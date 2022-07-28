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армія рф (16209) зброя (7283) Херсон (3197) Херсонщина (5367) Ходжес (166)

Ситуація значно змінюється на користь України. Вважаю, що ЗСУ зможуть відсунути російські війська до лінії 23 лютого до кінця року, - генерал США Ходжес

бен,ходжес

Ситуація на полі бою з російськими військами, які розпочали широкомасштабне вторгнення в Україну, вже значно змінюється на користь України.

Про це екскомандувач військ США в Європі Бен Ходжес заявив в інтерв’ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, що якщо Захід/США продовжать доставляти все обіцяне швидшими темпами, тоді українські сили зможуть відсунути російські війська до лінії 23 лютого до кінця цього року. Ситуація вже значно змінюється на користь України. Я очікую, що активні бойові дії продовжаться і взимку. Україна, ймовірно, захоче продовжувати тиск на російські сили, які, я вважаю, виснажені... І російська система логістики особливо виснажена", - сказав він.

За словами Ходжеса, "холодна фаза" війни вигідна тільки Росії.

"Я припускаю, під "холодною фазою" ви маєте на увазі пат з менш активними бойовими діями? Я не думаю, що Україна дозволить або повинна дозволити цьому статися... Це вигідно тільки Росії", - додав екскомандувач військ США.

Він зазначив, що ЗСУ можуть відбити південь країни та обмежити театр військових дій росіян на сході України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Малоймовірно, що Путін використає ядерну зброю. Це не дасть йому жодних переваг, - генерал США у відставці Ходжес

"Я впевнений, що вони можуть зробити це, за умови, що ми, Захід, продовжимо доставляти все, що ми пообіцяли. Ключ до цього - більше далекобійної зброї, а також допомога з поліпшенням логістичних мереж всередині України... Можливо, залучити комерційну логістичну компанію з США або Великої Британії?" - сказав він.

Автор: 
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Топ коментарі
+33
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28.07.2022 15:32
+24
Твоїми би молитвами генерале!
Особливо на Донбасі, де ЗСУ поки що відступає...
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28.07.2022 15:28
+22
От і *******. Смерть рашистам. Смерть путінгу.
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28.07.2022 15:27
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От і *******. Смерть рашистам. Смерть путінгу.
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28.07.2022 15:27 Відповісти
Що "нє очєнь" вам рюзькагаварящім?
Від Київа, Чернігова, Сум, Харьківа відігнали іньші міста далі. Не усе так швидко на війні тим більше з армією котра у рази має більше озброєння.
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28.07.2022 15:38 Відповісти
Що ти верзеш. Аби їх не їб#шили пачками Захисники нікуди вони б не "пішли" .
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28.07.2022 16:09 Відповісти
Твоїми би молитвами генерале!
Особливо на Донбасі, де ЗСУ поки що відступає...
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28.07.2022 15:28 Відповісти
Конєшно зможемо і відсунемо, але є проблема - то дерьмак.
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28.07.2022 15:29 Відповісти
Не забувайте,що Дєрмак зосередив в своїх руках всі оборудки зі зброєю.Сильно поведеш бойові дії,коли постачання зброї залежить від кремлівського крота?
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28.07.2022 15:36 Відповісти
У нас є значно більша проблема ніж єрмак ,це людина котра цього крота призначила.
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28.07.2022 16:39 Відповісти
Почему мы перестали поставлять за паребрик бавовну? Хорошо ж начали, склады, нефтебазы, мосты.. а сейчас тишина. К тому же уже 6й месяц кацапы по нам ракетами пуляются, а мы им не одной... Думаю нам надо наладить производство дальнобойных ракет, что бы кацапам совсем печально жилось.
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28.07.2022 15:30 Відповісти
може ми почали тому що нам не давали зброю, ми таким чином показували, чи Захід починає нам надавати зброю щоб ми воювали на полі бою, чи ми залишками своєї техніки використовуємо в партизанській війні. І захід засцяв і почав хоч щось передавати за умови, що ми це зупиняємо.
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28.07.2022 15:34 Відповісти
Політика...
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28.07.2022 16:17 Відповісти
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28.07.2022 15:32 Відповісти
Тільки табличку замінити на Білгород.
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28.07.2022 15:52 Відповісти
Генерал помиляється - без масштабного постачання озброєння Україні (як в Афганістан чи СРСР), без завдання масштабних ударів у відповідь по території РФ і Білорусії, без усунення Єрмаків - ми війну програємо.

