Завдяки західній зброї Україна знову може переломити хід війни, - The Washington Post
Західна зброя допомогла українським військам уповільнити просування російських військ, яке зараз майже зупинилося. В України з'явився шанс знову переламати хід війни на свою користь, йдеться в матеріалі The Washington Post.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Журналісти, посилаючись на дані військових, констатують, що ЗС РФ не домоглися значних територіальних успіхів з моменту захоплення Лисичанська. Офіційне закінчення так званої "оперативної паузи", оголошеної Міноборони РФ після окупації Лисичанська, не призвело до помітного збільшення інтенсивності атак Росії, констатує аналітик Інституту вивчення війни Джордж Баррос.
Баррос і багато західних чиновників і аналітиків підозрюють, що росіяни близькі до того, щоб вичерпати свої можливості для подальших територіальних завоювань, оскільки їхня виснажена армія протистоїть українським силам з недавно набутими можливостями. Експерти констатують, що Росії незабаром доведеться визнати, що вона нездатна захопити весь Донбас. За словами Барроса, ЗС РФ, можливо, вдасться захопити ще Сіверськ або Бахмут, але далі противник просунутися не зможе.
Водночас The Washington Post зазначає, що в Росії йде масштабна вербувальна кампанія, щоб компенсувати величезні втрати.
Тим часом в української армії є шанс перехопити ініціативу завдяки досконалішій артилерії, зокрема американським РСЗВ HIMARS. "Зараз росіяни втрачають ініціативу, а вона або є, або ось-ось з'явиться в українців. HIMARS є ключем до цього", - сказав Баррос.
Використовуючи HIMARS для знищення запасів боєприпасів, Україна змусила росіян перемістити склади боєприпасів далі від лінії фронту, подовживши шляхи постачання й ускладнивши логістику доставки артилерійських снарядів підрозділам, які їх потребують, йдеться в матеріалі.
Однак деокупація регіонів більше залежатиме від здатності України поповнювати запаси в живій силі, звичайній артилерії та достатньої кількості боєприпасів.
Будь ласка, зачекайте...
І ізюмінка на тірт - " палтара ґода жила в Ізраілє, там харашо... там ніково нє інтєрєсуєт на каком ізиґє разґаваріваєш... "
*****, ну є ж на світі особлива каста ідіотів, і чомусь нам випала нагода жити з ними в одній країні. Так було, так є і так буде. І жодна ціна не вплине на те поголів'я. Тільки час.
і кривавий вбивця 😠
Все те звоночки, которые звенели по разным локальным конфликтам, не воспринимались как предлог пересмотреть свое представление о возможностях своей армии, а главное, своего - оружия. Ситуаций, когда сами они применяли свое оружие в масштабном военном конфликте, просто не было. Афганистан списали на то, что это была война против партизан и потому там негде было развернуться ни армии, ни тем системам вооружений, которые у них были.
Мне лично довелось выслушивать долгую речь офицера, недавно вернувшегося по ротации из Афганистана буквально после побоища, которое афганцы устроили совковым военным в Пандшерском ущельи, и на вопрос о том, как такое могло случится, он пояснил следующее. По его словам, если бы им разрешили последовательно выжигать и уничтожать все, они бы давно победили, но им - не разрешают.
Это сейчас понятно, что таким образом они сами себя успокаивали, поскольку чуть позже другой офицер сказал, что дело в чем-то другом, поскольку им преподавали, что чисто военной победы в партизанской войне одержать невозможно. И еще тогда, за пять лет до выхода из Афганистана, он сказал о том, что скорее всего, оттуда прийдется уйти без победы, но с чувством выполненного долга, оставив за собой лояльное правительство. Слова его оказались пророческими. Тем менее, большая часть совковых военных, уходя из Афгана, была уверена в том, что им не дали победить, поскольку они не применяли оружие в полную силу.
Война в Чечне носила смешанный характер. С одной стороны, вооруженные силы Ичкерии тоже практиковали тактику партизанской войны, а с другой, сама структура вооруженных сил, по состоянию на начало Первой Чеченской войны, была настолько подорвана, что тот период их военные списали на период безвременья и что именно тогда они не смогли показать ни силы оружия, ни умения вооруженных сил. А вот во Второй Чеченской, все пошло как надо потому, что путин разрешил им делать то, что не разрешили в Афганистане. Между прочим, уже там стало понятно то, что и как будет делать прутин и его армия в ближайшем будущем.
