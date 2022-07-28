Литва прагнутиме посилення санкцій проти РФ та зменшення залежності Європи від російських енергоресурсів, - Науседа

Литва прагнутиме подальшого посилення міжнародних санкцій проти Російської Федерації та забезпечення їх ефективної реалізації, а також зменшення залежності Європи від російських енергоресурсів.

Про це заявив президент Литовської Республіки Гітанас Науседа під час пленарного засідання в четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні ми чітко бачимо, що рішень щодо запровадження міжнародних санкцій (проти Росії. - ІФ) та військової підтримки України, хоч би якими важливими вони були, все ж недостатньо. Тому ми будемо прагнути до подальшого посилення санкцій, забезпечення їх ефективної реалізації, а також до зменшення залежності всієї Європи від російських енергоресурсів",- сказав він у своєму виступі з трибуни Верховної Ради України.

Науседа наголосив, що "фінансові потоки, які допомагають Росії фінансувати цю жорстоку війну, мають бути заблоковані".

"Своїм прикладом Литва показує, що єдиний спосіб звільнитися від енергетичного та політичного диктату Росії - це ухвалити рішення та забезпечити політичну волю. Маючи на меті енергетичну незалежність, Литва пішла на ризик і вчасно виконала необхідне домашнє завдання. Тепер ми готові ділитися досвідом з іншими країнами", - додав він.

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