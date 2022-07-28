Кількість поранених після ракетного удару по Кропивницькому зросла до 26 осіб, одна людина - у тяжкому стані, - керівник ОВА Райкович
Кількість поранених унаслідок російського ракетного удару по Кропивницькому в четвер зросла до 26 осіб, одна людина в тяжкому стані,
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Райкович.
"Маємо уточнену інформацію щодо ракетного удару. Ворог атакував нас ракетами класу "Калібр". Поранених наразі 26. Один - у тяжкому стані. Один - від госпіталізації відмовився, - написав він.
Раніше голова ОВА повідомив, що внаслідок ракетного удару російських окупантів по Кропивницькому в четвер загинуло п’ятеро людей. Серед поранених – 12 військовослужбовців та 13 цивільних.
Пізніше пресслужба Олександрійської міськради уточнила, що прильоти були в ангари Льотної академії та компанії "Урга".
Будь ласка, зачекайте...
Хватит. кінець епохи бідності наступив.