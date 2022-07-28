ОП має негайно повернути громадянство Корбану та припинити влаштовувати "цирк" під час війни, - Гончаренко
Наразі в українців один ворог - Росія. Тому варто зосередитись на захисті територій, а вже після перемоги займатись внутрішньо-політичними проблемами.
Про це у Telegram повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Корбану мають негайно повернути громадянство України. І взагалі припинити гратися з громадянством людей, які народились на цій землі та не працюють на ворога, який хоче її знищити. Цей цирк, який влаштовує ОП має бути завершений", - зазначив парламентар.
Гончаренко наголосив, що зараз українці обʼєднанні навколо однієї цілі - перемогти росіян.
"Давайте переможемо, давайте відновимо нашу територіальну цілісність, а потім будемо займатись всім чим завгодно: від телемарафонів до позбавлень громадянств. Там буде опозиція, там будуть медіа, там буде свобода слова і там у відкритій грі будемо боротись один з одним. Бо так правильно, так працює демократія. А зараз відкрийте Вікіпедію та пошукайте там про Центральну Раду, Директорію та Гетьманат. Десь трохи більше 100 років тому ми втратили нашу державність саме через подібні ігри влади. І наслідком цього були голодомори, репресії, розстріли та суцільний жах для нашого народу", - зауважив нардеп.
"Ну і стосовно Корбана. Я з Корбаном незнайомий. У мене є деяке уявлення, що він не найсвітліша та добріша людина у світі. Але це не привід позбавляти його громадянства. Є питання - після війни давайте вирішувати. Зараз, будь ласка, займіться війною. Це важливо", - підсумував Гончаренко.
Будь ласка, зачекайте...
но у нас война и "народу" не до этого, а мы в Европу собрались идти...
У Льоші з мізками все гаразд, він гарно розуміє всю продажність та зрадництво керівництва нашої держави, але тут він "грає" по тих правилах, які завели самі сукі урода. Не на часі- так не на часі)))))
Я не дуже поважаю Корбана, але в нас в Україні є дуже багато "особєй", які набагато гірші за 10 Корбанів разом взятих, та й прецедент в країні дуже поганий. Це вже просто відкрита розправа з опонентами та опозицією. Якщо в чомусь винен- хай його судять, і хай суд вирішує в чому та наскільки він винний, якщо винний
как там у классиков:
"Если я когда-либо в жизни нарушу закон, я уйду сам"
На жаль, і внутрішніх вистачає, наприклад, в ОП.
Гончаренко не правий!
Влада зацікавлена, щоб у нас не було свободи ні в чому, залишалось беззаконня, ніяких опозицій і опонентів, а боротьба відбувалась виключно за прихильність і лояльність до *********** і ОПи.
Мушу визнати, що Беня добре знається на покидьках, тому його вибір припав на Зеленського і він не помилився.
Зараз цей ФСБ-шник набирається повної влади - свої СБУ, вїйськова розвідка, генпрокуратура, Верховна Рада, Кабмін. Скоро - МВС.
Якщо кремлівського холуя не ліквідувати - він поступово здасть Україну ***** - для цього кремль і заслав його до нас.
ладно Порох сидит, язык в очко засунул, по известным причинам..., но тебе-то чего бояться???
а Голос какого хера молчит? ****** просто...... и с каждым днем этот трэш только усиливается!
но Гончаренко эти шакалы вряд ли посмеют тронуть - он и в Конгресс и даже в Пентагон вхож.....
Корбан - етнічний українець ))))
Нагадую великому "знавцю".
Саак отримав громадянство, при цьому з порушенням, "забув" написати в анкеті, що має вирок в Грузії, про що він і сам казав, відмазуючись тим, що заповнював анкету не особисто, що теж є порушенням при набутті громадянства.
Саме тому позбавлення набутого громадянства Саака за таке порущення є законним.
Корбан має громадянство, за правом народження, є єдиний спосіб припинення громадянства - добровільна відмова від громадянства самого Корбана.
Все інше - порушення Конституції та діючого законодавства.
Всі бажаючи витративши певний час, можуть самостійно переконатися прочитавши Конституцію та Закон Про громадянство України.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2235-14#Text
Але, якщо зробити всім як Гене, то уявляєте, як спустіє ВР, ОПа, міністерства та відомства. Суцільний жах))
Я вам ничего не должен...я ваш приговор ...и т.д..,так что дуплите янеЛоха Гундосого сами...
У Байдена нет полномочий закрыть это дело...А экстрадиция Коломойского без паспорта Украины возможна...впрочем у Бени есть паспорта Кипра и Израиля...а Израиль своих граждан не выдает...