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громадянство (1059) Корбан (189) Гончаренко (484)

ОП має негайно повернути громадянство Корбану та припинити влаштовувати "цирк" під час війни, - Гончаренко

корбан

Наразі в українців один ворог - Росія. Тому варто зосередитись на захисті територій, а вже після перемоги займатись внутрішньо-політичними проблемами.

Про це у Telegram повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Корбану мають негайно повернути громадянство України. І взагалі припинити гратися з громадянством людей, які народились на цій землі та не працюють на ворога, який хоче її знищити. Цей цирк, який влаштовує ОП має бути завершений", - зазначив парламентар.

Гончаренко наголосив, що зараз українці обʼєднанні навколо однієї цілі - перемогти росіян.

"Давайте переможемо, давайте відновимо нашу територіальну цілісність, а потім будемо займатись всім чим завгодно: від телемарафонів до позбавлень громадянств. Там буде опозиція, там будуть медіа, там буде свобода слова і там у відкритій грі будемо боротись один з одним. Бо так правильно, так працює демократія. А зараз відкрийте Вікіпедію та пошукайте там про Центральну Раду, Директорію та Гетьманат. Десь трохи більше 100 років тому ми втратили нашу державність саме через подібні ігри влади. І наслідком цього були голодомори, репресії, розстріли та суцільний жах для нашого народу", - зауважив нардеп.

"Ну і стосовно Корбана. Я з Корбаном незнайомий. У мене є деяке уявлення, що він не найсвітліша та добріша людина у світі. Але це не привід позбавляти його громадянства. Є питання - після війни давайте вирішувати. Зараз, будь ласка, займіться війною. Це важливо", - підсумував Гончаренко.

Читайте: Припинення громадянства Корбана є неприйнятним, Зеленський - не цар, Україна належить не йому, а громадянам, - Друзенко

Автор: 
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Топ коментарі
+27
Перші дні вторгнення. Кремлівський крот Єрмак пропав - чекав своїх. Но пішло не за планом.
Зараз цей ФСБ-шник набирається повної влади - свої СБУ, вїйськова розвідка, генпрокуратура, Верховна Рада, Кабмін. Скоро - МВС.
Якщо кремлівського холуя не ліквідувати - він поступово здасть Україну ***** - для цього кремль і заслав його до нас.
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28.07.2022 15:11
+24
Олексій Гончаренко нещиро помиляється стосовно того, що Україна має одного ворога - россію. Дійсно, росія ворог, але він не єдиний, є інший ворог, і він набагато страшніший, це внутрішні вороги, - колоборанти, зрадники, корупціонери, хабарники, пристасуванці та інша вата ...
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28.07.2022 15:06
+19
«Наразі в українців один ворог - Росія».
На жаль, і внутрішніх вистачає, наприклад, в ОП.
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28.07.2022 15:07
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определитесь с коллизией в законе, или двойное или одно для всех
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28.07.2022 15:00 Відповісти
Прозвучало слово цирк. Значить клоун країною править? Молодець Льоха!!!
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28.07.2022 15:14 Відповісти
Гастроли этого Шапитолия украинцы имеют несчастье наблюдать уже три года !
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28.07.2022 17:17 Відповісти
Просто настала ера клованів. Шо тут поробиш?
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28.07.2022 15:20 Відповісти
Хоч десять, але президенту не можна порушувати закон. А Зеля порушує закон щодня і встиг навіть Конституцією кілька разів підтертись.
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28.07.2022 15:26 Відповісти
так хоть 10 нужно отразить в законе, иначе каждый как хочет так и крутит
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28.07.2022 15:27 Відповісти
там изменения в конституцию вносить нужно, а те законы на которые ссылаются это как раз то, чем можна подтереться, когда есть конституция
но у нас война и "народу" не до этого, а мы в Европу собрались идти...
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28.07.2022 22:24 Відповісти
Чому Гончаренко не хоче згадати і про свого колегу депутата минулого скликання Артеменко, якого також незаконно позбавили громадянства? До речі киянина по народженню
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28.07.2022 15:02 Відповісти
процедура в цих випадках була різною. Як мінімум. Артеменко офіційно попереджали, що мати два паспорти неприпустимо, що повинен один здати. Він не погодився. А потім ще й виявився ватником і зрадником.
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28.07.2022 15:07 Відповісти
Може Корбана теж офіційно попереджали. Ще тоді коли й Артеменка. Та й лише при згадці про Іловайськ одразу починався крик - це все винен зрадник, а це означає і ватник Корбан
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28.07.2022 15:16 Відповісти
Та, ***, ну через суд же позбавляйте Корбана громадянства, якщо вже так бажаєте!
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28.07.2022 15:04 Відповісти
Через суд довго і малоперспективно, а так раз і все.
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28.07.2022 15:10 Відповісти
справді, поки суд і діло - Корбан встигне привселюдно здати в ізраїльське посольство другий паспорт, і на тому все закінчиться, бо суд винесе ухвалу "залишити без розгляду"...
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28.07.2022 15:14 Відповісти
можит йурыст зілєнскій лучши знаєт як ето дєлать!! 🤣🤣
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28.07.2022 15:17 Відповісти
Олексій Гончаренко нещиро помиляється стосовно того, що Україна має одного ворога - россію. Дійсно, росія ворог, але він не єдиний, є інший ворог, і він набагато страшніший, це внутрішні вороги, - колоборанти, зрадники, корупціонери, хабарники, пристасуванці та інша вата ...
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28.07.2022 15:06 Відповісти
У кого там вимагати, у кремлівських крис і кротів? Льоха, ти як не з Одеси.
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28.07.2022 15:27 Відповісти
Та ні, він говорить мовою доступною для всіх придуркуватих зеленодрочерів, які разом з оманским нелохом шашликовичєм кричать, що не на часі, і в нас єдиний ворог- рашка, з нею й боремось, тому всім треба мовчати . Тому тут Гончаренко і приводить ті самі аргументи "особливо одарьонному" мудрому наріду.
У Льоші з мізками все гаразд, він гарно розуміє всю продажність та зрадництво керівництва нашої держави, але тут він "грає" по тих правилах, які завели самі сукі урода. Не на часі- так не на часі)))))

