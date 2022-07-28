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громадянство (1059) Данілов (1259) Корбан (189) позбавлення (12)

Офіційні підстави для позбавлення мене громадянства, як і раніше, відсутні, - Корбан

корбан

Керівник штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан заявляє, що досі немає офіційних підстав для позбавлення його українського громадянства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Корбан зазначив: "Шановні друзі. Сьогодні, у День української державності відбулися дві знакові події.
Перше – на заборонених СБУ проросійських ТГ-каналах почали розганяти нібито мій ізраїльський паспорт. Якщо на підставі вкидання російської підробки мене позбавили громадянства, то хотів би отримати з цього приводу офіційне роз'яснення української державної міграційної служби.

Підкреслю: офіційні підстави для позбавлення мене громадянства, як і раніше, відсутні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про позбавлення Корбана громадянства: Ніяких спекуляцій немає

Він продовжив: "Друга подія – цікава заява шановного секретаря РНБО Олексія Данилова. Секретар Ради безпеки закликав усіх політиків зробити камінг-аут і зізнатися про наявність у них другого громадянства.
Оскільки я політиком не є, не перебуваю на держслужбі і в Раді не засідаю, впевнений, що цей словесний пасаж був направлений не в мій бік.

Далі, звичайно, шановний Олексій М'ячеславович узагалі закликав очистити країну від "зрадників". Добре, що хоч не використав термін "націонал", як зараз модно говорити у країні-агресорі.

У зв'язку з цим я маю кілька публічних питань до шановного секретаря РНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП має негайно повернути громадянство Корбану та припинити влаштовувати "цирк" під час війни, - Гончаренко

Шановний, Олексію М'ячеславовичу, поясніть, будь ласка, суспільству кого ви мали на увазі під "політиками" та "зрадниками"?
Чи вважаєте Ви зрадниками мільйони наших співгромадян, які мають громадянство Польщі/Угорщини/Румунії/Ізраїлю/Канади?
І, можливо, за Вашою логікою, їх усіх потрібно звільнити від військового обов'язку і примусово вигнати з країни?

Якщо це не так, і Ви мали на увазі представників нашого політичного істеблішменту, то чи готові Ви співпрацювати зі мною публічно в цьому питанні?

Обіцяю Вам, що я можу докласти максимальних зусиль для того, щоб виявити максимальну кількість людей, які мають другий паспорт? Причому навіть у Вашому оточенні.

Також читайте: Припинення громадянства Корбана є неприйнятним, Зеленський - не цар, Україна належить не йому, а громадянам, - Друзенко

Будь ласка, давайте відпрацюємо взаємодію в цьому питанні, щоб Ви, як одна з вищих посадових осіб країни, змогли підготувати проекти таємних указів про позбавлення їх громадянства України?

Далі, поясніть суспільству, будь ласка, що ми робитимемо не з "політиками", а, наприклад, членами їхніх сімей чи найближчими друзями, якщо вони також мають другий паспорт?"

"Шановний Олексію М'ячеславовичу, будь ласка, зрозумійте мене правильно, я в жодному разі не хочу Вас провокувати, а просто вважаю, що керівник такого рангу зобов'язаний робити не великі заяви ні про що, а давати чіткі роз'яснення.
Тільки в цьому випадку ми уникнемо подвійних стандартів і перестанемо жити за принципом "друзям – все, ворогам – закон", як це було заведено за Януковича, від свавілля, якого, Ви, як і я, до речі, теж постраждали", - підсумував Корбан.

Також читайте: Десятки мерів українських міст просять Зеленського повернути Корбану громадянство, - Філатов

Нагадаємо, 20 липня з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових політиків, серед яких бізнесмен Ігор Коломойський, співголова забороненої партії ОПЗЖ Вадим Рабінович та голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан.

22 липня Корбан повідомив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну.

