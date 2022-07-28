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Генштаб ЗС (6080) Донбас (22348)

Ворог частково покращив тактичне положення в напрямках Соледара та Вершини, в інших районах Бахмутського напрямку успіху не мав, - Генштаб ЗСУ

генштаб

Оперативна інформація Генерального Штабу Збройних Сил України щодо російського вторгнення станом 18.00 28.07.2022.

Читайте на Цензор.НЕТ.

"Слава Україні! Триває 155 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала, за винятком використання підрозділами ворога зенітних ракетних комплексів для ударів з території республіки білорусь по об’єктах у Чернігівській області.

На Харківському напрямку противник не припиняє обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Уди, Шаповалівка, Питомник, Прудянка, Руська Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Шестакове, Верхній Салтів, Старий Салтів, Печеніги, Базаліївка, Леб’яже, Коробочкине, Мосьпанове і Чепіль. Російські окупанти завдали ракетних ударів по місту Харкову та селищу Кочеток. Також ворог задіяв авіацію поблизу Руських Тишків, а безпілотними літальними апаратами вів повітряну розвідку в районах Липців, Руської Лозової, Питомника, Малинівки, Чугуєва і Печенігів.

На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Пришиб, Гусарівка, Заліман, Петрівське, Карнаухівка, Курулька, Долина, Адамівка. Здійснив безуспішну спробу розвідки боєм і зазнав втрат біля Бражківки.

На Краматорському напрямку активних наступальних дій підрозділи противника не проводили. Ствольною, реактивною артилерією та танками обстрілювали райони населених пунктів Слов’янськ, Райгородок, Стародубівка, Пискунівка, Крива Лука, Серебрянка, Григорівка, Верхньокам’янське та Спірне. Авіаудари зафіксовано біля Серебрянки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ймовірність наступу РФ з Білорусі залишається низькою, проте можуть бути провокації, - Генштаб ЗСУ

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли в районах Берестового, Покровського, Соледара, Бахмута, Веселої Долини, Травневого, Костянтинівки, Семигір’я, Зайцевого, Торецька, Нелипівки та Нью-Йорка. Завдав авіаційних ударів біля Яковлівки, Покровського та Веселої Долини. В районах Берестового та Нагірного, силами розвідувальних груп, окупанти безуспішно намагалися уточнити позиції наших військ. Штурмом ворог частково покращив тактичне положення в напрямках населених пунктів Соледар та Вершина. Зазнали невдачі спроби противника провести штурмові дії в напрямках населених пунктів Яковлівка, Бахмут та Семигір’я. Тут підрозділи ворога з втратами відійшли.

На Авдіївському напрямку, за підтримки танків, вогню ствольної та реактивної артилерії, противник відновив штурмові дії в напрямку Авдіївки та Пісків, успіху не мав, відійшов. Порушуючи звичаї війни та з метою введення в оману, при штурмі в районі населеного пункту Піски російські окупанти використовували польову форму Збройних Сил України з білими пов’язками на руках та ногах. Також ворог обстрілював позиції наших військ в районах Олександрополя, Новобахмутівки, Веселого, Авдіївки, Опитного, Мемрика, Карлівки, Нетайлового, Пісків, Невельського та Красногорівки. Завдав авіаційного удару біля Авдіївки.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій з боку противника не відзначається. Ворог здійснював обстріли біля Мар’їнки, Катеринівки, Новомихайлівки, Павлівка та ще двадцяти населених пунктів. Завдав авіаударів неподалік Вугледара та Кам’янського. Над Оріховом, Малинівкою та Ольгівським відзначено проведення повітряної розвідки безпілотним літальним апаратом типу "Елерон".

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 40 230 осіб, 222 літаки, 190 гелікоптерів, 1742 танки та 3979 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

На Південнобузькому напрямку тривають обопільні обстріли у районах Нововознесенського, Потьомкиного, Високопілля та великої низки інших населених пунктів. Ворог завдав авіаційного удару біля Новопетрівки.

В акваторії Чорного та Азовського морів в готовності до застосування високоточної зброї перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Російські окупанти, щоб хоч якось виправдати руйнування ними цивільних об’єктів на території України, продовжують брехати про нібито розташування військових підрозділів в школах, лікарнях та церквах. Закликаємо довіряти інформації тільки з перевірених джерел та не розповсюджувати російські фейки і дезінформацію.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!", - йдеться в інформації Генштабу ЗСУ.