Я не дуже поважаю Корбана, але в нас в Україні є дуже багато "особєй", які набагато гірші за 10 Корбанів разом взятих, та й прецедент в країні дуже поганий. Це вже просто відкрита розправа з опонентами та опозицією. Якщо в чомусь винен- хай його судять, і хай суд вирішує в чому та наскільки він винний, якщо винний
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28.07.2022 17:28 Відповісти
вернуть гражданство, извиниться, компенсировать, наказать виновных.

как там у классиков:
"Если я когда-либо в жизни нарушу закон, я уйду сам"
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28.07.2022 15:06 Відповісти
https://www.facebook.com/watch/?v=213089193209311 настоящий англичанин уходит, не прощаясь, а еврей прощается, но не уходит
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28.07.2022 15:21 Відповісти
«Наразі в українців один ворог - Росія».
На жаль, і внутрішніх вистачає, наприклад, в ОП.
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28.07.2022 15:07 Відповісти
у депутатов любой фракции есть те кто имеет два и больше гражданств.
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28.07.2022 15:08 Відповісти
"Давайте переможемо, давайте відновимо нашу територіальну цілісність, а потім будемо займатись всім чим завгодно: від телемарафонів до позбавлень громадянств. Там буде опозиція, там будуть медіа, там буде свобода слова і там у відкритій грі будемо боротись один з одним. Бо так правильно, так працює демократія. Джерело:

Гончаренко не правий!
Влада зацікавлена, щоб у нас не було свободи ні в чому, залишалось беззаконня, ніяких опозицій і опонентів, а боротьба відбувалась виключно за прихильність і лояльність до *********** і ОПи.
Мушу визнати, що Беня добре знається на покидьках, тому його вибір припав на Зеленського і він не помилився.
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28.07.2022 15:08 Відповісти
Перед законом мають бути всі рівні але бувають нажаль рівніші...
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28.07.2022 15:10 Відповісти
Перші дні вторгнення. Кремлівський крот Єрмак пропав - чекав своїх. Но пішло не за планом.
Зараз цей ФСБ-шник набирається повної влади - свої СБУ, вїйськова розвідка, генпрокуратура, Верховна Рада, Кабмін. Скоро - МВС.
Якщо кремлівського холуя не ліквідувати - він поступово здасть Україну ***** - для цього кремль і заслав його до нас.
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28.07.2022 15:11 Відповісти
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28.07.2022 15:26 Відповісти
Пролунало слово цирк, а цирку без клоунів не буває
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28.07.2022 15:11 Відповісти
правильно-правильно, Леха! и за шестерку Абрамовича - хламидию тоже пора начинать говорить, пока еще не поздно!
ладно Порох сидит, язык в очко засунул, по известным причинам..., но тебе-то чего бояться???
а Голос какого хера молчит? ****** просто...... и с каждым днем этот трэш только усиливается!
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28.07.2022 15:12 Відповісти
а Кира Рудик не с "голоса"? у нее тоже вроде забрали паспорт.
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28.07.2022 15:15 Відповісти
я так понимаю, у нее Хотели, забрать паспорт, но не смогли..... там какая-то мутная история.....
но Гончаренко эти шакалы вряд ли посмеют тронуть - он и в Конгресс и даже в Пентагон вхож.....
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28.07.2022 15:21 Відповісти
от кого только проститут леша не выдвигался...




