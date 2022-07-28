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газ (10273) Арахамія (1097) опалювальний сезон (1734)

При підготовці до зими треба викупити весь газ, що видобувається в Україні, - Арахамія

давид,арахамія

При підготовці до наступного опалювального сезону державі необхідно викупити весь газ що видобувається в Україні.

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ході засідання Комітету Верховної Ради з питань енергетики, інформує Цензор.НЕТ.

"Наскільки я розумію, що у всіх погоджено, що будь-які 1000 євро, умовно, які ми заплатили за імпорт, це чистий мінус сальдо торгівельного балансу. А 1000 євро тут (гроші витрачені на закупівлю українського газу – ред.) це мінус 32-35% відсотків повернення ренти (до держбюджету - ред.) тут одразу ж і після того ще якісь там інші податки та зайнятість. Ми ж розуміємо що треба викупити все, що видобувають в Україні, не спочатку, тому що там не можна терпіти і треба паралельно йти, але ми маємо дати комітмент на весь об’єм", - сказав він.

Арахамія додав, що при підготовці до опалювального сезону Україні необхідно купити більше газу, ніж видобувається в країні, тому спочатку необхідно купувати газ власного видобутку, а решту – імпортувати. Також він підкреслив, що газ власного видобутку купувати значно вигідніше, ніж імпортний.

"Оскільки опалювальний сезон на носі і грошей немає ні туди ні сюди, ми будемо розділяти паралельно в якійсь пропорції. Але ми говорили про те, що нам фінансово у будь-якому випадку значно вигідніше купити у місцевих. Тому все, що є у місцевих, треба дати на повний обсяг комітмент", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогазу" поставлене завдання мати 19 млрд кубів газу до опалювального сезону, - Шмигаль

Нагадаємо, Кабінет Міністрів зобов’язав НАК "Нафтогаз України" збільшити запаси газу в підземних сховищах до 19 млрд куб. м до початку наступного опалювального сезону. Як повідомлялося, за результатами 2022 року "Нафтогаз" прогнозує зниження видобутку газу на 3-6%.

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Топ коментарі
+47
а что друг Украины абрамович нам в этом не поможет?
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28.07.2022 19:21
+34
Так же хреново выражает свои мысли, как и Зеленский.
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28.07.2022 19:21
+26
ох ипать! так ОНО, оказывается, еще и офуенный экономист!
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28.07.2022 19:24
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Кому война, кому шашлыки.
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29.07.2022 08:43 Відповісти
Газ разведывают госкомпании на интузиазме при отсутствии денег..Потом сдают в аренду Шуфричем и мы платим в 10раз больше себестоимости. Им хватает,нахрена добывать.
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29.07.2022 08:44 Відповісти
Так шо, газ уже не народный и это не стратегическое сырье в военное время?
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29.07.2022 08:45 Відповісти
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