Кабмін подав у Раду законопроєкт про складання іспитів для набуття українського громадянства, - Шмигаль

Уряд подав до Верховної Ради проєкт закону щодо умов набуття громадянства України. Він передбачає складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння українською мовою для набуття громадянства.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Після ухвалення цього закону для отримання українського громадянства необхідно буде скласти комплексний іспит зі знання основ Конституції України, історії України та української мови. Ті ж, хто отримають громадянство за визначні заслуги перед Україною, або ті, хто проходять службу в Збройних силах України й отримали громадянство, мають скласти три відповідні іспити протягом двох років із часу його отримання", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Прем'єр наголосив, що український народ своєю сміливістю та згуртованістю сьогодні пише нову історію України.

"Громадянство України - це привілей, який потрібно заслужити знаннями й повагою до основоположних засад нашої країни", - наголосив прем'єр.

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Відповідний законопроєкт №7606 вже зареєстровано в українському парламенті.