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28.07.2022 15:26 Відповісти
вспомни еще, как он младенцем в штанишки писался......
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28.07.2022 15:45 Відповісти
как это один враг? а порошенко
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28.07.2022 15:13 Відповісти
"в смислі "припинити цирк"?! а картяру - перестати брати в руки карти? цирк - наше всьйо!!! яка війна? я в своїй голові давно скінчило війну!!!".
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28.07.2022 15:14 Відповісти
Когда Порошенко лишил гражданства Саакашвили, что-то не помню чтобы Гончаренко возмущался...
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28.07.2022 15:17 Відповісти
З якого часу Саакашвілі етнічний українець?
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28.07.2022 15:27 Відповісти
этничные украинцы хотят получить вторе украинское гражданство, но им не дают
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28.07.2022 15:46 Відповісти
"З якого часу Саакашвілі етнічний українець?"

Корбан - етнічний українець ))))
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28.07.2022 15:47 Відповісти


Нагадую великому "знавцю".
Саак отримав громадянство, при цьому з порушенням, "забув" написати в анкеті, що має вирок в Грузії, про що він і сам казав, відмазуючись тим, що заповнював анкету не особисто, що теж є порушенням при набутті громадянства.
Саме тому позбавлення набутого громадянства Саака за таке порущення є законним.

Корбан має громадянство, за правом народження, є єдиний спосіб припинення громадянства - добровільна відмова від громадянства самого Корбана.

Все інше - порушення Конституції та діючого законодавства.

Всі бажаючи витративши певний час, можуть самостійно переконатися прочитавши Конституцію та Закон Про громадянство України.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2235-14#Text
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28.07.2022 17:52 Відповісти
Всі ці власники кількох паспортів, переважно прикоритники, не бачать свого майбутнього в Україні. Бо тоді навіщо інші громадянства? І патріотичні заклики до тих, кому нема куди податись, коли вашу кишеню гріє "запасний аеродром", виглядають цинічно.
Але, якщо зробити всім як Гене, то уявляєте, як спустіє ВР, ОПа, міністерства та відомства. Суцільний жах))
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28.07.2022 15:19 Відповісти
Буратину из 95 говноквартала самі обирали....
Я вам ничего не должен...я ваш приговор ...и т.д..,так что дуплите янеЛоха Гундосого сами...
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28.07.2022 15:19 Відповісти
Указ позбавляє громадянства близько 10 чоловік, у т.ч. Коломойського і Рабіновича, то ж якщо його скасовувати відносно Корбана, то за тих самих обставин треба скасовувати і щодо решти.
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28.07.2022 15:26 Відповісти
Нічого поганого якщо для людини клоун, це лише професія. Значно гурше, коли це його суть. Те що демонструє Зененський, не що інше, як правовий нігілізм.
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28.07.2022 15:26 Відповісти
Прокуратура США уголовное дело против Коломойского и Боголюбова не закрывала в пяти штатах...в деле фигурируют даже Кучма и сам Зеля...
У Байдена нет полномочий закрыть это дело...А экстрадиция Коломойского без паспорта Украины возможна...впрочем у Бени есть паспорта Кипра и Израиля...а Израиль своих граждан не выдает...
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28.07.2022 15:35 Відповісти
Зебилы - мразь и предатели.
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28.07.2022 15:48 Відповісти
Зе превращается , пока в ,, тихого,, Зетлера. Цель царствования и логика действий простая и понятная- все моё::суд - мой, прокуратура- мой, деньги мой и мой пацанов, полиция мой, Рада - мой , ВСЕ- МОЙ.
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28.07.2022 15:49 Відповісти
Сегодняшний удар по Лютежу пример,отрабатуют аванс *****.
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28.07.2022 15:49 Відповісти
Цирк має піти з цирку?! Хто ж тоді залишиться? Шуткуєте?
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28.07.2022 15:54 Відповісти
да ніхто не шуткуе - орки пишуть так аби не так
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28.07.2022 17:27 Відповісти
Согласен с Гончаренко. Кто вносит раздрай в такой важный момент - работает на врага.
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28.07.2022 15:58 Відповісти
Для декотрих ЗМІ Закон о мовах не пісян.А Ермак -пішак в долонях Зе.Зараз війна і Залужний со товарисчі керують Зе ,як ром кобилою.Високопілля ,Углегірская ТЕС,Лісічанськ -тому приклад.
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28.07.2022 16:02 Відповісти
вот после войны пусть и разбираются с гражданством Корбана,коломойского и рабиновича.тогда будет время.
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28.07.2022 16:57 Відповісти
Циркачі та клоуни такого рівня не змінюють професію навіть під час війни.
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28.07.2022 17:01 Відповісти
Критикувати владу не на часі, а розправа з політиними опонентами - на часі? Всі притомні бачать зло від дєрмака, який ніби якийсь завхоз, а здає Україну і ніхто, нічого йому не пред'являє, бо "клоунська" держава зробила все по хуцповські - немає в нього повноважень тих офіційних, за які його потім можна притягнути до відповідальності, але він ці повноваження виконує, порушуючи все і Конституцію.
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28.07.2022 17:07 Відповісти
 
 