Арештовано активів компаній РФ та Білорусі майже на 40 млрд грн, - Нацполіція

Від початку війни за матеріалами Департаменту стратегічних розслідувань та його структурних підрозділів суди арештували активів російських та білоруських компаній на десятки мільярдів гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Департаменту Стратегічних Розслідувань Нацполіції.

Зазначається, що активи відтепер працюватимуть виключно на економіку й відбудову України.

"Департаментом від початку війни у сфері економіки направлено обвинувальні акти відносно 270 осіб за 67 кримінальними провадженнями стосовно проросійського бізнесу. Всього за напрямом роботи оголошено 407 підозр у 216 кримінальних провадженнях та проведено більше тисячі обшуків", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці, зокрема, вилучили транспортних засобів на суму 1,3 млрд грн, які нині служать Збройним Силам України.

"Бурові установки, авіакомпанія, цінні папери банку, авіадвигуни, вагони та тисячі тонн палива - і це не повний перелік арештованих судом, за матеріалами Департаменту, активів на території України, кінцевими бенефіціарами яких є громадяни країни-агресора. Загальна сума арештованого сягає майже 39,5 млрд грн", - підсумували в Департаменті стратегічних розслідувань.



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