Все это вместе взятое дало основание полагать не только федерастам, но и соседям, а также - покупателям их оружия, что армия действительно мощная и тренированная, а оружие не то, что хуже западного, а просто оно должно применяться соответствующим образом, для достижения нужного эффекта. А вот неудачи, которые регулярно терпели на поле боя армии, оснащенные совковым оружием, списывались на низкую подготовку личного состава страны - получателя. Особенно мохнатые байки на эту тему ходили об арабских покупателях: Сирии, Ливии, Ираке и Египте. В конце концов, именно там совковое, а потом и российское оружие столкнулось с западным оружием и потерпело фиаско.
Тем не менее, все описанное выше ни разу не имело формата именно широкомасштабного применения вооруженных сил и всех видов вооружений, а особенно - самых новых и самых расхваленных. И вот широкомасштабное вторжение в Украину стало тем самым моментом истины, когда противник применил всю мощь своих вооруженных сил, все новейшие образцы техники и вооружений, задействовал все рода войск и подразделения со всей страны. При этом, уже ни у кого не возникает сомнений в том, что там нет никаких ограничений по сопутствующему ущербу. Десятки полностью разрушенных городов и ежедневные ракетные удары по всей Украине снимают этот вопрос полностью и окончательно.
И вот прямо сейчас уже можно говорить о некоторых вещах вполне уверенно, опираясь на факты, против которых не поставишь ни сказки, ни странные мультики, которые снимают для прутина, ни традиционную убежденность самих орков в том, что «красная армия всех сильней». По факту, имея просто подавляющее преимущество практически по любому компоненту вооруженных сил, но особенно - по количеству вооружений, особенно ударных, противник показал явный предел их возможностей. Более того, эти вооружения показали свою главную наследственную болезнь - крайне низкую точность.
Но по большому счету, с давних времен это не считалось каким-то большим изъяном. Бытовало мнение, что лучше выпустить десять единиц военной техники и вооружений, пусть и намного худшего качества и боевых возможностей, по цене одной системы, которая обеспечит нужную точность. Именно дешевизну, простоту производства и простоту эксплуатации они записывали в актив своего оружия и натурально ухохатывались с техники и оружия противника, которое было дорогим, требовало достаточно высокого уровня квалификации для работы с ним, а главное, оно требовало жестких правил обслуживания.
Тем самым они оправдывали свои утверждения о надежности своего железа. И если западная техника регулярно обслуживалась в специальных условиях и штатными специалистами, то совки полагали, что Ваня может молотком или ломом все сделать самостоятельно и эксплуатировать железяку дальше. Все это оправдывалось тем, что пока противник будет возиться с одним своим дорогим танком, их десяток танков попроще уж как-то его раздолбают. И главное, потери личного состава не станут катастрофой, поскольку простая в обращении техника не требует длительной подготовки персонала. По сути, это - совершенно другая философия как оружия, так и войны вообще.
И вот когда пошли западные гаубицы, а потом и Хаймарсы, пропасть стала просто бездонной. Противнику просто нечего этому противопоставить. Прямо сейчас идет сеанс всемирного позора, который преподают ВСУ своей дальнобойной артиллерией. И в данном случае неважно то, почему противник ничего не может сделать с такими боеприпасами, важно другое, он к такому просто не готов. Его системы ПВО показали свою допотопность. Они не сумели защитить ни мосты, ни корабли, ни арсеналы, хотя разные цели были поражены боеприпасами различного типа.
Проще говоря, противник не имеет средств борьбы с таким оружием как раз по тем самым причинам, которые он выставлял как предмет гордости. У него нет высокоточного оружия и работа по площадям тут же дает сбой, как только ей противостоит дальнобойная и высокоточная артиллерия. Более того, весь мир обсуждает просто сюрреалистичную картину, когда армия прутина выкладывается по полной, но десяток Хаймарсов и несколько десятков западных САУ и гаубиц устроили им кошмар на улице вязов.
Тем самым ВСУ прямо сейчас показывают полное и безоговорочное превосходство оружия западного производства. Все, сказки кончились, и теперь всем понятно, что принцип: «да, это - г*вно, но его много», не срабатывает даже на противостоянии с противником, который имеет небольшое количество современного, западного оружия.
