патріотам" studix.eu гроші не смердять. Оформлять і кацапів, і бульбашів на навчання, аби гроші несли.
Тож, починати завжди потрібно з нас самих, перш ніж, чогось вимагати від інших.
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28.07.2022 15:10 Відповісти
На кацапську скотопідарасню опускається залізна завіса.
Кацапи, з Новим 1937 роком вас, та щоб ви всі повиздихали підараси.
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28.07.2022 15:39 Відповісти
👍
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28.07.2022 18:01 Відповісти
 
 