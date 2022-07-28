Завдяки західній зброї Україна знову може переломити хід війни, - The Washington Post

Західна зброя допомогла українським військам уповільнити просування російських військ, яке зараз майже зупинилося. В України з'явився шанс знову переламати хід війни на свою користь, йдеться в матеріалі The Washington Post.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Журналісти, посилаючись на дані військових, констатують, що ЗС РФ не домоглися значних територіальних успіхів з моменту захоплення Лисичанська. Офіційне закінчення так званої "оперативної паузи", оголошеної Міноборони РФ після окупації Лисичанська, не призвело до помітного збільшення інтенсивності атак Росії, констатує аналітик Інституту вивчення війни Джордж Баррос.

Баррос і багато західних чиновників і аналітиків підозрюють, що росіяни близькі до того, щоб вичерпати свої можливості для подальших територіальних завоювань, оскільки їхня виснажена армія протистоїть українським силам з недавно набутими можливостями. Експерти констатують, що Росії незабаром доведеться визнати, що вона нездатна захопити весь Донбас. За словами Барроса, ЗС РФ, можливо, вдасться захопити ще Сіверськ або Бахмут, але далі противник просунутися не зможе.

Водночас The Washington Post зазначає, що в Росії йде масштабна вербувальна кампанія, щоб компенсувати величезні втрати.

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Тим часом в української армії є шанс перехопити ініціативу завдяки досконалішій артилерії, зокрема американським РСЗВ HIMARS. "Зараз росіяни втрачають ініціативу, а вона або є, або ось-ось з'явиться в українців. HIMARS є ключем до цього", - сказав Баррос.

Використовуючи HIMARS для знищення запасів боєприпасів, Україна змусила росіян перемістити склади боєприпасів далі від лінії фронту, подовживши шляхи постачання й ускладнивши логістику доставки артилерійських снарядів підрозділам, які їх потребують, йдеться в матеріалі.

Однак деокупація регіонів більше залежатиме від здатності України поповнювати запаси в живій силі, звичайній артилерії та достатньої кількості боєприпасів.

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