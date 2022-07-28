УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8927 відвідувачів онлайн
Новини Війна
7 936 23
вибух (4368) мінування (1214) Миколаївська область (2209) пляж (153) Кім Віталій (468)

Двоє людей підірвалися на міні під час купання у Коблево, - Миколаївська ОВА

пляж,одеса,міна,міни

У с. Коблево Миколаївської області двоє людей під час купання підірвалися на міні

Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Повторюю, якщо заборонено - значить є причини. 2 людини підірвалися на міні в Коблево, купаючись при забороні", - написав чиновник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Житель Одещині під час купання у морі підірвався на міні. ФОТО

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
Дарвін-неси премію 2 раза...
показати весь коментар
28.07.2022 19:52
+10
показати весь коментар
28.07.2022 19:57
+9
показати весь коментар
28.07.2022 19:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дарвін-неси премію 2 раза...
показати весь коментар
28.07.2022 19:52 Відповісти
показати весь коментар
28.07.2022 19:53 Відповісти
Но в Параше есть ещё лучше экземпляры:
показати весь коментар
28.07.2022 19:55 Відповісти
показати весь коментар
28.07.2022 19:57 Відповісти
Може він уявив себе Суховим з "Білого сонця пустелі"?
Той також запалював цигарку від дінамітного патрону...

показати весь коментар
28.07.2022 20:07 Відповісти
У того хоть хватило ума от шнура прикурить...
показати весь коментар
28.07.2022 20:21 Відповісти
І написано ж на табличках про міни, навіть продубльовано на москальському язикє, - ні, все одно лізуть.
показати весь коментар
28.07.2022 19:56 Відповісти
если дуракам не помогаю слова, значит им помогают мины.....
показати весь коментар
28.07.2022 20:01 Відповісти
самоочищення від біосміття
показати весь коментар
28.07.2022 20:03 Відповісти
все вірно - це були співробітники поліції
показати весь коментар
28.07.2022 22:10 Відповісти
Щас набегут довбні-дарвіністи.
показати весь коментар
28.07.2022 20:03 Відповісти
значит планида такая у человека была
показати весь коментар
28.07.2022 20:06 Відповісти
Хромосома у него лишняя была )) а не планида, вошка, гнида или бабка степанида )))
показати весь коментар
28.07.2022 20:18 Відповісти
Чим більше подохне дебілів, тим краще розумним людям.
показати весь коментар
28.07.2022 20:07 Відповісти
Чогось печаль не бере.
То, певно, від того, що я якийсь неправильний.
показати весь коментар
28.07.2022 21:39 Відповісти
ОНОВЛЕНО О 20:44. За даними «Думської», загинув 39-річний полковник, начальник сектору кримінальної поліції Херсонського відділу поліції та його 35-річний підлеглий, оперуповноважений, капітан поліції.
показати весь коментар
28.07.2022 22:11 Відповісти
Там такие же 73%
показати весь коментар
29.07.2022 04:44 Відповісти
«Купатися чи не купатися? Зайобує це питання…» (Л.Підеревянський).
показати весь коментар
28.07.2022 22:39 Відповісти
китайские бассейны по побережью вырыли бы\поставили, что ли, если все равно лезут. да и на окопы практика
показати весь коментар
29.07.2022 02:29 Відповісти
Лучше бы около кацапского склада боеприпасов покурили.
показати весь коментар
29.07.2022 09:08 Відповісти
играют в кацапскую рулетку
показати весь коментар
29.07.2022 12:12 Відповісти
 
 