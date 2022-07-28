З початку липня Росія завдала по Україні 49 ракетних та 44 авіаційні удари, - Генштаб ЗСУ
З початку липня армія РФ завдала 49 ракетних та 44 авіаційні удари по території України.
Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"З початку місяця противником завдано 49 ракетних та 44 авіаційні удари, в результаті яких повністю зруйновано 28 об'єктів, у тому числі 4 школи і 9 житлових будинків, а також частково зруйновано 137 об'єктів, з них 7 об'єктів транспортної інфраструктури, 11 закладів освіти та 29 житлових будинків", - зазначив Громов.
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