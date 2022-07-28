Офіційні підстави для позбавлення мене громадянства, як і раніше, відсутні, - Корбан
Керівник штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан заявляє, що досі немає офіційних підстав для позбавлення його українського громадянства.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Корбан зазначив: "Шановні друзі. Сьогодні, у День української державності відбулися дві знакові події.
Перше – на заборонених СБУ проросійських ТГ-каналах почали розганяти нібито мій ізраїльський паспорт. Якщо на підставі вкидання російської підробки мене позбавили громадянства, то хотів би отримати з цього приводу офіційне роз'яснення української державної міграційної служби.
Підкреслю: офіційні підстави для позбавлення мене громадянства, як і раніше, відсутні".
Він продовжив: "Друга подія – цікава заява шановного секретаря РНБО Олексія Данилова. Секретар Ради безпеки закликав усіх політиків зробити камінг-аут і зізнатися про наявність у них другого громадянства.
Оскільки я політиком не є, не перебуваю на держслужбі і в Раді не засідаю, впевнений, що цей словесний пасаж був направлений не в мій бік.
Далі, звичайно, шановний Олексій М'ячеславович узагалі закликав очистити країну від "зрадників". Добре, що хоч не використав термін "націонал", як зараз модно говорити у країні-агресорі.
У зв'язку з цим я маю кілька публічних питань до шановного секретаря РНБО.
Шановний, Олексію М'ячеславовичу, поясніть, будь ласка, суспільству кого ви мали на увазі під "політиками" та "зрадниками"?
Чи вважаєте Ви зрадниками мільйони наших співгромадян, які мають громадянство Польщі/Угорщини/Румунії/Ізраїлю/Канади?
І, можливо, за Вашою логікою, їх усіх потрібно звільнити від військового обов'язку і примусово вигнати з країни?
Якщо це не так, і Ви мали на увазі представників нашого політичного істеблішменту, то чи готові Ви співпрацювати зі мною публічно в цьому питанні?
Обіцяю Вам, що я можу докласти максимальних зусиль для того, щоб виявити максимальну кількість людей, які мають другий паспорт? Причому навіть у Вашому оточенні.
Будь ласка, давайте відпрацюємо взаємодію в цьому питанні, щоб Ви, як одна з вищих посадових осіб країни, змогли підготувати проекти таємних указів про позбавлення їх громадянства України?
Далі, поясніть суспільству, будь ласка, що ми робитимемо не з "політиками", а, наприклад, членами їхніх сімей чи найближчими друзями, якщо вони також мають другий паспорт?"
"Шановний Олексію М'ячеславовичу, будь ласка, зрозумійте мене правильно, я в жодному разі не хочу Вас провокувати, а просто вважаю, що керівник такого рангу зобов'язаний робити не великі заяви ні про що, а давати чіткі роз'яснення.
Тільки в цьому випадку ми уникнемо подвійних стандартів і перестанемо жити за принципом "друзям – все, ворогам – закон", як це було заведено за Януковича, від свавілля, якого, Ви, як і я, до речі, теж постраждали", - підсумував Корбан.
Нагадаємо, 20 липня з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових політиків, серед яких бізнесмен Ігор Коломойський, співголова забороненої партії ОПЗЖ Вадим Рабінович та голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан.
22 липня Корбан повідомив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну.
Будь ласка, зачекайте...
До речі, Корбану виїзд за кордон без проблем а каломойському 3.14***ц, інтерпол арештує.
Виходить Корбан таки спалився.
"ізраїльський паспорт в нього є, чи нема?"
Абсолютно не має значення, Конституцією передбачені тільки ДВА способи позбуття громадянства - добровільна відмова самого громадянина та не законне отримання громадянства (як було з Саакашвілі).
"Він хоче до чогось з кимось домовитися, на щось натякає"
Не обов'язково "домовитись", а просто натякає що 2 чи більше паспортів є у багатьох, і серед зебілів теж.
"давайте відкрито врегулюємо це питання раз і назавжди"
Згоден, давно треба було. Тим більше у зебілів монАбільшисть.
Взагалі то я бажав сказати тільки про те, що в данному випадку є у Корбана інше громадянство чи ні, не має взагалі ніякого значення.
Гуляла цифра 1,5 млн.
Чем подобного будет больше тем короче память у масс:
где референдум по продаже земли?
Где подешевение газа?
Где посадка 2х друзей
Где посадка Пороха?
Где ЗП докторам и учителям х2?
