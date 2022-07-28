Тіла 41 загиблого від рук росіян на Київщині досі не ідентифікували, - Нацполіція

У Київській області серед виявлених загиблих внаслідок російської агресії громадян досі не ідентифікували тіла 41 людини.

Про це заявив очільник Нацполіції Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Наразі у нас близько 20 таких поховань по територіях, які були деокуповані за останні місяці. Ми встановили близько 1600 громадян, тіла яких ми якраз знайшли у цих могилах, і найбільше це - у Київській області. Наразі лише по столичній області ми не ідентифікували 41 особу", - зазначив Клименко.

Глава Нацполіції закликав тих громадян, родичі яких зникли безвісти або загинули унаслідок повномасштабного вторгнення РФ, прийти до поліції і здати тест ДНК, щоб поліція могла пришвидшити роботу із встановлення осіб.

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