И вот мы наблюдаем парад отказов от закупок оружия в мордоре, поскольку потенциальные покупатели получили прямой и объективный ответ на вопрос о том, почему оружие орков так плохо показало себя у арабов, например, или индусов, в их противостоянии с Пакистаном. А с другой стороны, производители западных вооружений теперь только успевают получать заказы на те системы вооружений, которые ВСУ показали в реальном бою, от противотанковых, переносных комплексов и заканчивая Хаймарсами, которые в общем-то, не являются какой-то совершенно новой системой вооружений. Но их уже заказали страны Балтии, например, а Польша заказала 50 единиц только этой техники.
На производителей посыпались заказы на танки, бронетранспортеры, артиллерию, стрелковое оружие и конечно же, ПВО. То, что так рекламировала москва по всему миру, показало свою несостоятельность. Теперь никого не интересует, что эти системы проектировались для борьбы с самолетами, а со снарядами и крылатыми ракетами они ничего не могут сделать. Ведь такие системы покупают не за красивое название и не за внешний вид, напоминающий коробку дорогих сигар, а за прикрытие ценных объектов.
А по факту, мордорское ПВО не смогло прикрыть ничего из того, что было выбрано ВСУ в качестве целей. Артиллерийские арсеналы и нефтебазы уже просто никто не считает, как не считает крупные КП, которые должны быть однозначно и плотно прикрыты, но зато позор с разгромом флагмана и теперь - с критически важными мостами показал потенциальным покупателем, что именно им точно не нужно покупать. То есть, ВСУ сейчас не только опускает железо орков, но делает самую лучшую рекламу западному оружию. По большому счету, Шольцу надо передавать нам все, чтобы мы разрекламировали изделия немецких производителей.
И как было сказано выше, наши смогли даже из совкового оружия выжать столько, сколько никто не ожидал, а теперь - каждый образец оружия в руках наших военных раскрывает весь свой потенциал. Такого от него не ожидали военные тех стран, где оно производится, а возможно, и производители тоже узнали для себя много нового. Так что украинцы и оружие, это что-то взаимосвязанное и неразрывное. Оружие в наших руках показывает запредельные чудеса. В связи с этим приходит мысль о том, что надо кардинально пересмотреть закон об оружии.
Короткоствол и автоматическое оружие должно автоматически быть легальным, но почему бы тем, кто умеет им пользоваться, не иметь дома ручной противотанковый комплекс? В случае чего, готовность к бою будет в течении часа. А по поводу трофейного оружия и вовсе должна быть внесена ясность. Сегодня пресса рассказывает о том, что у жителей Полтавской области изъяли 11 трофейных танков. Зачем? Если человек смог его затрофеить, значит умеет им пользоваться. Наверняка он его уже подремонтировал, смазал, что-то там заменил. Если у человека есть военный билет и водительское удостоверение, почему бы ему не иметь под рукой танк? Тем более, с таким прибацанным соседом. Да, наверное, несколько танков - перебор. Так, у одного мужчины оказалось 7 трофейных танков и ясно, что в случае чего он может использовать только один. И наверное, тут надо знать меру, но один-то надо оставить!
В общем, с такими людьми, да еще и с западным оружием в нужном количестве, мы не только эту дрянь посадим на бутылку, но еще и в Пекин телеграмму отошлем, по поводу Тайваня: «Теперь ты - вторая армия мира? Ты на кого батон крошишь? Тебе надоело сидеть мирно, так мы тебе сделаем вырванные годы!» Как-то так.
anti-colorados
Літаки ще - з горем пополам , збиває - на жаль . Але це для нього "потолок" !!
Схоже ти маєш на увазі лише пускову установку ,, ППО ж в цілому , включає в себе багато чого іншого ,, і чи не основні там - РЛС .. Більшість з них вже - кацапські розробки .
А ти що очікував ?
І що не так з ленд лізом ( якого до речі ще й нема ) ,, грантова західна зброя , яка вже надійшла , навіть в невеликій кількості кошмарить орду так що ті аж виють .
Ти що , всього цього не бачиш ? .
https://twitter.com/i/status/1552721432827797510
ТА ДА - АСФАЛЬТОМ НЕ ВИХОДИТЬ ПЕРЕЛОМИТИ ХІД ВІЙНИ ЯК Зе НЕ СТАРАЄТЬСЯ 🤣