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ЗСУ (7201) HIMARS (302)

Завдяки західній зброї Україна знову може переломити хід війни, - The Washington Post

himars,рсзв

Західна зброя допомогла українським військам уповільнити просування російських військ, яке зараз майже зупинилося. В України з'явився шанс знову переламати хід війни на свою користь, йдеться в матеріалі The Washington Post.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Журналісти, посилаючись на дані військових, констатують, що ЗС РФ не домоглися значних територіальних успіхів з моменту захоплення Лисичанська. Офіційне закінчення так званої "оперативної паузи", оголошеної Міноборони РФ після окупації Лисичанська, не призвело до помітного збільшення інтенсивності атак Росії, констатує аналітик Інституту вивчення війни Джордж Баррос.

Баррос і багато західних чиновників і аналітиків підозрюють, що росіяни близькі до того, щоб вичерпати свої можливості для подальших територіальних завоювань, оскільки їхня виснажена армія протистоїть українським силам з недавно набутими можливостями. Експерти констатують, що Росії незабаром доведеться визнати, що вона нездатна захопити весь Донбас. За словами Барроса, ЗС РФ, можливо, вдасться захопити ще Сіверськ або Бахмут, але далі противник просунутися не зможе.

Водночас The Washington Post зазначає, що в Росії йде масштабна вербувальна кампанія, щоб компенсувати величезні втрати.

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Тим часом в української армії є шанс перехопити ініціативу завдяки досконалішій артилерії, зокрема американським РСЗВ HIMARS.  "Зараз росіяни втрачають ініціативу, а вона або є, або ось-ось з'явиться в українців. HIMARS є ключем до цього", - сказав Баррос.

Використовуючи HIMARS для знищення запасів боєприпасів, Україна змусила росіян перемістити склади боєприпасів далі від лінії фронту, подовживши шляхи постачання й ускладнивши логістику доставки артилерійських снарядів підрозділам, які їх потребують, йдеться в матеріалі.

Однак деокупація регіонів більше залежатиме від здатності України поповнювати запаси в живій силі, звичайній артилерії та достатньої кількості боєприпасів.

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Топ коментарі
+29
Все правильно. Именно поэтому Дерьмак и подгреб под себя все Западные поставки, от гуманитарки до оружия. У Украины появился реальный шанс одержать убедительную победу на поле боя, а этого Дерьмак допустить не может.
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28.07.2022 20:58
+28
так страшна ціна, але жодна нація світу не здобувала свободу, не заплативши страшну ціну. так ми навіть певно й більше платимо, бо дурні, кожен раз ми просирали наш шанс, вже заплативши ціну, ми просирали все!
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28.07.2022 21:05
+24
И вот в Украине они столкнулись с армией, которая смогла выдавить из своих, аналогичных вооружений самый максимум. То есть, наши военные показали, что они способны управляться с однотипными системами вооружений намного лучше противника. Причем, наши располагают предыдущими версиями оружия и тем не менее, работают им эффективнее. Но как только в руки наших военных стали попадать образцы оружия западного производства, пропасть оказалась огромной. Так, например, ни один из танков противника, включая новейшие Т-90, с хитрой динамической защитой, не устоял против западных противотанковых средств, причем - не самых новых. Бронетехника стала уничтожаться в каких-то просто гигантских объемах, и в конце концов, новые танки практически кончились. По крайней мере, в группировке вторжения они были уничтожены полностью, и пришлось тащить замену со всей страны.

И вот когда пошли западные гаубицы, а потом и Хаймарсы, пропасть стала просто бездонной. Противнику просто нечего этому противопоставить. Прямо сейчас идет сеанс всемирного позора, который преподают ВСУ своей дальнобойной артиллерией. И в данном случае неважно то, почему противник ничего не может сделать с такими боеприпасами, важно другое, он к такому просто не готов. Его системы ПВО показали свою допотопность. Они не сумели защитить ни мосты, ни корабли, ни арсеналы, хотя разные цели были поражены боеприпасами различного типа.

