Двоє людей підірвалися на міні під час купання у Коблево, - Миколаївська ОВА
У с. Коблево Миколаївської області двоє людей під час купання підірвалися на міні
Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
"Повторюю, якщо заборонено - значить є причини. 2 людини підірвалися на міні в Коблево, купаючись при забороні", - написав чиновник.
Топ коментарі
+11 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар28.07.2022 19:52
+10 Бенина Мама
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+9 Бенина Мама
показати весь коментар28.07.2022 19:53
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Той також запалював цигарку від дінамітного патрону...
То, певно, від того, що я якийсь неправильний.