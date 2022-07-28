Ситуація значно змінюється на користь України. Вважаю, що ЗСУ зможуть відсунути російські війська до лінії 23 лютого до кінця року, - генерал США Ходжес
Ситуація на полі бою з російськими військами, які розпочали широкомасштабне вторгнення в Україну, вже значно змінюється на користь України.
Про це екскомандувач військ США в Європі Бен Ходжес заявив в інтерв’ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.
"Я вважаю, що якщо Захід/США продовжать доставляти все обіцяне швидшими темпами, тоді українські сили зможуть відсунути російські війська до лінії 23 лютого до кінця цього року. Ситуація вже значно змінюється на користь України. Я очікую, що активні бойові дії продовжаться і взимку. Україна, ймовірно, захоче продовжувати тиск на російські сили, які, я вважаю, виснажені... І російська система логістики особливо виснажена", - сказав він.
За словами Ходжеса, "холодна фаза" війни вигідна тільки Росії.
"Я припускаю, під "холодною фазою" ви маєте на увазі пат з менш активними бойовими діями? Я не думаю, що Україна дозволить або повинна дозволити цьому статися... Це вигідно тільки Росії", - додав екскомандувач військ США.
Він зазначив, що ЗСУ можуть відбити південь країни та обмежити театр військових дій росіян на сході України.
"Я впевнений, що вони можуть зробити це, за умови, що ми, Захід, продовжимо доставляти все, що ми пообіцяли. Ключ до цього - більше далекобійної зброї, а також допомога з поліпшенням логістичних мереж всередині України... Можливо, залучити комерційну логістичну компанію з США або Великої Британії?" - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Від Київа, Чернігова, Сум, Харьківа відігнали іньші міста далі. Не усе так швидко на війні тим більше з армією котра у рази має більше озброєння.
Особливо на Донбасі, де ЗСУ поки що відступає...
Ми програємо її прямо зараз втрачаючи село за селом, місто за містом
Київ , Чернігів, Суми, Харьків відбили, далі іньші міста. Допомогай ЗСУ й не ний.
какие-то отклонения у тебя сексуальные.... ну это твое дело, конечно....., кому что нравится......
Порівнянно з Ходжесом Володимир Краснобокий ніхто, особливо зважаючи на
Реєстрація: 28 липня 2022 15:46, кількість помилок в тексті, расєйську мову і сам зміст коменту дуже схожий на "тролька звичайного".
Чесно кажучи мене вже ******* ці стратеги, які розказують про те скільки ще триватиме війна.
А найвеличніший підор ********** не проти?