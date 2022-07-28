ОП має негайно повернути громадянство Корбану та припинити влаштовувати "цирк" під час війни, - Гончаренко

Наразі в українців один ворог - Росія. Тому варто зосередитись на захисті територій, а вже після перемоги займатись внутрішньо-політичними проблемами.

Про це у Telegram повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Корбану мають негайно повернути громадянство України. І взагалі припинити гратися з громадянством людей, які народились на цій землі та не працюють на ворога, який хоче її знищити. Цей цирк, який влаштовує ОП має бути завершений", - зазначив парламентар.

Гончаренко наголосив, що зараз українці обʼєднанні навколо однієї цілі - перемогти росіян.

"Давайте переможемо, давайте відновимо нашу територіальну цілісність, а потім будемо займатись всім чим завгодно: від телемарафонів до позбавлень громадянств. Там буде опозиція, там будуть медіа, там буде свобода слова і там у відкритій грі будемо боротись один з одним. Бо так правильно, так працює демократія. А зараз відкрийте Вікіпедію та пошукайте там про Центральну Раду, Директорію та Гетьманат. Десь трохи більше 100 років тому ми втратили нашу державність саме через подібні ігри влади. І наслідком цього були голодомори, репресії, розстріли та суцільний жах для нашого народу", - зауважив нардеп.

"Ну і стосовно Корбана. Я з Корбаном незнайомий. У мене є деяке уявлення, що він не найсвітліша та добріша людина у світі. Але це не привід позбавляти його громадянства. Є питання - після війни давайте вирішувати. Зараз, будь ласка, займіться війною. Це важливо", - підсумував Гончаренко.

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