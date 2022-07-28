Офіційні підстави для позбавлення мене громадянства, як і раніше, відсутні, - Корбан

Керівник штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан заявляє, що досі немає офіційних підстав для позбавлення його українського громадянства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Корбан зазначив: "Шановні друзі. Сьогодні, у День української державності відбулися дві знакові події.

Перше – на заборонених СБУ проросійських ТГ-каналах почали розганяти нібито мій ізраїльський паспорт. Якщо на підставі вкидання російської підробки мене позбавили громадянства, то хотів би отримати з цього приводу офіційне роз'яснення української державної міграційної служби.

Підкреслю: офіційні підстави для позбавлення мене громадянства, як і раніше, відсутні".

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Він продовжив: "Друга подія – цікава заява шановного секретаря РНБО Олексія Данилова. Секретар Ради безпеки закликав усіх політиків зробити камінг-аут і зізнатися про наявність у них другого громадянства.

Оскільки я політиком не є, не перебуваю на держслужбі і в Раді не засідаю, впевнений, що цей словесний пасаж був направлений не в мій бік.

Далі, звичайно, шановний Олексій М'ячеславович узагалі закликав очистити країну від "зрадників". Добре, що хоч не використав термін "націонал", як зараз модно говорити у країні-агресорі.

У зв'язку з цим я маю кілька публічних питань до шановного секретаря РНБО.

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Шановний, Олексію М'ячеславовичу, поясніть, будь ласка, суспільству кого ви мали на увазі під "політиками" та "зрадниками"?

Чи вважаєте Ви зрадниками мільйони наших співгромадян, які мають громадянство Польщі/Угорщини/Румунії/Ізраїлю/Канади?

І, можливо, за Вашою логікою, їх усіх потрібно звільнити від військового обов'язку і примусово вигнати з країни?

Якщо це не так, і Ви мали на увазі представників нашого політичного істеблішменту, то чи готові Ви співпрацювати зі мною публічно в цьому питанні?

Обіцяю Вам, що я можу докласти максимальних зусиль для того, щоб виявити максимальну кількість людей, які мають другий паспорт? Причому навіть у Вашому оточенні.

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Будь ласка, давайте відпрацюємо взаємодію в цьому питанні, щоб Ви, як одна з вищих посадових осіб країни, змогли підготувати проекти таємних указів про позбавлення їх громадянства України?

Далі, поясніть суспільству, будь ласка, що ми робитимемо не з "політиками", а, наприклад, членами їхніх сімей чи найближчими друзями, якщо вони також мають другий паспорт?"

"Шановний Олексію М'ячеславовичу, будь ласка, зрозумійте мене правильно, я в жодному разі не хочу Вас провокувати, а просто вважаю, що керівник такого рангу зобов'язаний робити не великі заяви ні про що, а давати чіткі роз'яснення.

Тільки в цьому випадку ми уникнемо подвійних стандартів і перестанемо жити за принципом "друзям – все, ворогам – закон", як це було заведено за Януковича, від свавілля, якого, Ви, як і я, до речі, теж постраждали", - підсумував Корбан.

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Нагадаємо, 20 липня з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових політиків, серед яких бізнесмен Ігор Коломойський, співголова забороненої партії ОПЗЖ Вадим Рабінович та голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан.

22 липня Корбан повідомив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну.