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Коломойський (3109) Лещенко Сергій (505) США (21036)

Радник Офісу президента: "Коломойського треба видати в Америку, щоб його засудили, а його гроші передати українському народу"

коломойський

В ОП не виключають, що після позбавлення українського громадянства бізнесмена Ігоря Коломойського передадуть до США.

Про це в ефірі Breakfast Show заявив радник голови офісу президента України Сергій Лещенко, передає Цензор.НЕТ.

"На мій погляд, його краще віддати Америці, нехай вона швидко проведе судове слідство і поставить крапки над "і", засудить його, якщо вважатиме за потрібне, до тюремного ув'язнення, а гроші конфісковані будуть передані українському народу, як тим, хто був потерпілим від цього", - зазначив Лещенко.

За його словами, видача Коломойського до рук американської правоохоронної системи є логічною, "оскільки він свого часу зробив вибір на користь громадянства Ізраїлю та Кіпру".

"В українських реаліях це (швидко провести суд. - Ред.) організувати складно, враховуючи його корупційні зв'язки в системі, величезні кошти, політичний вплив у медіа… По-друге, це зніме ризики політизації суду в Україні та розхитування ситуації в країні", - пояснив радник глави ОП.

Водночас Лещенко заявив, що це його особиста думка, не заснована на жодній інсайдерській інформації.

Нагадаємо, 20 липня з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових політиків, серед яких бізнесмен Ігор Коломойський, співголова забороненої партії ОПЗЖ Вадим Рабінович та голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан.

Також читайте: ОП відмовився надати копії указів Зеленського про позбавлення громадянства Коломойського, Рабіновича та Корбана. ДОКУМЕНТ

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Топ коментарі
+65
Так ми й повірили Що Зеля віддасть Беню,а потім сяде разом з ним.
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28.07.2022 15:46
+57
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28.07.2022 15:48
+41
Не при клоуні.
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28.07.2022 15:45
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Слова-слова... А тим часом йому таємний рейс до Ізраїлю готують, звідки його не вирвеш.
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28.07.2022 21:25 Відповісти
Йому ніде місця немає. Нікуди тікати. Він втік з Ізраїлю через кримінальне провадження. Але, в той самий час, в Україні були вибори, і мудрий нарід вибрав Бубочку, а значить бабломойського.
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29.07.2022 00:04 Відповісти
Вєсьолиє історіі в журналє єралаш. "Всьо"!!!
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28.07.2022 21:27 Відповісти
Як задовбують всі оці диванні **експерти**,ніхто нічого конкретно не знає,а такі гіпотези виставляють,що аж мурахи по кожі!"!! І другий,і третій,і десятий термін--та дай Боже,щоб віндобув хоч-би перший темін до кінця,як тільки вивидуть на чисту воду(а таки виведуть) Єрмака і від Зе,залишиться тільки мокре місто і всі ваші прогнози підуть в дупу"!!! **Астрологи** хренові!!! Україна ЩО,,рашка,зо один день знесуть!!!Краще моліться БОГУ,щоб як найбільше залишилось живими наших ВОЇНІВ,які віддають своє життя,за те,щоб Ви тут всіляку хер.. обсмоктували..
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28.07.2022 21:31 Відповісти
Вже колись подібна мулька з Лазаренко була.
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28.07.2022 21:38 Відповісти
Я, в общем-то, не против!
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28.07.2022 23:32 Відповісти
Суд стягнув з "Приватбанку" $17,5 мільйона за позовом колишньої дружини Боголюбова
Джерело: https://biz.censor.net/n3357175
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28.07.2022 23:59 Відповісти
нічого ще суд не стягнув
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29.07.2022 00:36 Відповісти
То хай би суд стягнув за її позовом з її чоловіка.
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29.07.2022 00:45 Відповісти
😜
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29.07.2022 00:03 Відповісти
Вброс зелёной плесени для прикрытия своего очередного про***ба. Отвлечение лохтората информационным шумом от какого-то зашквара ЗЕкодлы
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29.07.2022 00:49 Відповісти
Хотелось бы увидеть Ко после его посадки в США. Интересно, побреют ли ему его калоритную бороду и его голову?
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29.07.2022 00:56 Відповісти
Ніякої зради.Знову лапша. А хто пропонує видати ? Агент лещенко?
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29.07.2022 06:08 Відповісти
https://ibb.co/QMNGvNw
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29.07.2022 07:04 Відповісти
сначала этот гандон каломойський сдрыстнет в свою землю обетованную . а потом ему пойдут повестку в суд вручать --- и овцы целы и волки сыты
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29.07.2022 07:15 Відповісти
Нікуди цей гандон не здрисне поки не роздягне всіх нас до останньої нитки тому що він почуває себе тут в безпеці, тримаючі Боневтіка за яйця.
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18.09.2022 20:53 Відповісти
Чергове шоу для лохтората
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29.07.2022 07:29 Відповісти
"Думи мої думи мої - горе мені з вами" Т.Г. Шевченко.
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29.07.2022 07:46 Відповісти
візьмуть бєню - здасть зєлю - тому не буде цього, та й духу у боневтіка не вистарчить навіть під маузером козира
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01.08.2022 09:36 Відповісти
Забрати гроші в бені і попиляти їх між собою....
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06.09.2022 19:17 Відповісти
Зробили вкид в суспільство як собаці кістку щоб на якийсь час відволікти, а далі нічого. Ні, ні нічого бо наші суди продовжують виносити вироки в пользу Коломойськог на мільярди доларів. А це є найкращий барометр настроїв у владі.
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18.09.2022 20:50 Відповісти
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