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Зеленський (22456) членство в ЄС (1164) Євросоюз (12779)

Україна зробить все, щоб якнайшвидше розпочати переговори про членство в ЄС, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна з кожним днем стає дедалі ближчою до Європи.

Про це глава держави заявив під час виступу в парламенті, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми подали заявку на вступ до Європейського Союзу та отримали кандидатство зі швидкістю та в умовах, яких не було в жодної іншої держави. З такою швидкістю ми маємо прийти до початку переговорів щодо членства України в Європейському Союзі", - зазначив президент.

За словами Зеленського, все, що Україна має зробити для цього, вона зробить.

"Синхронізувати законодавство України із правом Євросоюзу. Ми виконаємо. Сформовано і план імплементації всіх регламентів та директив ЄС у рамках виконання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Це фактично спільне завдання для нас, для вас, шановні депутати, для уряду нашої держави, і це відповідає нашій новій реальності", - наголосив глава держави.

Також, заявив Зеленський, Україна з кожним днем стає дедалі ближчою до Європи.

"Ми дойшли до того, що наша держава, наша державна система інституційно стає Європою. Ми розпочали процес деолігархізації. Формується реєстр, який готовий поставити олігархів під владу суспільства", - додав він.

Президент також повідомив, що підписав указ про створення конкурсної комісії щодо добору кандидатів до Вищої Ради Правосуддя.

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Топ коментарі
+13
Він хоч сам вірить у всю цю маячню, що каже?
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28.07.2022 16:18
+12
Очевидно, що при цій владі ніякий ЄС нем не світить.
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28.07.2022 16:20
+9
Нажаль, виконати всі умови для вступу у ЄС при таких "фахових" призначеннях як останнє (і це не єдиний приклад) обрання на генерального прокурора Костіна, якого викинули геть зі списку, коли він ще хотів проштовхатись бо не відповідав головним критеріям.
А що, зараз перевзувся і почав відповідати ?
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28.07.2022 16:29
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Він хоч сам вірить у всю цю маячню, що каже?
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28.07.2022 16:18 Відповісти
Очевидно, що при цій владі ніякий ЄС нем не світить.
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28.07.2022 16:20 Відповісти
Нажаль, виконати всі умови для вступу у ЄС при таких "фахових" призначеннях як останнє (і це не єдиний приклад) обрання на генерального прокурора Костіна, якого викинули геть зі списку, коли він ще хотів проштовхатись бо не відповідав головним критеріям.
А що, зараз перевзувся і почав відповідати ?
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28.07.2022 16:29 Відповісти
...хотів проштовхатись у ДБР...
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28.07.2022 16:34 Відповісти
Неужели не понятно что "каже" воно не для них, а для стада бувшого 73%...
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28.07.2022 16:24 Відповісти
Він же розуміє, що з єрмаком нас туди не візьмуть, чи надіється що його папа все владнає, як на Омані
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28.07.2022 16:30 Відповісти
Це лише обiцянки для людей.

Як приклад:
"Если меня изберут президентом Украины, я буду играть честно и продам концерн Roshen. На посту президента я хочу и буду заботиться исключительно о благосостоянии Украины".
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28.07.2022 16:30 Відповісти
Кожен день обіцянки. Все добре буде потім, треба трошки потерпеть!
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28.07.2022 16:34 Відповісти
Ніде не знайшов значення слова "все".
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28.07.2022 16:21 Відповісти
Це перша ознака дегенерата,коли він починає говорити -всі це знають,всі підтримують,все буде зроблено й т.д.
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28.07.2022 16:31 Відповісти
опять обдолбился...
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28.07.2022 16:21 Відповісти
Всё о народе думает.Весь в делах и заботах.
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28.07.2022 17:21 Відповісти
Дерьмак уже в Израэле ботву мобилизовал?
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28.07.2022 17:48 Відповісти
Ну а сам вже на генсека ООН подавай!
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28.07.2022 16:22 Відповісти
Він чомусь вирішив що дебільний закон "про олігархів" це і є вимога для вступу в ЕС...
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28.07.2022 16:22 Відповісти
Невже Єрмака позбудеться???
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28.07.2022 16:23 Відповісти
Ермака ніззя... Ермак на всіх посадах це така "вимога ЕС".
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28.07.2022 16:30 Відповісти
Удались с власти со всей коррупцией - тогда мб и выгорит что...
Эрмака тебе не простим, ублюдок Бенин.
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28.07.2022 16:23 Відповісти
злн-пнх!
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28.07.2022 16:26 Відповісти
Тільки ти це побачиш через грати на вікні,та у полосатій робі із номером.
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28.07.2022 16:29 Відповісти
А что, коррупция куда-то делась? ... как только война закончится чинуши начнут хапужничать по черному, дабы потери отбить ... рядовые граждане на обывательском уровне только знают о коррупции, вы поспрашивайте у предринимателей, вам каждый столько расскажет что вы офигеете насколько мы далеки от Европы ... я могу точно сказать, без расстрелов нас не обойтись
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28.07.2022 16:32 Відповісти
какие потери? На войне наживаются намного больше, нет контроля, законы не работают, все воровство покрыто военной тайной
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28.07.2022 16:53 Відповісти
Виродок, який зі своїми карєшами грабує країну під час війни, розказує про членство в ЄС. Невже він думає, що в Європі всі такі імбіцили як 73% в Україні?
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28.07.2022 16:35 Відповісти
Та ти робиш ...........