Ми програємо її прямо зараз втрачаючи село за селом, місто за містом
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28.07.2022 15:33 Відповісти
Гітлер теж так думав.село за селом,місто за містом він завоював майже всю Європу а потім застрелився..так що відставити зрадойобсЬкі думки та коменти.Віримо в ЗСУ!!!!
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28.07.2022 15:39 Відповісти
Не сци. Ніхто нічого не програє.
Київ , Чернігів, Суми, Харьків відбили, далі іньші міста. Допомогай ЗСУ й не ний.
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28.07.2022 15:40 Відповісти
Именно поэтому ты сегодня зарегистрировался, чтобы наконец выдавить свою позицию.
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28.07.2022 16:02 Відповісти
Без далекобійних ракет з ядером вигнати рашистів буде складно. Ракети міняють баланс сил меншого проти більшого. Хімарси доказ. Вони можуть вільно перегруповуватись, шмуляти з недосяжного тилу. Хоча б одна відповідь на 10 їх прильотів
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28.07.2022 15:37 Відповісти
Ти коли бив комара у себе на лобі собі всі мізки, мабудь, вибив? Це ж яким треба бути щоб випалювати ядеркою свої ж міста, хіба що кацапом.
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28.07.2022 15:55 Відповісти
твоя рязянь ніколи небула тут своїм містом кцп.
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28.07.2022 16:00 Відповісти
Моя твоя рязань? Нічогенько тебе коротить, мені от цікаво дай тобі ядерку як ти нею будеш свинорусів виганяти, мабудь, такий підходиш до цапів витягаєш з штанів ядріну бімбу і кажеш ану нах з країни бо приб'ю, і вони потікши жвавой Настею тікають. Чи може ****** ядеркою по Херсону щоб цапів вигнати?
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28.07.2022 16:29 Відповісти
знайшли цілі для хімарсів в штабі знайдуть і для томагавків. І для ядерки якщо потрібно буде. Нехвилюйсь. Але ж це й ваша вина пацифістів кінчених які плясали на руїнах рвсп що дикуни напали на Україну. Тьфу на вас.
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28.07.2022 17:02 Відповісти
Друже, я в пацифістах ніколи не ходив але я проти застосування цього лайна на території України, хіба що вже виходу не буде, а от випалить московію нахрін це инша справа я перший побіжу жмакати кнопку пуску якщо дозволять.
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28.07.2022 20:14 Відповісти
а ***** нам єта линия, нам граница нужна, а не линии
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28.07.2022 15:38 Відповісти
Якщо позбавимся Зелі, то може бути і так !
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28.07.2022 15:42 Відповісти
ну судя по тому, что за две недели вернули три села...., то к октябрю, думаю, уже за Уралом будем!
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28.07.2022 15:43 Відповісти
*****, ну ти б хоч пару тижнів свого нового акаунта витримав, перед тим, як зрадойобити. Де ж вас таких тупих набирають?
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28.07.2022 16:08 Відповісти
Мабудь, по оголошенню або десь за гаражами збирають.
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28.07.2022 16:23 Відповісти
А поёрничать на швабре или пляшке из под горилки не хочешь?
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28.07.2022 17:48 Відповісти
чувак, а чего ты нервный такой постоянно....., на всех кидаешься? ты там голодный сидишь что ли? мож тебе хавчика прислать?
какие-то отклонения у тебя сексуальные.... ну это твое дело, конечно....., кому что нравится......
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28.07.2022 22:54 Відповісти
Хорошо, что понимают - все зависит от поставок оружия. Может зашевелятся побольше и подкинут оружия сколько нужно...
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28.07.2022 15:44 Відповісти
Оце так! Видно в кацапів дійсно срака, раз товариш майор ботам для мімікрії дозволив ***** ****** називати
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28.07.2022 16:10 Відповісти
ти глань краще які дівчата зараз нас боронять поки ти тут зрадоньку сієш
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28.07.2022 16:39 Відповісти
Во-во зранку проснулася, макіяж підправила та ще й двох москалів та той світ відправила
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28.07.2022 17:45 Відповісти
Не ссы в труссы,кацапченок Ифан,вам по любому будет фызда
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28.07.2022 17:50 Відповісти
Ваші слова та Богу в уші. Напевно Ходжес знає щось таке. чого ми не знаємо.
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28.07.2022 15:47 Відповісти
Бидлячою будеш за поребріком дзявкати або сидячи на унітазі в своїй норі, а до українців звертайся українською мовою.
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28.07.2022 16:07 Відповісти
Спалился, кремлеботина ссаная.
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28.07.2022 16:44 Відповісти


