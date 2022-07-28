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Костенко Роман (202)

Нардеп "Голосу" Костенко про результати ударів української артилерії: Інтенсивність ворожих обстрілів на Півдні зменшилася

костенко

Після вдалих влучаннь української артилерії по Антонівському мосту інтенсивність ворожих обстрілів відчутно поменшала.

Це констатує народний депутат "Голосу" Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми знищили певну кількість складів ворожих боєприпасів та створили їм проблеми з логістикою, внаслідок чого темп стрільби та її щільність зменшилась. Тому угруповання ворога, яке знаходиться на правому березі Дніпра, найближчим часом може опинитися у скрутному становищі. Антонівський міст пошкоджено. Вони зараз намагатимуться його відновити та паралельно поставити понтонні переправи, однак їх знищити набагато легше, ніж стаціонарні мости", — пояснив Костенко.

Подальші дії сил оборони України будуть зосереджені на тому, щоб дотиснути ворога.

"Далі справа вже за нашими військами — дотиснути ворога на першому етапі хоча би до Дніпра. І тут важливо взяти під контроль Новокаховську дамбу. Є декілька варіантів розвитку подій: або ми візьмемо їх в оточення і вони будуть в "вогневому мішку", або з безвиході вони підуть на лівий берег. Питання лівого берега — це вже наступний крок наших операцій", — коментує нардеп.

Також читайте: ЗСУ дають відсіч російським окупантам, але треба бути готовими до тривалої боротьби, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

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при всем моем уважении...ну не надо в СМИ рассуждать и обосновывать свои последующие шаги..
пусть для русни это будет смертельным сюрпризом...
ибо так много кричали о наступлении в Херсоне...что орки с перепугу постаскивали туда все шо еще могло шевелиться...
не только деньги любят тишину...
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28.07.2022 18:55 Відповісти
"Чим густіша трава - тим легше косить!" Коли снаряд падає в натовп - важче промазать! А якщо подивиться з іншого боку - то тепер цю техніку і війська не можна перекинуть у інше місце - хлопцям буде легше під тим же Сіверськом чи Бахмутом!
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28.07.2022 19:07 Відповісти
И тащат. Сегодня колонна из буков и РСЗО, выехала из Мелитополя в сторону Херсона. ******* суки уже.
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28.07.2022 20:59 Відповісти
Це добре, що перекидають туди війська. Значить більша кількість російських військ буде використовуватись неефективно через слабкість їх позицій на правому березі. Вони самі зазнають більших втрат і завдадуть менше втрат ЗСУ.
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28.07.2022 21:00 Відповісти
Исчо один сраный експерт от голосяшего пидстаркуватого политического заробитчанина и просто мудака Сявы скачущего с одышкой под фанеру? Оно какое военно-учебное заведение оканчивало, где и на каких должностях в Армии проходило службу и в каких академиях повышало свои знания в военном деле?
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28.07.2022 19:51 Відповісти
не заганяй, вони з Марченко багато що зробили щоб орки Миколаїв не взяли. Інфа 100%
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28.07.2022 22:34 Відповісти
"зольдат", таке може писати тільки мокша штопана .

Тебе бомбить? це добре
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29.07.2022 01:49 Відповісти
 
 