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Топ коментарі
+33
Да клал Боневтик на законы и Конституцию. Наше маленькое мстительное самовлюбленное *****.
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28.07.2022 18:31
+15
Знакомы с понятием "информационный шум"?

Чем подобного будет больше тем короче память у масс:
где референдум по продаже земли?
Где подешевение газа?
Где посадка 2х друзей
Где посадка Пороха?
Где ЗП докторам и учителям х2?
Что там с Вагнергейтом? Расстрел в военное время предателей? Эрмак?

"Неа, он свой менеджер меня..."

Почему здан Херсон и сейчас допущен подход орков к городам для арты?

Где відосікі по Спарц?

Почему суд списывает долги Коломойскому? Он мало украл у ГОСУДАРСТВА УКРАИНА?

И еще сотни претензий, основная масса - паразитизм и потакание олигархам, в частности Коломойському.
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28.07.2022 18:55
+15
Стаття 25.

Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.

Тут немає простіру для інтерпретацій. Не може бути і крапка.
Це базове конституційне право людини.
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28.07.2022 19:25
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Важливо не плутати підстави з подставами...
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28.07.2022 18:27 Відповісти
Корбан у конфлікті з каломойським.
До речі, Корбану виїзд за кордон без проблем а каломойському 3.14***ц, інтерпол арештує.
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28.07.2022 18:53 Відповісти
Корбану виїзд без проблем тільки у випадку, якщо є ще одне громадянство !!
Виходить Корбан таки спалився.
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28.07.2022 20:06 Відповісти
что за бред?
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28.07.2022 21:57 Відповісти
Может пошел НЕ ПО ПОНЯТИЯМ , где - то НАКОСЯЧИЛ ??
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28.07.2022 22:10 Відповісти
Якщо всіх перевірить на наявність закордонного громадянства, то мають бути депортовані вся Банкова і Верховна Рада!

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28.07.2022 22:42 Відповісти
То цим він так каже, що ізраїльський паспорт в нього є, чи нема?
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28.07.2022 18:29 Відповісти
Иначе как он переоформил свои "царские апартаменты" в Левадии и платил налоги со своих фирм?
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28.07.2022 18:36 Відповісти


"ізраїльський паспорт в нього є, чи нема?"

Абсолютно не має значення, Конституцією передбачені тільки ДВА способи позбуття громадянства - добровільна відмова самого громадянина та не законне отримання громадянства (як було з Саакашвілі).
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28.07.2022 18:53 Відповісти
Я не кажу про позбавлення громадянства. Він прямо не скаже - "так, в мене є ізраїльський паспорт, це не заборонено законом і не є підставою для позбавлення мене українського громадянства, більш того другі треті паспорти є в багатьох українців, давайте відкрито врегулюємо це питання раз і назавжди". Але він так не каже. Він хоче до чогось з кимось домовитися, на щось натякає, про свої паспорти не каже, але готовий розказувати про паспорти інших. Якісь суцільні інтриги. Я розумію, він не дурень, і певно прорараховує свою стратегію як справа дійде до якогось судового процесу. Але публічно все це виглядає, як ОП мутить зі свого боку, він - зі свого, а виграють у підсумку адвокати коломойського
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28.07.2022 19:50 Відповісти


"Він хоче до чогось з кимось домовитися, на щось натякає"
Не обов'язково "домовитись", а просто натякає що 2 чи більше паспортів є у багатьох, і серед зебілів теж.

"давайте відкрито врегулюємо це питання раз і назавжди"
Згоден, давно треба було. Тим більше у зебілів монАбільшисть.

