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Зеленський (22456) зерно (3092) Нідерланди (1504) експорт (4382) Рютте Марк (309)

Говорили про фінансову підтримку України, - Зеленський провів бесіду з прем'єром Нідерландів Рютте

рютте

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте питання оборонної співпраці двох країн, вивезення агропродукції через українські порти, а також фінансову підтримку України Європейським союзом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у твіттері Зеленського.

"Підтримую постійний зв'язок із нашими партнерами. Обговорив з прем'єр-міністром Марком Рютте перебіг бойових дій, українсько-нідерландське оборонне співробітництво та фінансову підтримку від ЄС. Наголошували на важливості якнайшвидшого експорту українського зерна морем", - написав Зеленський.

Також дивіться: Прем'єр-міністр Нідерландів Рютте відвідав Ірпінь. ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+6
це зевлада стала токсична
приймає з усіх сторін (с)
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28.07.2022 20:46
+6
На дароги!!!!
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28.07.2022 20:50
+3
там десь Єрмак поряд - фото обрізане.

Арлекіно покривляється для фото, а потім уже серйозні дядьки сядуть за стіл.

агент ФСБ Козир, і західний партнер який постарається не видати якийсь секрет
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28.07.2022 20:55
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це зевлада стала токсична
приймає з усіх сторін (с)
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28.07.2022 20:46 Відповісти
там десь Єрмак поряд - фото обрізане.

Арлекіно покривляється для фото, а потім уже серйозні дядьки сядуть за стіл.

агент ФСБ Козир, і західний партнер який постарається не видати якийсь секрет
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28.07.2022 20:55 Відповісти
Цензор- шановна платфоорма, а ти никчема!
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28.07.2022 20:58 Відповісти
щось він дуже часто почав зустрічатись с голландцем...
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28.07.2022 20:44 Відповісти
На дароги!!!!
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28.07.2022 20:50 Відповісти
зелені виродки замість того аби створити максимально ліберальні умови для інвесторів і підприємців, аби вони створювали тут підприємства і нові робочі місця людям, бігають по світу з протягнутою рукою. Війна закінчиться і замість нової економіки у нас буде тільки багатосотмільярдний борг перед західними партнерами при цьому у людей як не було роботи так і не буде. Zeтварюки живуть одним днем, про завтра України вони не думають взагалі. Ані тут прібарахлітся і сваліть
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28.07.2022 21:00 Відповісти
нєлох, а ти попробуй з квартальним бидлом і слугами наріду не красти, може тоді і просити ні в кого не треба буде.
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28.07.2022 21:06 Відповісти
Скачущий на одной ноге рак, питающийся падалью, поговорил с Нидерландскими троллями. Вчера заЕленський отримав спеціальну нагороду Незалежності Нідерландів
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28.07.2022 22:32 Відповісти
 
 