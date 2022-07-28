Посол ЄС Маасікас про призначення Клименка головою САП: Україна виконала одну з рекомендацій, якими супроводжувався статус кандидата в ЄС

Україна виконала одну з рекомендацій, якими супроводжувався статус кандидата в ЄС після призначення на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка

Про це повідомив у твіттері голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, інформує Цензор.НЕТ.

"Олександра Клименка сьогодні було призначено на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури - Україна виконала одну з рекомендацій, якими супроводжувався статус кандидата в ЄС! Завершено довгий процес відбору, надавши уроки. Бажаю пану Клименку сил та мужності!" - написав Маасікас у твіттері у четвер.

Раніше стало відомо, що керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури став Олександр Клименко, оголошений конкурсною комісією переможцем чесного відбору та затверджений на посаді новим генеральним прокурором Андрієм Костіним одразу після його призначення.

Також повідомлялось, що 19 липня 2022 року конкурсна комісія з обрання керівника САП затвердила результати конкурсу, за яким переможцем у конкурсі на керівника САП було визначено детектива НАБУ Олександра Клименка, та повідомила, що документи буде подано на затвердження до Офісу генпрокурора.

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