Взагалі то я бажав сказати тільки про те, що в данному випадку є у Корбана інше громадянство чи ні, не має взагалі ніякого значення.
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28.07.2022 20:43 Відповісти
Есть конечно, поэтому он и написал про миллионы украинцев имеющих второй паспорт.
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28.07.2022 19:27 Відповісти
Більше мільйона точно, але не "мільйони".
Гуляла цифра 1,5 млн.
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28.07.2022 20:08 Відповісти
Аналогічно, у вас ЗВИЧАЙНО є російський паспорт
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28.07.2022 20:30 Відповісти
Да клал Боневтик на законы и Конституцию. Наше маленькое мстительное самовлюбленное *****.
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28.07.2022 18:31 Відповісти
він вже не боневтік , а невтікбозасцяв
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28.07.2022 18:41 Відповісти
Агент ФСБ. Погоняло-Невтікач.
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28.07.2022 18:42 Відповісти
в Корбана і при Пороху були проблеми, через присвоєння коштів з благодійного фонду..... але, що сталося зараз - взагалі не зрозуміло
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28.07.2022 18:43 Відповісти
Знакомы с понятием "информационный шум"?

Чем подобного будет больше тем короче память у масс:
где референдум по продаже земли?
Где подешевение газа?
Где посадка 2х друзей
Где посадка Пороха?
Где ЗП докторам и учителям х2?
Что там с Вагнергейтом? Расстрел в военное время предателей? Эрмак?

"Неа, он свой менеджер меня..."

Почему здан Херсон и сейчас допущен подход орков к городам для арты?

Где відосікі по Спарц?

Почему суд списывает долги Коломойскому? Он мало украл у ГОСУДАРСТВА УКРАИНА?

И еще сотни претензий, основная масса - паразитизм и потакание олигархам, в частности Коломойському.
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28.07.2022 18:55 Відповісти
не на часі, все що можуть відповісти кловани!
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28.07.2022 20:15 Відповісти
слышишь ты падло зелено-кацапское с какого это хрена садить пороха пока не сидит каломойша ермак и сам зеленский
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28.07.2022 22:01 Відповісти
Одно дело проблемы(заслуженные) при Порохе --суд, адвокаты, гласность процесса и другое дело сейчас --хочу даю гражданство тайно (невзоров, фридман и т.д.) . а хочу ---забираю, т.к. он не лижет найвелычнейший зезад!
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28.07.2022 18:59 Відповісти
Стаття Закону дозволяє Президенту давати громадянство.
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28.07.2022 20:10 Відповісти
Благотворительный фонд... это был ЛИЧНЫЙ фонд Корбана!!! И тратился на добробаты в 2014 году. Как можно украсть то, что и так ваше?!
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28.07.2022 19:35 Відповісти
а почему не посадили, тогда, и сейчас? боялись выйти на себя? надо или крестик или трусы все-таки. или таки предупредить, что на время войны - нет.
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29.07.2022 02:35 Відповісти
каким документом регламентируется процедура лишения гражданства???
т.е. кто составляет список жертв? по каким признакам попадают в этот список? кто собирает факты и доказательства? кто изучает материалы? кто выносит решения ? кто ответственен за выполнение? какой документ предоставляют "лишенцу" ? кто будет отвечать в случае опротестования решения?
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28.07.2022 18:50 Відповісти
я так понимаю, согласно Конституции, принимая гражданство другой страны, ты отказываешься от гражданства Украины.. все просто...
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28.07.2022 19:07 Відповісти
Ти не правильно розумієш. Вийти з громадянства можна тільки за власним бажанням, написавши відповідну заяву.
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28.07.2022 19:18 Відповісти
Если у тебя один паспорт, а не пять.
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28.07.2022 19:34 Відповісти
Та хоть 25 ! Нельзя принудительно лишить гражданства родившегося в Украине ! А тем более "приостановить действие паспорта"!
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28.07.2022 20:30 Відповісти
не позорься зеленый урод- твой зебил дал гражданство неврзорову а невзоров от кацапского паспорта не отказался
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28.07.2022 22:04 Відповісти
в России есть двойное гражданство
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29.07.2022 09:34 Відповісти
если паспорт законный, типа, по праву рождения, то ничего официально, да и с морально-правовой точки зрения, сделать нельзя, если человек сам не откажется. вот Хйло к примеру - насильно раздал тысячи своих бумажек, это автоматически лишает жертв гражданства Украины? - нет. человек должен сам прийти и сказать. если нужно запретить двойное гражданство - нужны договоренности со странами, общая биометрия, потом, по приезду - штрафы, запросы в банки на экономическую детельность\собственность\отмывание доходов\проверки на шпионство и т.п.
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29.07.2022 02:44 Відповісти
вот закон там все черным по белому
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.refworld.org.ru/pdfid/533e74ba4.pdf
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29.07.2022 09:32 Відповісти
не обов'язково
є країни що вимагають відмому від іншого громадянства, для придбання нового, є країни які не вимагають нічого
яскравий приклад - Парашка
вона ніколи не вимагала відмови від українського громадянства, а видавала свої паспорти зверху українського громадянства, всі терористи Лугандона та кремлівски холуї в Криму мають українськи паспорти, за винятком тих, хто сам захотів їх знищити та написав відповідну заяву на ім'я презідента України, але таких дурнів поки що ніхто не бачив
більш того, значна кількість посадових особ в Парашке взагалі не має російского громадянства, пару років тому в мережі розгонялися такі переліки - скільки мерів міст Парашкі не має взагалі російского паспорта, а працює мерами міст (та має доступ до гостайни) без російского паспорту, беспосередньо по українському паспорту - пам'ятаю що найбільше таких посадових особ було на Дальнем Востоке
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28.07.2022 19:52 Відповісти
нет кацап не так
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28.07.2022 22:03 Відповісти
Его не лишают гражданства, временно изъяли паспорт.
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28.07.2022 20:21 Відповісти
А хто такий данілов?
Це часом не одна з тих падлюк, яка не бачила загрози нападу з боку росіі?
Може громадянства варто позбавити саме їх разом з верховним шашличником?
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28.07.2022 19:07 Відповісти
война шла с 2014 года, с ежедневными убитыми. 24-го нападение просто немного усилилось. и - внезапно - все равно пришлось выполнить Конституцию по мобилизации, военному положению, раздать оружие и т.п. правда уже с кучей жертв.
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29.07.2022 02:49 Відповісти
Безграмотні, нахабні, брехливі істоти у владі. На жаль.
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28.07.2022 19:09 Відповісти
здається непоганий анектод получається

