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громадянство (1059) законопроєкт (3553) Денис Шмигаль (4408)

Кабмін подав у Раду законопроєкт про складання іспитів для набуття українського громадянства, - Шмигаль

паспорт

Уряд подав до Верховної Ради проєкт закону щодо умов набуття громадянства України. Він передбачає складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння українською мовою для набуття громадянства.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Після ухвалення цього закону для отримання українського громадянства необхідно буде скласти комплексний іспит зі знання основ Конституції України, історії України та української мови. Ті ж, хто отримають громадянство за визначні заслуги перед Україною, або ті, хто проходять службу в Збройних силах України й отримали громадянство, мають скласти три відповідні іспити протягом двох років із часу його отримання", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Прем'єр наголосив, що український народ своєю сміливістю та згуртованістю сьогодні пише нову історію України.

"Громадянство України - це привілей, який потрібно заслужити знаннями й повагою до основоположних засад нашої країни", - наголосив прем'єр.

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Відповідний законопроєкт №7606 вже зареєстровано в українському парламенті.

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Топ коментарі
+16
Депутаты и министры первыми публично подтвердят свои знания на испытах?
А то меня терзают смутные сомнения.....
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28.07.2022 20:11
+8
Невзоров тоже будет сдавать в течение 2-х лет?
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28.07.2022 20:19
+8
І шо тепер, нєвзоров вивчить мову з історією, а зєля конституцію?
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28.07.2022 20:25
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параша медленно, но неуклонно, движется к своему логическому концу......
https://youtu.be/ngRX_YTeXv0&t=336
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28.07.2022 20:11 Відповісти
Депутаты и министры первыми публично подтвердят свои знания на испытах?
А то меня терзают смутные сомнения.....
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28.07.2022 20:11 Відповісти
Ось Невтікач нехай і складає, юрист блд...
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28.07.2022 20:13 Відповісти
а ВСІ дЄржслужбовци???? гогіашпілі-вілі, авакьяни і и. д. - КОЛИ складуть, чи ЕТА - ДРУГОЄ????...... *****.....
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28.07.2022 20:18 Відповісти
Невзоров тоже будет сдавать в течение 2-х лет?
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28.07.2022 20:19 Відповісти
с потомком индейцев мы сами разберемся. ******* мама, а ты сам что? уж очень ты подозрителен...
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28.07.2022 20:23 Відповісти
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28.07.2022 22:50 Відповісти
Ще треба відразу альтернативний проєкт: іспит на позбуття громадянства.
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28.07.2022 20:20 Відповісти
сократить задачи : вимовити паляниця та плюнути на триколор
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28.07.2022 20:20 Відповісти
Так зеленський такий іспит вже давно провалив. Особливо в частині знання основ Конституції України!
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28.07.2022 20:20 Відповісти
Певен, усі будуть згідні: іспит з української мови не складе відсотків вісімдесят від маси щирих українців.
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28.07.2022 20:22 Відповісти
І шо тепер, нєвзоров вивчить мову з історією, а зєля конституцію?
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28.07.2022 20:25 Відповісти
напруга наростає --- в екзаменаціині комісіі 17 ч. на одне місце
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28.07.2022 20:26 Відповісти
Тепер Кіля обєвиться на екзамен
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28.07.2022 20:40 Відповісти
Виникає одне питаннячко,
чого аж на протязі ДВОХ років ПІСЛЯ набуття громадянства,
а не йти за логікою - спочатку вид на проживання на ДВА роки, потім іспити, і по їх результатам - громадянство.

У зебілів як завжди, ніби-то щось врегулювати задумали, а в результаті все знову через ж...
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28.07.2022 21:12 Відповісти
Это простая "отписка", ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСТВА должен быть КАРДИНАЛЬНО реформирован (начиная с конституции), ныне по факту это не ГРАЖДАНСТВО, а жалкая пародия на него!
ГРАЖДАНСТВО на протяжении последнего тысячелетия было НАМЕРЕНО ДЕВАЛЬВИРОВАНО УЗУРПАТОРАМИ до уровня ПОДДАНСТВА, РЕЗИДЕНСТВА, о кое где и РАБСТВА!
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28.07.2022 22:18 Відповісти
А как коллаборанты в дыныры будут подтверждать гражданство
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28.07.2022 22:30 Відповісти
То что сейчас называется "гражданством" - по сути им не является (и не толко в Украине), настоящий институт ГРАЖДАНСТВА намеренно девальвирован УЗУРПАТОРАМИ до подданнства, резиденства, о кое-где и РАБСТВА!
Мы живем в эпоху победившего БОЛЬШЕВИЗМА (а не демократии), ибо "голосами" ЛОХТОРАТА (большинства РАБОВ) УЗУРПАТОРЫ легализуют свою власть!
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28.07.2022 22:43 Відповісти
Ніякого громадянства москалям!!! Ще бурятів і калмиків тут не хватало! Це небезпечно!
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29.07.2022 06:44 Відповісти
 
 