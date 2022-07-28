Говорили про фінансову підтримку України, - Зеленський провів бесіду з прем'єром Нідерландів Рютте
Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте питання оборонної співпраці двох країн, вивезення агропродукції через українські порти, а також фінансову підтримку України Європейським союзом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у твіттері Зеленського.
"Підтримую постійний зв'язок із нашими партнерами. Обговорив з прем'єр-міністром Марком Рютте перебіг бойових дій, українсько-нідерландське оборонне співробітництво та фінансову підтримку від ЄС. Наголошували на важливості якнайшвидшого експорту українського зерна морем", - написав Зеленський.
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Арлекіно покривляється для фото, а потім уже серйозні дядьки сядуть за стіл.
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