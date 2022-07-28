Здавала позиції ЗСУ. Жительку Харківщини за держзраду засуджено до 15 років за ґратами, - Офіс генпрокурора
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав мешканку с. Височинівка Чугуївського району винною у державній зраді. Їй призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі генпрокурора.
"Прокурори в суді довели, що з початку російського вторгнення жінка систематично здійснювала пошук та збір відомостей щодо дислокації українських військових та техніки у Чугуївському районі Харківської області. Засуджена передавала відомості через соціальні мережі, в тому числі заборонені в Україні, представникам країни-агресора та підконтрольних РФ "ДНР" та "ЛНР", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці викрили і затримали жінку у квітні 2022 року.
Будь ласка, зачекайте...
Навіть у тих, хто на зоні, є родичи на волі, які постраждали від кацапів!
Треба щоб Мері до звільненя Херсона в київському сиділа.
А от коли сяде той, хто просто здав південь?
1.Жительку села - на 15 років з конфіскацією.
2. Посадовця від "слуги" на 5 років умовно + відновленя на посаді.
Це як?!!!