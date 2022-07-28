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Генштаб ЗС (6080) крилаті ракети (1058) обстріл (27110) ракети (3928)

З початку липня Росія завдала по Україні 49 ракетних та 44 авіаційні удари, - Генштаб ЗСУ

ракета,рф,ракети

З початку липня армія РФ завдала 49 ракетних та 44 авіаційні удари по території України.

Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З початку місяця противником завдано 49 ракетних та 44 авіаційні удари, в результаті яких повністю зруйновано 28 об'єктів, у тому числі 4 школи і 9 житлових будинків, а також частково зруйновано 137 об'єктів, з них 7 об'єктів транспортної інфраструктури, 11 закладів освіти та 29 житлових будинків", - зазначив Громов.

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Топ коментарі
+5
****** ... только за последние дни рашисты с четыре десятка ракет запустили
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28.07.2022 17:14
+5
треба Томагавки нам, чо
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28.07.2022 17:27
+4
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28.07.2022 17:20
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******* 100 разів і усі по мааацкве.
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28.07.2022 17:13 Відповісти
Видосы боневтика.
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28.07.2022 17:14 Відповісти
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28.07.2022 17:20 Відповісти
Та це небагато
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28.07.2022 17:13 Відповісти
****** ... только за последние дни рашисты с четыре десятка ракет запустили
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28.07.2022 17:14 Відповісти
"Удари"!!! Удар може бути як пуск одиночного Іскандера, так і масований пуск з кораблів Калібрами та Бастіонами з берегових систем захисту
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28.07.2022 17:17 Відповісти
Люся ще у квітні казала, що ракети скінчились і що зразу вмазати 15 блєдін неможливо. Як страшно жити, нікому не можна вірити.
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28.07.2022 17:14 Відповісти
При всем неуважении к этой власти, он так не говорил. Речь шла о новых ракетах.
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28.07.2022 17:16 Відповісти
О, ні! Аналітики, а, відповідно, і Зєля, відмічали, що орки використали на початок липня біля половини (приблизно 3000 ракет) своїх ракетних запасів (з загальної кількості приблизно біля 7000 ракет).
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28.07.2022 17:58 Відповісти
треба Томагавки нам, чо
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28.07.2022 17:27 Відповісти
Какой был симметричный ответ Украины?
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28.07.2022 18:29 Відповісти
вопрос,кто сдал ПВО
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28.07.2022 18:47 Відповісти
Наверно придётся скидываться хоть на одну ракету для ответки.
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28.07.2022 19:26 Відповісти
 
 