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Нацполіція (14886) зниклий безвісти (186) Клименко Ігор (475)

На деокупованих територіях виявлено майже 1600 тіл. Нацполіція закликає родичів зниклих безвісти здати зразки ДНК

безвісти

Національна поліція закликала родичів безвісти зниклих осіб здати зразки ДНК, щоб пришвидшити процес ідентифікації загиблих внаслідок військових дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

"Загалом виявлено близько 1600 тіл українців. Частина з них ще не ідентифіковані. Тому я прошу прямих родичів зниклих безвісти або загиблих осіб прийти в поліцію і здати тест на ДНК, щоб ми могли цю роботу пришвидшити", - зазначив він.

 Клименко підкреслив, що криміналісти Нацполіції показали свою ефективність під час роботи на місцях ворожих ракетних обстрілів у Кременчуці та Вінниці, де загинуло і травмувалося багато людей.

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Зокрема, завдяки техніці, яку отримали від іноземних партнерів, а це - дві мобільні ДНК-лабораторії, спеціалісти на місці проводять такі тести і встановлюють особи загиблих. Глава відомства також повідомив, що невдовзі американська сторона передасть Національній поліції України ще 26 таких ДНК-лабораторій.
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28.07.2022 15:31 Відповісти
если немедленно не уничтожить агентуру фсб во главе с Ермаком и его зеленожопой резидентурой, захвативших ключевые посты в органах власти, правопорядка, безопасности, оборонных министерствах и ведомствах, Украину и всех украинцев ждет судьба "Азов"
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28.07.2022 15:51 Відповісти
І всі ці жертви на совісті Зедебіла, його зеленої шобли та 73% дебілів.
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29.07.2022 05:34 Відповісти
 
 