Зеленський планує позбавити громадянства Корбана та Рабіновича, надати громадянство Фрідману та Вексельбергу, та посилає Агрохімію зняти санкції з Абрамовича

по яку країну йде мова? та про громадянство якої країни?
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28.07.2022 19:35 Відповісти
+5
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28.07.2022 20:20 Відповісти
Стаття 25.

Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.

Тут немає простіру для інтерпретацій. Не може бути і крапка.
Це базове конституційне право людини.
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28.07.2022 19:25 Відповісти
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28.07.2022 19:29 Відповісти
Да если у тебя один паспорт.
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28.07.2022 19:33 Відповісти
Та хоть 10 ! У тебя есть паспорт гражданина Украины! Его никто не имеет права "приостановить"!
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28.07.2022 20:31 Відповісти
почему ты такой тупой зебил?
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28.07.2022 22:07 Відповісти
читайте ст 19
https://www.refworld.org.ru/pdfid/533e74ba4.pdf
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29.07.2022 09:35 Відповісти
Миллионы украинцев имеющих второй паспорт?
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28.07.2022 19:30 Відповісти
Ржут, смєются.
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28.07.2022 20:05 Відповісти
А что тут непонятного. Корбану предложили - должно быть одно гражданство, либо ты гражданин Украины, либо ты гражданин Израиля, он выбрал остаться гражданином Израля тем самым отказавшись от украинского гражданства.
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28.07.2022 19:32 Відповісти
немає такого вибору, Україна ніяк не може керувати іншими громадянствами доки людина сама не подасть власноручну заяву, що їй громадянство непотрібно (тобто людину не цікавлять вибори)