Проще говоря, противник не имеет средств борьбы с таким оружием как раз по тем самым причинам, которые он выставлял как предмет гордости. У него нет высокоточного оружия и работа по площадям тут же дает сбой, как только ей противостоит дальнобойная и высокоточная артиллерия. Более того, весь мир обсуждает просто сюрреалистичную картину, когда армия прутина выкладывается по полной, но десяток Хаймарсов и несколько десятков западных САУ и гаубиц устроили им кошмар на улице вязов.

Тем самым ВСУ прямо сейчас показывают полное и безоговорочное превосходство оружия западного производства. Все, сказки кончились, и теперь всем понятно, что принцип: «да, это - г*вно, но его много», не срабатывает даже на противостоянии с противником, который имеет небольшое количество современного, западного оружия.

И вот мы наблюдаем парад отказов от закупок оружия в мордоре, поскольку потенциальные покупатели получили прямой и объективный ответ на вопрос о том, почему оружие орков так плохо показало себя у арабов, например, или индусов, в их противостоянии с Пакистаном. А с другой стороны, производители западных вооружений теперь только успевают получать заказы на те системы вооружений, которые ВСУ показали в реальном бою, от противотанковых, переносных комплексов и заканчивая Хаймарсами, которые в общем-то, не являются какой-то совершенно новой системой вооружений. Но их уже заказали страны Балтии, например, а Польша заказала 50 единиц только этой техники.

На производителей посыпались заказы на танки, бронетранспортеры, артиллерию, стрелковое оружие и конечно же, ПВО. То, что так рекламировала москва по всему миру, показало свою несостоятельность. Теперь никого не интересует, что эти системы проектировались для борьбы с самолетами, а со снарядами и крылатыми ракетами они ничего не могут сделать. Ведь такие системы покупают не за красивое название и не за внешний вид, напоминающий коробку дорогих сигар, а за прикрытие ценных объектов.

А по факту, мордорское ПВО не смогло прикрыть ничего из того, что было выбрано ВСУ в качестве целей. Артиллерийские арсеналы и нефтебазы уже просто никто не считает, как не считает крупные КП, которые должны быть однозначно и плотно прикрыты, но зато позор с разгромом флагмана и теперь - с критически важными мостами показал потенциальным покупателем, что именно им точно не нужно покупать. То есть, ВСУ сейчас не только опускает железо орков, но делает самую лучшую рекламу западному оружию. По большому счету, Шольцу надо передавать нам все, чтобы мы разрекламировали изделия немецких производителей.

И как было сказано выше, наши смогли даже из совкового оружия выжать столько, сколько никто не ожидал, а теперь - каждый образец оружия в руках наших военных раскрывает весь свой потенциал. Такого от него не ожидали военные тех стран, где оно производится, а возможно, и производители тоже узнали для себя много нового. Так что украинцы и оружие, это что-то взаимосвязанное и неразрывное. Оружие в наших руках показывает запредельные чудеса. В связи с этим приходит мысль о том, что надо кардинально пересмотреть закон об оружии.

Короткоствол и автоматическое оружие должно автоматически быть легальным, но почему бы тем, кто умеет им пользоваться, не иметь дома ручной противотанковый комплекс? В случае чего, готовность к бою будет в течении часа. А по поводу трофейного оружия и вовсе должна быть внесена ясность. Сегодня пресса рассказывает о том, что у жителей Полтавской области изъяли 11 трофейных танков. Зачем? Если человек смог его затрофеить, значит умеет им пользоваться. Наверняка он его уже подремонтировал, смазал, что-то там заменил. Если у человека есть военный билет и водительское удостоверение, почему бы ему не иметь под рукой танк? Тем более, с таким прибацанным соседом. Да, наверное, несколько танков - перебор. Так, у одного мужчины оказалось 7 трофейных танков и ясно, что в случае чего он может использовать только один. И наверное, тут надо знать меру, но один-то надо оставить!

