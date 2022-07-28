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Кропивницький (338) обстріл (27110)

Кількість поранених після ракетного удару по Кропивницькому зросла до 26 осіб, одна людина - у тяжкому стані, - керівник ОВА Райкович

ракета

Кількість поранених унаслідок російського ракетного удару по Кропивницькому в четвер зросла до 26 осіб, одна людина в тяжкому стані,

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Райкович.

"Маємо уточнену інформацію щодо ракетного удару. Ворог атакував нас ракетами класу "Калібр". Поранених наразі 26. Один - у тяжкому стані. Один - від госпіталізації відмовився, - написав він.

Також читайте: Окупанти завдали ракетного удару по Кропивницькому (оновлено)

Раніше голова ОВА повідомив, що внаслідок ракетного удару російських окупантів по Кропивницькому в четвер загинуло п’ятеро людей. Серед поранених – 12 військовослужбовців та 13 цивільних.

Пізніше пресслужба Олександрійської міськради уточнила, що прильоти були в ангари Льотної академії та компанії "Урга".

Також читайте: Ракетний удар по Кропивницькому: 5 людей загинули, 25 - поранені

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Когда уже будет ответка по носителям "калибров"?
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28.07.2022 19:23 Відповісти
з рогатки? чи катапультою? чи може в тебе десь захований есмінець з "томагавками"?
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28.07.2022 19:45 Відповісти
У главзеба запитуйте. Доречi, я до нього й звертався.
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28.07.2022 21:42 Відповісти
Горіть у пеклі кончені кацапські ********.
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28.07.2022 19:34 Відповісти
епоха бідності, ціла епоха , тепер закінчилася. Епохально!
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28.07.2022 19:34 Відповісти
жили бедно '-
Хватит. кінець епохи бідності наступив.
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28.07.2022 19:50 Відповісти
 
 