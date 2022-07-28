УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8976 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 468 10
арешт (2497) Нацполіція (14886) актив (231)

Арештовано активів компаній РФ та Білорусі майже на 40 млрд грн, - Нацполіція

гроші

Від початку війни за матеріалами Департаменту стратегічних розслідувань та його структурних підрозділів суди арештували активів російських та білоруських компаній на десятки мільярдів гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Департаменту Стратегічних Розслідувань Нацполіції.

Зазначається, що активи відтепер працюватимуть виключно на економіку й відбудову України.

"Департаментом від початку війни у сфері економіки направлено обвинувальні акти відносно 270 осіб за 67 кримінальними провадженнями стосовно проросійського бізнесу. Всього за напрямом роботи оголошено 407 підозр у 216 кримінальних провадженнях та проведено більше тисячі обшуків", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці, зокрема, вилучили транспортних засобів на суму 1,3 млрд грн, які нині служать Збройним Силам України.

"Бурові установки, авіакомпанія, цінні папери банку, авіадвигуни, вагони та тисячі тонн палива - і це не повний перелік арештованих судом, за матеріалами Департаменту, активів на території України, кінцевими бенефіціарами яких є громадяни країни-агресора. Загальна сума арештованого сягає майже 39,5 млрд грн", - підсумували в Департаменті стратегічних розслідувань.

Читайте: Малюська про передачу Україні російських активів: Розраховуємо отримати сотні мільярдів доларів, це може відбутися за 7-8 місяців

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
Цього замало.
Вони мають бути конфісковані в бюджет України.
Як вимагають робити від країн Заходу Зе та Ко із активами рашистів.
показати весь коментар
28.07.2022 17:47
+2
Якби це було правдою !!! Наші суди задарма не працюють... значить брехня.
показати весь коментар
28.07.2022 17:38
+1
А в бюджет, скільки поступило?
показати весь коментар
28.07.2022 21:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
щоб вони на карман Єрмака не працювали...
показати весь коментар
28.07.2022 17:38 Відповісти
Які працюють ( на Ермака,Арахамію,Зеленських) - не конфіскують!
показати весь коментар
28.07.2022 19:13 Відповісти
Якби це було правдою !!! Наші суди задарма не працюють... значить брехня.
показати весь коментар
28.07.2022 17:38 Відповісти
СБ України @ServiceSsu
СБУ викрила ділків, які «видавали» українські паспорти російським диверсантам
показати весь коментар
28.07.2022 17:46 Відповісти
Цього замало.
Вони мають бути конфісковані в бюджет України.
Як вимагають робити від країн Заходу Зе та Ко із активами рашистів.
показати весь коментар
28.07.2022 17:47 Відповісти
А скільки залишилось?
показати весь коментар
28.07.2022 19:11 Відповісти
Очень интересно, а сколько добра Украина потеряла в России и Беларуси ??Миллиарды или триллионы гривен ??
показати весь коментар
28.07.2022 21:09 Відповісти
А в бюджет, скільки поступило?
показати весь коментар
28.07.2022 21:16 Відповісти
швидше запускати хай працюють активи для України
показати весь коментар
29.07.2022 00:19 Відповісти
Зелень всё рисует в стиле "Ура! Всё хорошо! Майские, шашлыки!".

Реальность? Конфискации ПО ЗАКОНУ где? Видимо в рабочем материале гинеколога.
показати весь коментар
29.07.2022 04:32 Відповісти
 
 