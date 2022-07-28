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Харківщина (6053) державна зрада (1642) Офіс Генпрокурора (3160)

Здавала позиції ЗСУ. Жительку Харківщини за держзраду засуджено до 15 років за ґратами, - Офіс генпрокурора

держзрада

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав мешканку с. Височинівка Чугуївського району винною у державній зраді. Їй призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі генпрокурора.

"Прокурори в суді довели, що з початку російського вторгнення жінка систематично здійснювала пошук та збір відомостей щодо дислокації українських військових та техніки у Чугуївському районі Харківської області. Засуджена передавала відомості через соціальні мережі, в тому числі заборонені в Україні, представникам країни-агресора та підконтрольних РФ "ДНР" та "ЛНР", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Харкові судитимуть правоохоронця, який здава окупантам відомості про ЗСУ, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці викрили і затримали жінку у квітні 2022 року.
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Топ коментарі
+16
Це добре а зрадників у владі коли будуть карати???
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28.07.2022 15:38
+13
Значить тим хто міни знімав міни на перешийку треба маріупольським судити.
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28.07.2022 15:43
+11
Любо! В Харкові судді лютують в порівнянні з іншими областями, бо на їх голови сипеться.
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28.07.2022 15:41
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жительку
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28.07.2022 15:39 Відповісти
С....ка
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28.07.2022 15:38 Відповісти
Це добре а зрадників у владі коли будуть карати???
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28.07.2022 15:38 Відповісти
Это нормально дали, а тому с Днепра 5 лет всего. Наверное судьи попались хорошие, откупился...
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28.07.2022 15:39 Відповісти
не вакт що відсидять повний строк..докори сумління лагерні вони такі..
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28.07.2022 15:51 Відповісти
На зоні її свої ж придушать. "Прикре самогубство - повісилась"...
Навіть у тих, хто на зоні, є родичи на волі, які постраждали від кацапів!
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28.07.2022 15:46 Відповісти
Любо! В Харкові судді лютують в порівнянні з іншими областями, бо на їх голови сипеться.
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28.07.2022 15:41 Відповісти
Значить тим хто міни знімав міни на перешийку треба маріупольським судити.
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28.07.2022 15:43 Відповісти
Можна в Херсоні.
Треба щоб Мері до звільненя Херсона в київському сиділа.
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28.07.2022 19:24 Відповісти
А де Штепа? Чому їй нічого не дали...Га????!
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28.07.2022 15:41 Відповісти
так Штепа начебто до росії втекла...
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28.07.2022 15:49 Відповісти
Гарні прокурори. Вони будуть дєрьмака судити?
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28.07.2022 15:42 Відповісти
Має бути 15 років після закінчення війни, бо якщо війна буде 16 років вона вийде й ще рік зможе знову здавати позиції....
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28.07.2022 15:44 Відповісти
ну и что это за рожа..., лучше совсем без фото, чем такое...
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28.07.2022 15:56 Відповісти
З цією жителькою все зрозуміло.
А от коли сяде той, хто просто здав південь?
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28.07.2022 16:03 Відповісти
Коли знімуть президентську недоторканість!
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28.07.2022 19:21 Відповісти
Чрму рило замилили, воно ж вже засуджене???
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28.07.2022 16:05 Відповісти
Мабуть вирок ще не набув чинності.
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28.07.2022 18:57 Відповісти
Якщо вже засуджена то якого дідька тоді пика замилена???!
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28.07.2022 16:32 Відповісти
Так героев надо знать в лицо! Почему морду за мылили?
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28.07.2022 16:56 Відповісти
Вона це сором України.
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28.07.2022 16:57 Відповісти
Цікаве правосудя!
1.Жительку села - на 15 років з конфіскацією.
2. Посадовця від "слуги" на 5 років умовно + відновленя на посаді.
Це як?!!!
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28.07.2022 19:20 Відповісти
 
 