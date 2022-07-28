Офіційно близько 20 мелітопольців перебувають у російському полоні. Реальна цифра значно більша, - мер Федоров

Згідно з офіційними даними, близько 20 мирних жителів Мелітополя перебувають у полоні у російських окупантів.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер міста Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Точної цифри, звісно, немає. Але згідно з офіційним реєстром, який ми ведемо за підтримки обласної військової адміністрації (це якщо родичі, батьки, друзі заявили та офіційно зареєстрували тих людей, яких (росіяни. - Ред.) взяли в полон), то на сьогодні близько 20 людей перебувають у полоні, і це лише щодо міста Мелітополя", - сказав він.

При цьому міський голова переконаний, що реальна кількість мелітопольців, які перебувають у полоні, значно перевищує ці дані, оскільки "основне, про що говорять на сьогодні рашисти: якщо хочете, щоб ваших родичів відпустили швидко, не задумайте сказати про це ні засобам масової інформації, ні офіційній владі України".

Тому Федоров не відкидає, що російські окупанти утримують у декілька разів більше полонених.

"За офіційним реєстром, це близько 20 осіб, але точно можна подвоїти, а то й потроїти цю цифру, і тоді ми зможемо отримати реальну кількість полонених", - додав мер Мелітополя.

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Крім того, він зазначив, що ворог загалом посилює тиск на мирних громадян, зокрема у рамках наміру провести псевдореферендум. За його словами, це проявляється у масових викраденнях людей і тортурах над ними.

"У результаті під тиском з'являються відео, на яких викрадені люди зізнаються у всьому можливому та неможливому, до чого точно не мали жодного стосунку. Тому що ми точно розуміємо, чим займалися ці люди на тимчасово окупованій території", - уточнив Федоров.