"Потрібно не імітувати, а реально виконувати умови для вступу в Євросоюз", - Климпуш-Цинцадзе про процедуру призначення судді КСУ.
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28.07.2022 16:35 Відповісти
надоели уже, брысь отсюда, убогие чмыри.
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28.07.2022 16:46 Відповісти
Не плач! Може ми його ще в Ростов виженемо.
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28.07.2022 16:53 Відповісти
Не плачь, hellake, Укаина никуда не денется. Что такое россия - уже все поняли, и никакого интереса она уже не вызывает. В западном сознании Украина заменит россию
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28.07.2022 17:03 Відповісти
Не стану обсуждать ЕС, но в НАТО Украина точно будет. Мощнейшая армия, с великолепным опытом - как только прогонят захватчиков, тут же и вступит.
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28.07.2022 16:57 Відповісти
Толста и еще как!
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28.07.2022 17:04 Відповісти
любишь своего фюрера, свинособака?
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28.07.2022 17:49 Відповісти
Проблема, що рашка це теж розуміє, тому спокою не дасть, щоб не допустити нашого вступу в НАТО і остаточної втрати впливу і можливості захоплення територій.
Тільки зміни політичного керівництва рашки відкриють вікно можливостей для України і забезпечать реально швидкий вступ в НАТО.
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28.07.2022 17:48 Відповісти
Украина победит и захватчиков прогонит и в НАТО вступит и в ЕС. Но есть одно но. А не будут ли в ЕС ив НАТО, Крымчане и Донбассяне, поезда под откос пускать? И будут ли им рады Европейцы? Ведь их то в НАТО и ЕС придётся силком тащить.
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28.07.2022 21:14 Відповісти
Ця маячня тільки для піару серед населення.
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28.07.2022 16:50 Відповісти
интересно, этому актёру ну хоть кто-то из свиты решится сказать, что это не съёмка масштабного сериала, а реальная жизнь?..
походу, он сейчас уверен, что до "Оскара" осталось совсем чуть-чуть..(
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28.07.2022 16:51 Відповісти
Путин, Путин президент Мира!!! Уррраа!!!
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28.07.2022 16:58 Відповісти
Боюсь это не скоро будет....пока есть коррупция и пока к своим гражданам нет должного отношения не будет членства
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28.07.2022 16:52 Відповісти
Ти русскій?
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28.07.2022 16:57 Відповісти
Дурака и ватника Зеленского спасет только мощная победа над РФ, потому как победителей не судят (согласен с тезой). Но когда Ермак перетирает ход наступления с американским генералом Милли, а рядом сидит такой себе Залужный, есть какие-то сомнения. Видимо честь офицера позволяет крысе из канцеляриии московского ГРУ сидеть рядом.
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28.07.2022 17:03 Відповісти
Без тебя я жить устал
И тебя нарисовал, я тебя нарисовал

З пісні про вступ зеленського до ЄС
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28.07.2022 17:19 Відповісти
Цей тупак не має зеленого поняття про тривалість роботи по підписанню Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, яка була однією зі складових частин процесу отримання кандидатства в ЄС. Ця робота відбувалася протягом 2007-2014 рр. Про безвіз і решту взагалі не говорю, але Зеля весь процес скоротив до 115 днів з моменту подачі заявки до членства з умовами. Не дивно,що вступ в ЄС він бачить до нового року.

Президент https://www.slovoidilo.ua/persony/zelenskyi-volodymyr-oleksandrovych Володимир Зеленський з цього приводу зазначив, що Україна йшла до отримання статусу кандидата в Євросоюз 115 днів, і шлях до членства в ЄС https://www.slovoidilo.ua/2022/07/01/novyna/polityka/shlyax-********-chlenstva-yes-ne-povynen-zajmaty-roky-chy-desyatylittya-zelenskyj не повинен займати роки, десятиліття .
https://www.slovoidilo.ua/2022/07/03/novyna/polityka/stefanyshyna-rozpovila-koly-********-mozhe-vstupyty-yevropejskoho-soyuzu
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28.07.2022 17:43 Відповісти
По чому це видно, що "ми дедалі ближче стаємо до Євросоюзу", чи важливі тільки слова, гарна промова, а куди ми котимось з цією командою і їхніми законами, народ сам добре бачить. На жаль....
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28.07.2022 17:55 Відповісти
Спочатку тебе, підара, разом з Єрмаком треба на осину прилагодити.
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28.07.2022 18:24 Відповісти
Не раньше ПОБЕДЫ над агрессором и оккупантом!
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28.07.2022 22:55 Відповісти
 
 