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Топ коментарі
+23
Знову часткові покращення
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28.07.2022 19:13
+18
а Ви що не бачили ідеї і навіть дії по вирішенню цих питань? Це Ставка. Там зібралися найбільші і найцінніші мізки України -ветеринар, клоун, три бригадира із банд, абхазець і донецькі любітєлі сруцького міру.
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28.07.2022 19:27
+18
Декілька днів тому ворог частково покращив становище на Вугледарсьткій ТЕС-здали її русні,тепер покращення в Соледарі і Вершині... це покращення у росіян супроводжується диким криком генштабу-арестовіча-колі котлети-копитька про перемоги на Херсонщині,котли,розбиті мости,сто тисяч мільйонів вбитих рашканоїдів...мабуть щось іде не так,як і 24-25.02. коли русня без опору взяла Південь,Бучу,Гостомель,Чернігівщину,Сумщину...
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28.07.2022 19:29
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28.07.2022 19:13 Відповісти
Как?Есть идеи?
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28.07.2022 19:20 Відповісти
Так как улучшить?Может больше людей пойдет воевать?Я так это вижу.Это мое виденье.От комментов положение не улучшится.
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28.07.2022 19:26 Відповісти
На каком направлении воююете?
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28.07.2022 19:52 Відповісти
Муж 2 месяца воююет.Вы воююете?
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28.07.2022 20:04 Відповісти
В Генштабі бтоферми?
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28.07.2022 20:23 Відповісти
Нет.Что за ирония?Арта.Защищает Ваш диван,пока Вы комменты сторчите.Удивлены?
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28.07.2022 20:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Xbt-nvORB8o Це Він тобі роз'яснює!
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28.07.2022 20:48 Відповісти
Він не воює. Він - тіліпає.
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28.07.2022 20:24 Відповісти
На Ужгородском фронте.
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28.07.2022 20:11 Відповісти
Угу,и медаль надо дать за защиту Ужгорода.
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28.07.2022 20:14 Відповісти
Ведь Ухгород орки не взяли - медаль заслуженная.
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28.07.2022 21:34 Відповісти
Как Вы думаете,Генштаб ответит на Ваши вопрсы на этом ресурсе?Пальцы не болят по клаве бить?Может пора брать в руки оружие?
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28.07.2022 20:20 Відповісти
а може з командуванням проблеми? Чи вам таке і на думку не спадає?
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28.07.2022 19:28 Відповісти
Може підти в Генштаб,чи краще комменти строчити?
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28.07.2022 19:50 Відповісти
Не поняла,про таблетку и советы.Вы даете советы на этом форуме?
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28.07.2022 20:06 Відповісти
Видимо нет.Таблетка причем?
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28.07.2022 20:15 Відповісти
Если Вы не видели мою карту,то как можете рекомендовать таблетки?
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28.07.2022 20:27 Відповісти
Может уже пришло время встать с дивана,пойти в военкомат,а не воевать в инете с украинками?Как думаете?
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28.07.2022 20:32 Відповісти
Вы пытаетесь меня оскорбить?Интернетвоин?
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28.07.2022 20:48 Відповісти
Ага і в штикову атаку? Кацапи вагонами снаряди відстрілюють, ракети, літаки активно. У нас Зєліни відосіки, понти і кроти в Києві. І віра в декілька американських РСЗО та десяток гаубиць з обмеженим боєзапасом. Терміново важке озброєння і снаряди шукати, а також меньше понтів, зокрема про якийсь контрнаступ...
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28.07.2022 20:04 Відповісти
Воюют не числом, а умением.
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28.07.2022 20:51 Відповісти
зброя є? Запитайте чоловіка, чи на всіх вистачає зброї. Як арта, він вам пожаліється і на снаряди, і на нелетальні засоби забезпечення арти...
За амуніцію можете навіть не питати: ви ж самі висилиєте якщо не ьерці, то хоча би шкарпетки та білизну, які купуєте за свій рахунок.