Порівнянно з Ходжесом Володимир Краснобокий ніхто, особливо зважаючи на
Реєстрація: 28 липня 2022 15:46, кількість помилок в тексті, расєйську мову і сам зміст коменту дуже схожий на "тролька звичайного".
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28.07.2022 16:09 Відповісти
Нині очолює Кафедру стратегічних досліджень Першинга у Центрі аналізу європейської політики
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28.07.2022 16:12 Відповісти
цеи хитроздрючении Дермак скував по руках і ногах Залужного і не дає иому ні дихнути . Дамо гарненько під дих Дермаку
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28.07.2022 15:50 Відповісти
Знову це 23-24 лютого, а далі що? Стояти й дивитись як барани на нові вороти? Чистити всю країну від кацапської швалі.
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28.07.2022 15:58 Відповісти
*ворота.
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28.07.2022 16:08 Відповісти
Не умничай
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28.07.2022 16:59 Відповісти
пока ми зжимаємось як пружина
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28.07.2022 16:12 Відповісти
Каждый мнит себя стратегом наблюдая бой со стороны (с)

Чесно кажучи мене вже ******* ці стратеги, які розказують про те скільки ще триватиме війна.
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28.07.2022 16:31 Відповісти
хочеться бути більш оптимістичними..
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28.07.2022 16:44 Відповісти
Так хочется в это верить....
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28.07.2022 16:58 Відповісти
На мій погляд, все зводиться до одного - далекобійна зброя, а не дороги. Можете знову на мене нападати, але я напишу свою думку і свої спостереженння. Якби у 2019 році народ вибрав президентом Порошенка, то в нас були б побудовані десятки дивізіонів ракетних комплексів "Вільха М", які можуть знищувати ціль на великій відстані і точно і не потрібно просити у США іх РСЗО. А ракетні комплекси "Нептун", яких також виготовили не один десяток дивізіонів одним залпом знищили б весь дирявий флот у нашому Чорному морі, яке по їх версії ми викопали для себе, щоб прати одяг. Також мали тоді виготовити "Грім 2", "САУ Богдана" та іншу зброю, яка за декілька місяців дала відсіч ворогу. А так маємо купу зрадників, які розмінували Чончар, відвели війська, розброїли армію, скоротили армію і брехали, що все під контролем і щоб ніхто нікуди не втікав, а йшли на шашлики і в гості один до одного з горілкою і холодцем, а гроші закактав в дороги, по яким окупант бистро зайшов і ще скоріше вивозить крадене зерно і техніку.
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28.07.2022 17:03 Відповісти
Все правильно написал, тезка.
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28.07.2022 19:21 Відповісти
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28.07.2022 19:41 Відповісти
Я вважаю, що якщо Захід/США продовжать доставляти все обіцяне швидшими темпами, тоді українські сили зможуть відсунути російські війська до лінії 23 лютого до кінця цього року. Джерело:

А найвеличніший підор ********** не проти?
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29.07.2022 05:37 Відповісти
 
 