Двоє людей підірвалися на міні під час купання у Коблево, - Миколаївська ОВА

У с. Коблево Миколаївської області двоє людей під час купання підірвалися на міні

Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Повторюю, якщо заборонено - значить є причини. 2 людини підірвалися на міні в Коблево, купаючись при забороні", - написав чиновник.

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