Якщо нема зброї - то що, з вилами йти на фронт? Чи мені з дробовиком? Бо я свій табельний ПМ здав, коли оформлявся на пенсію... та й з ним багато не навоюєш. Та й з моїм віком і стенокардією багато не навоюєш...
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28.07.2022 20:53 Відповісти
Ну например? Я ни одной такой "гениальной" идеи не встречал в СМИ. Пример приведете? Или ляпнули абы что?
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28.07.2022 19:35 Відповісти
а Ви що не бачили ідеї і навіть дії по вирішенню цих питань? Це Ставка. Там зібралися найбільші і найцінніші мізки України -ветеринар, клоун, три бригадира із банд, абхазець і донецькі любітєлі сруцького міру.
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28.07.2022 19:27 Відповісти
Декілька днів тому ворог частково покращив становище на Вугледарсьткій ТЕС-здали її русні,тепер покращення в Соледарі і Вершині... це покращення у росіян супроводжується диким криком генштабу-арестовіча-колі котлети-копитька про перемоги на Херсонщині,котли,розбиті мости,сто тисяч мільйонів вбитих рашканоїдів...мабуть щось іде не так,як і 24-25.02. коли русня без опору взяла Південь,Бучу,Гостомель,Чернігівщину,Сумщину...
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28.07.2022 19:29 Відповісти
Які ще "без опору" здані Сумщина, Чернігівщина, Гостомель? Про Гостомельський десант нічого не чули? Чи це вже не вважається опором?
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28.07.2022 19:54 Відповісти
чому про Гостомельський десант не чули, звичайно чули, що на прикриття аеродрому залишили дуже малу кількість нацгвардівців, решту чомусь зняли і один строковик почав вбивати російську наволоч, яка туди вдерлася. Це Ви про це? А про "Нептун", "Сапсан", "Грім 2", "Вільха М", САУ "Богдана" не бажаєте розповісти, чому в нас їх немає, коли вони вкрай потрібні, зате є асфальт, який не зберігає життя і підприємства, міста, військові частини від ракет?
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28.07.2022 20:01 Відповісти
А що "Москву" затопило? Випадково не "Нептун"? І якщо це справді була "здача" як на це натякають певні користувачі, то чому Гостомель у перший же день не здали? Відійшли б з аеропорту, не стали б ліквідувати наволоч?
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28.07.2022 20:57 Відповісти
А "Москву" потопили тими ракетами "Нептун", які залишили ще "бариги" і які після знищення складу волонтери погрузили і доставили в Одесу, де знаходилася пускова установка після випробовувань. А Гостомель не так зразу здали, бо не знали. Чи можливо пан відповість, чому залишили найкращий і єдиний літак "Мрія", коли мали його вивезти в Лейпціг? Хто це зробив? Навіщо це зробив?
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28.07.2022 21:45 Відповісти
Іще скажіть літак "здали"
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28.07.2022 21:48 Відповісти
можете і так це назвати. Я написав, що залишили "Мрію", яку кацапи спалили, але крім "Мрії" там було ще багато латаків і навіть завод "Антонова". А де скіфське золото? А де Асканія Нова? А де флагман українського флоту "Сагайдачний"? А де Азовське море зі всіма пляжами і будинками відпочинку, курортними базами, саматоріями? Де такі самі інфраструктури на Чорному морі в Скадовську, Херсоні?
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28.07.2022 22:04 Відповісти
у сепарів ця інфа на каналах ще з ранку була ...мабуть перевіряли ...за таку зарплатню
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28.07.2022 19:30 Відповісти
Погано. Так, знову і до Києва можуть покращувати. Чекаємо вже перемог.
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28.07.2022 19:42 Відповісти
Що знову здали ?
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28.07.2022 19:46 Відповісти
Углегорскую ТЭС.
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28.07.2022 20:10 Відповісти
Сколько новорегов каждый день))))
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28.07.2022 19:55 Відповісти
Тиснуть вагнерівці різні за шаленої підтримки арти, РСЗО та авіації.
У нас найкращі сили дірки в мостах роблять на радість "експертам"...
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28.07.2022 20:12 Відповісти
і правда, що можуть зроботи навіть самі велиткі патріоти в руках з автоматом проти ворога, який з ракетами, артою і лвтаками. Зато Вова всі гроші витратив всі три роки в асфальт і залишив пацанів з автоматами, які ще залишилися від попередників.
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28.07.2022 21:48 Відповісти
Найпотужнішими патріотами тут вважаються зрадогони?
Дуже дивують деякі коментарі. І насторожують.
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28.07.2022 20:21 Відповісти
А скільки кожного дня новорегів,я мовчу за останній місяць)))І всі кричать-зрада,"вперед в атаку")))
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28.07.2022 20:37 Відповісти
Я звертаю увагу не на дату, а на зміст.
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28.07.2022 20:39 Відповісти
Хто-небудь може мені пояснити, що може означати цей ідіотський евфемізм штабних вояків?:

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"На Донеччині російські війська «частково покращили» своє розташування в напрямках Соледара та Вершини, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ."
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28.07.2022 20:21 Відповісти
Если по Арестовичу это успех, а реально перспективы печальны
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28.07.2022 20:51 Відповісти
Ми поміж собою тут гриземось, але:
на Донбасі наші здають і здають ворогу території, це факт очевидний і безспірний. Темп просування фронту, звісно, на порядок нижчий, ніж в другу світову, в обидві сторони; але просувння на захід - безспірний.
А ми гриземось...

І не помічаємо головної проблеми: наша країна за три минулі роки НАВМИСНЕ ЗАГУБИЛА боєздатність своїх ЗСУ; вже не кажучи про те, щоб підсилити їх як в кадровому порядку, так і в озброєнні. Це також безсумнівний і доведений факт.

І тут не стільки країна винувата, як влада - і її виборці, конкретно: 73/43%зебіли, включно з агітаторами за клоуна-наркомана з зеленою прислуга урода з *ОПи і головкою ЄрЗе.
А ми тут гриземось на форумі...
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28.07.2022 20:45 Відповісти
Все так, нажаль. Усвідомлення того, що відбуваається приходить з часом і то не до всіх.
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28.07.2022 23:10 Відповісти
Навіть дружні до України росіянські блогери кажуть, що кацапи підтягнули сили і після паузи без понтів і парадних відосіків відновили наступ на Донбасі як мінімум. І рухаються кожен день вперед! Уже і до Дніпра недалеко... Та ще й почали все в тилу розстрілювати цілими пачками ракет, які все не кінчаються.
У нас казки оптимістичні про Херсон, Зєля навіть наказ про його звільнення віддав (Херсон, звільняйся, раз-два). Про чудодійні півтора Хаймарса і два німецьких артилерійських (!) самохода ППО сторічних, про підірвані склади орків...
Треба терміново щось робити з усім відомими кротами, шукати снаряди 152 мм і подвоїти зусилля на отриманні важкого озброєння! А також завершувати пустопоржні щодобові понти! Ситуація дуже складна...
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28.07.2022 20:58 Відповісти
часткові покращення рашистів ведуть до досягнеення ним тих завдань, котрі перед ними поставив куйло.
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28.07.2022 21:12 Відповісти
Так прикольно спостерігати.. ніби хвилі на морі комменти на Цензорі: від зради ..до перемоги..зрада..перемога...

шановні, і без ваших ниття й порад військові роблять свою справу. якщо є якісь побажання/пропозиції - велкам на позиції.

ваше ниття не має ніякої користі. ви забули, як тишком гомоніли у лютому? а зараз вимагаєте рознести рашистів - хоч і не 2га армія, але все ж у 1му десятку.
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28.07.2022 21:42 Відповісти
Так у нас ніхто по суті війною не займається...хто зерном, хто схематозом, хто посадами під Єрмаком! У Києві затори кожного дня, якісь надважливі справи холопи вирішують, мабуть
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28.07.2022 23:09 Відповісти
З генеральним штабом і головнокомандувачем, та і з ЗСУ в нас все слава Богу нормально. Ще є Верховний головнокоманждувая зі своєю "Ставкою" і донецько-осетинським ОП зрадників.
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29.07.2022 07:06 Відповісти
Яка саме зброя у "нас є"? Автомати сторічні? Штик - ножі до них? Чи ви про пару-трійку американських РСЗО з обмеженим боєзапасом, чи про півтора Байрактари? Нормальної важкої зброї і *********** у нас НЕМАЄ! Так, в межах статистичної похибки...
Виправити таку ситуацію - термінове завдання Президента і Міністерства оборони. Не Генштабу.
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29.07.2022 07:21 Відповісти
И оружие дают и резервы есть только вот результата нет.
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29.07.2022 02:34 Відповісти
 
 