Что там с Вагнергейтом? Расстрел в военное время предателей? Эрмак?
"Неа, он свой менеджер меня..."
Почему здан Херсон и сейчас допущен подход орков к городам для арты?
Где відосікі по Спарц?
Почему суд списывает долги Коломойскому? Он мало украл у ГОСУДАРСТВА УКРАИНА?
И еще сотни претензий, основная масса - паразитизм и потакание олигархам, в частности Коломойському.
т.е. кто составляет список жертв? по каким признакам попадают в этот список? кто собирает факты и доказательства? кто изучает материалы? кто выносит решения ? кто ответственен за выполнение? какой документ предоставляют "лишенцу" ? кто будет отвечать в случае опротестования решения?
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.refworld.org.ru/pdfid/533e74ba4.pdf
є країни що вимагають відмому від іншого громадянства, для придбання нового, є країни які не вимагають нічого
яскравий приклад - Парашка
вона ніколи не вимагала відмови від українського громадянства, а видавала свої паспорти зверху українського громадянства, всі терористи Лугандона та кремлівски холуї в Криму мають українськи паспорти, за винятком тих, хто сам захотів їх знищити та написав відповідну заяву на ім'я презідента України, але таких дурнів поки що ніхто не бачив
більш того, значна кількість посадових особ в Парашке взагалі не має російского громадянства, пару років тому в мережі розгонялися такі переліки - скільки мерів міст Парашкі не має взагалі російского паспорта, а працює мерами міст (та має доступ до гостайни) без російского паспорту, беспосередньо по українському паспорту - пам'ятаю що найбільше таких посадових особ було на Дальнем Востоке
Це часом не одна з тих падлюк, яка не бачила загрози нападу з боку росіі?
Може громадянства варто позбавити саме їх разом з верховним шашличником?
Зеленський планує позбавити громадянства Корбана та Рабіновича, надати громадянство Фрідману та Вексельбергу, та посилає Агрохімію зняти санкції з Абрамовича
по яку країну йде мова? та про громадянство якої країни?
Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.
Тут немає простіру для інтерпретацій. Не може бути і крапка.
Це базове конституційне право людини.
https://www.refworld.org.ru/pdfid/533e74ba4.pdf
відсутність подвійного громадянства - це є спеціальна норма закону, яка значить що якщо ви знаходитеся в Україні, то не має значення зовсім наявність іншого громадянства - вас будуть судити по законам України
у деяких країнах може бути подвійне громадянство
тобто у вас знайшли наприклад кіло наркотиків, а робите морду чайніком та кажете - а шо такого? я громадянин Годурасу, а нам це можна. В Україні така заява в суді не пройде для громадянина України, тобто громадянство Гондураса враховано не буде.
Корбан прав: у нас полстраны имеет двойное гражданство, в том числе и властные мужи.
Зеленский делает для своего позора больше, чем куча ботов на Цензоре.
то просто диво
ти прочитай вище мій камент - що це означає - немає подвійного громадянства
це НЕ означає, що Україна може заборонити Парашке видавати російскі паспорта громадянину України, це означає що Україна НЕ ПРИЙМАЄ ДО УВАГИ інші паспорти, якщо громадянин України має український паспорт
Напишу больше - это фактическая государственная измена (если не было законной процедуры выхода из гражданства Украины, которую нужно все-таки упростить до обычной декларации) и должна быть уголовным преступлением!
И к сожаленинию, плохо, что формальной решение можно провести только через указ президента (основания законные, херней не страдайте, конституцию никто не нарушил)!
Нужно изменение в закон о гражданстве, чтоб прописать четко механизм и упрощенную процедуру лишения гражданства ( на основе какий документов и фактов), поэтому остается лазейка использовать этот инструмент против политических оппонетов и соверщенно игнорировать наличие иностранного гражданства у собственых политических соратников (или подельников - это как посмотреть)!
- Алло, гараж, что за паника на корабле? Эту власть мы уже видели. Знаем ее со всех сторон, поэтому последующие пять лет очень легко спрогнозировать. А именно. Будут судить невиновных. И не судить виновных, своих друзей. Будет потерянная надежда, и очень хреновое у всех настроение, - считает Корбан.
- Будет ли новый президент ошибаться? Конечно. Или вы думаете, что действующий президент не ошибается? Порою его ошибки были роковыми. И главное. Мы долго говорили о смене элит. И когда подошли к реальному шансу, начали паниковать. Друзья, расслабьтесь. Небеса не упадут на землю. Хуже уже точно не будет, - резюмирует Корбан.