відсутність подвійного громадянства - це є спеціальна норма закону, яка значить що якщо ви знаходитеся в Україні, то не має значення зовсім наявність іншого громадянства - вас будуть судити по законам України

у деяких країнах може бути подвійне громадянство
тобто у вас знайшли наприклад кіло наркотиків, а робите морду чайніком та кажете - а шо такого? я громадянин Годурасу, а нам це можна. В Україні така заява в суді не пройде для громадянина України, тобто громадянство Гондураса враховано не буде.
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28.07.2022 19:42 Відповісти
Немає поняття "подвійне громадянство". Юрист так не напише.
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28.07.2022 20:18 Відповісти
По відношенню до Корбана що значать дії ОП ?? Пліз ...
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28.07.2022 20:23 Відповісти
ты тоже тупой - это месть кремлевского ермака за то что его дали американцам
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28.07.2022 22:09 Відповісти
Стаття 25 Украины действует в том случае, когда гражданин Украины располагает единым документом гражданства, а не несколькими экземплярами.
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28.07.2022 19:36 Відповісти
Стаття 25 Украины действует в том случае, когда страну возглавляет Президент, а не гундосый колун!
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28.07.2022 20:32 Відповісти
Шото мне подсказывает, что все эти телодвижения по лишению гражданства отдельных лиц ограничится одним Корбаном.
Корбан прав: у нас полстраны имеет двойное гражданство, в том числе и властные мужи.
Зеленский делает для своего позора больше, чем куча ботов на Цензоре.
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28.07.2022 19:37 Відповісти
Ага, а конституция корбану совсем не указ. Там четко написано что в Украине нет двойного гражданства.
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28.07.2022 19:43 Відповісти
як багато у нас дурнів
то просто диво
ти прочитай вище мій камент - що це означає - немає подвійного громадянства
це НЕ означає, що Україна може заборонити Парашке видавати російскі паспорта громадянину України, це означає що Україна НЕ ПРИЙМАЄ ДО УВАГИ інші паспорти, якщо громадянин України має український паспорт
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28.07.2022 19:55 Відповісти
хоспаді ... Немає поняття "подвійне громадянство". Юрист так не напише (грамотний).
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28.07.2022 20:17 Відповісти
Да хоть сто паспортов. Если корбан полезен Украине ему нужно помогать а не хй страдать. И потом как сказал би зєлєнский будучи Черчиллем єто наш Корбан.
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28.07.2022 20:11 Відповісти
А які підстави дерти з людей европейські розцінки за парковки?? 0.5 евро за годину? У нас єврозарплати, чи що? У вас у всіх треба паспорти забрати за здирництво, у Філатова в першу чергу. Тварюки.
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28.07.2022 20:13 Відповісти
Оппа !! Корбан вирішив ховатися за спини мільйонів громадян !
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28.07.2022 20:14 Відповісти
ЛЮБОЙ, гражданин Украины ДОБРОВОЛЬНО принявший гражданство иностранного государства не может считаться ГРАЖДАНИНОМ УКРАИНЫ!
Напишу больше - это фактическая государственная измена (если не было законной процедуры выхода из гражданства Украины, которую нужно все-таки упростить до обычной декларации) и должна быть уголовным преступлением!
И к сожаленинию, плохо, что формальной решение можно провести только через указ президента (основания законные, херней не страдайте, конституцию никто не нарушил)!
Нужно изменение в закон о гражданстве, чтоб прописать четко механизм и упрощенную процедуру лишения гражданства ( на основе какий документов и фактов), поэтому остается лазейка использовать этот инструмент против политических оппонетов и соверщенно игнорировать наличие иностранного гражданства у собственых политических соратников (или подельников - это как посмотреть)!
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28.07.2022 20:21 Відповісти
"(основания законные, херней не страдайте, конституцию никто не нарушил)!" - это ты про Гундосика, который подтерся Конституцией Украины с 2019 года раз сто?
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28.07.2022 20:34 Відповісти
В данном случае он в "рамках закона", что не говорит о других случаях. Гражданин Украины действительно не может быть лишен гражданства Украины (при этом говорится лишь, что оно ЕДИНСТВЕННОЕ, другого БЫТЬ НЕ МОЖЕТ) и у него есть право СМЕНИТЬ это гражданство, но если он его СМЕНИЛ (или принял другое без законного выхода), то у государства есть два варианта в отношении этого субъекта 1) не считать его гражданином Украины, 2) не признавать его иностранного гражданства. Какую позицию займет государство зависмит от его интституций (в данном случае магистрата ПРЕЗИДЕНСТВА, что не есть ХОРОШО), нужно прописать процедуру отдельно в законе "О ГРАЖДАНСТВЕ"!
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28.07.2022 20:58 Відповісти
не позорься клоун кацапский
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28.07.2022 22:13 Відповісти
не писти кацап зеленомордый
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28.07.2022 22:11 Відповісти
в данному випадку, через складність, але і необхідність вирішення цього питання, владні представники почали з себе, тобто з верхівки, а не якраз з громадян, які поїхали з України. Поки будемо очищати верхівку від таких от псевдогромадян, інші зможуть вирішити це питання у законний спосіб та повідомити державні органи, що вони змінили громадянство чи в них було громадянство іншої держави і вони вирішили від нього відмовитись на користь громадянства України.
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28.07.2022 20:27 Відповісти
Koрбан в 2019-м накануне второго тура:

