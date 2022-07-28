Україна зробить все, щоб якнайшвидше розпочати переговори про членство в ЄС, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна з кожним днем стає дедалі ближчою до Європи.
Про це глава держави заявив під час виступу в парламенті, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми подали заявку на вступ до Європейського Союзу та отримали кандидатство зі швидкістю та в умовах, яких не було в жодної іншої держави. З такою швидкістю ми маємо прийти до початку переговорів щодо членства України в Європейському Союзі", - зазначив президент.
За словами Зеленського, все, що Україна має зробити для цього, вона зробить.
"Синхронізувати законодавство України із правом Євросоюзу. Ми виконаємо. Сформовано і план імплементації всіх регламентів та директив ЄС у рамках виконання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Це фактично спільне завдання для нас, для вас, шановні депутати, для уряду нашої держави, і це відповідає нашій новій реальності", - наголосив глава держави.
Також, заявив Зеленський, Україна з кожним днем стає дедалі ближчою до Європи.
"Ми дойшли до того, що наша держава, наша державна система інституційно стає Європою. Ми розпочали процес деолігархізації. Формується реєстр, який готовий поставити олігархів під владу суспільства", - додав він.
Президент також повідомив, що підписав указ про створення конкурсної комісії щодо добору кандидатів до Вищої Ради Правосуддя.
Будь ласка, зачекайте...
А що, зараз перевзувся і почав відповідати ?
Як приклад:
"Если меня изберут президентом Украины, я буду играть честно и продам концерн Roshen. На посту президента я хочу и буду заботиться исключительно о благосостоянии Украины".
Эрмака тебе не простим, ублюдок Бенин.
"Потрібно не імітувати, а реально виконувати умови для вступу в Євросоюз", - Климпуш-Цинцадзе про процедуру призначення судді КСУ.
Тільки зміни політичного керівництва рашки відкриють вікно можливостей для України і забезпечать реально швидкий вступ в НАТО.
походу, он сейчас уверен, что до "Оскара" осталось совсем чуть-чуть..(
И тебя нарисовал, я тебя нарисовал
З пісні про вступ зеленського до ЄС
Президент https://www.slovoidilo.ua/persony/zelenskyi-volodymyr-oleksandrovych Володимир Зеленський з цього приводу зазначив, що Україна йшла до отримання статусу кандидата в Євросоюз 115 днів, і шлях до членства в ЄС https://www.slovoidilo.ua/2022/07/01/novyna/polityka/shlyax-********-chlenstva-yes-ne-povynen-zajmaty-roky-chy-desyatylittya-zelenskyj не повинен займати роки, десятиліття .
https://www.slovoidilo.ua/2022/07/03/novyna/polityka/stefanyshyna-rozpovila-koly-********-mozhe-vstupyty-yevropejskoho-soyuzu