- Алло, гараж, что за паника на корабле? Эту власть мы уже видели. Знаем ее со всех сторон, поэтому последующие пять лет очень легко спрогнозировать. А именно. Будут судить невиновных. И не судить виновных, своих друзей. Будет потерянная надежда, и очень хреновое у всех настроение, - считает Корбан.

- Будет ли новый президент ошибаться? Конечно. Или вы думаете, что действующий президент не ошибается? Порою его ошибки были роковыми. И главное. Мы долго говорили о смене элит. И когда подошли к реальному шансу, начали паниковать. Друзья, расслабьтесь. Небеса не упадут на землю. Хуже уже точно не будет, - резюмирует Корбан.

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28.07.2022 20:42 Відповісти
І це *** заява "презедента ","харанта конституції" який повитирав ноги об Конституцію України тоді за його висловами в Україні має наступити "анархія",кого ж ви обрали 73 % дебілів, собі подібного: зе-дебіла .
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28.07.2022 21:03 Відповісти
В західній Україні десятки тисяч етнічних українців мають ще й мадярське і румунське громадянство, чиновники і місцеві депутати в першу чергу їх отримували, бо ціна питання приблизно 1500 євро. Тоді їх теж треба позбавити українського громадянства і депортувати. Якщо всіх, то всіх. Чого одним Корбаном обмежуватися.
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28.07.2022 21:21 Відповісти
Гірко, соромно усвідомлювати, що "очільником" держави є особа, що ладна подібно двічі несудимому, топтатися по Конституції. І ця мстива істота винеслася на вершину слави, її багато хто вважає мало не лідером демократичного світу!
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28.07.2022 22:04 Відповісти
Зеленский такой тупой юрист что не понмиает что сидеть ему придется очень долго в комфортной камере ..
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28.07.2022 22:16 Відповісти
Симпатия одна,-2014 и 2022 доказуют его патриотизм,когда балодя играл пальцем по роялю....
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29.07.2022 07:13 Відповісти
Сейчас любому могут отрезать левое яйцо за прогулку по правой стороне улицы вместо Лёвой - в строгом соответствии с законодательством.Зе законодательство- это отсутствие любого законодательства , в крайнем случае оно очень избирательное, ну приватизированое ,,СН,
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29.07.2022 09:51 Відповісти
 
 