В общем, с такими людьми, да еще и с западным оружием в нужном количестве, мы не только эту дрянь посадим на бутылку, но еще и в Пекин телеграмму отошлем, по поводу Тайваня: «Теперь ты - вторая армия мира? Ты на кого батон крошишь? Тебе надоело сидеть мирно, так мы тебе сделаем вырванные годы!» Как-то так.
anti-colorados
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28.07.2022 21:06
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28.07.2022 20:53 Відповісти
Може, але банда дєрьмака звідси виймає запобіжники і гниє стінгери і джавеліни
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28.07.2022 20:53 Відповісти
так страшна ціна, але жодна нація світу не здобувала свободу, не заплативши страшну ціну. так ми навіть певно й більше платимо, бо дурні, кожен раз ми просирали наш шанс, вже заплативши ціну, ми просирали все!
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28.07.2022 21:05 Відповісти
Сьогодні випадково став свідком розмови двох пєнсов, одна з яких пєрєсєлєнка. Так от, та пєрєсєлєнка жаліється що вже другий раз тікає від війни, при цьому нарікає що "нас сталкнулі" і "прінципіально пєрєстала сматрєть тєлєвізор"...
І ізюмінка на тірт - " палтара ґода жила в Ізраілє, там харашо... там ніково нє інтєрєсуєт на каком ізиґє разґаваріваєш... "

*****, ну є ж на світі особлива каста ідіотів, і чомусь нам випала нагода жити з ними в одній країні. Так було, так є і так буде. І жодна ціна не вплине на те поголів'я. Тільки час.
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28.07.2022 22:12 Відповісти
Украіна вже перемогла , але ж кремлівський вилупок ніколи не погодиться на свій прой@ об , тому що він психічно - хвора потвора
і кривавий вбивця 😠
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28.07.2022 20:57 Відповісти
Все правильно. Именно поэтому Дерьмак и подгреб под себя все Западные поставки, от гуманитарки до оружия. У Украины появился реальный шанс одержать убедительную победу на поле боя, а этого Дерьмак допустить не может.
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28.07.2022 20:58 Відповісти
Приближаясь к полугодию широкомасштабной войны с мордором, все явственнее проявляется еще одна роль Украины, которая будет иметь серьезные и долговременные последствия. На самом деле, после Второй Мировой войны ни совок, ни федерация ни разу не воевали самостоятельно и в полную силу как своих вооруженных сил, так и с использованием всего арсенала своего самого современного оружия. Это породило легенды о том, что вооружения там производятся не хуже западных, а по отдельным позициям даже лучше, чем те имеют в своем арсенале. Сама москва всячески поддерживала эту легенду настолько мощно, что скорее всего, сама в это поверила безоговорочно.

Все те звоночки, которые звенели по разным локальным конфликтам, не воспринимались как предлог пересмотреть свое представление о возможностях своей армии, а главное, своего - оружия. Ситуаций, когда сами они применяли свое оружие в масштабном военном конфликте, просто не было. Афганистан списали на то, что это была война против партизан и потому там негде было развернуться ни армии, ни тем системам вооружений, которые у них были.

Мне лично довелось выслушивать долгую речь офицера, недавно вернувшегося по ротации из Афганистана буквально после побоища, которое афганцы устроили совковым военным в Пандшерском ущельи, и на вопрос о том, как такое могло случится, он пояснил следующее. По его словам, если бы им разрешили последовательно выжигать и уничтожать все, они бы давно победили, но им - не разрешают.

Это сейчас понятно, что таким образом они сами себя успокаивали, поскольку чуть позже другой офицер сказал, что дело в чем-то другом, поскольку им преподавали, что чисто военной победы в партизанской войне одержать невозможно. И еще тогда, за пять лет до выхода из Афганистана, он сказал о том, что скорее всего, оттуда прийдется уйти без победы, но с чувством выполненного долга, оставив за собой лояльное правительство. Слова его оказались пророческими. Тем менее, большая часть совковых военных, уходя из Афгана, была уверена в том, что им не дали победить, поскольку они не применяли оружие в полную силу.

Война в Чечне носила смешанный характер. С одной стороны, вооруженные силы Ичкерии тоже практиковали тактику партизанской войны, а с другой, сама структура вооруженных сил, по состоянию на начало Первой Чеченской войны, была настолько подорвана, что тот период их военные списали на период безвременья и что именно тогда они не смогли показать ни силы оружия, ни умения вооруженных сил. А вот во Второй Чеченской, все пошло как надо потому, что путин разрешил им делать то, что не разрешили в Афганистане. Между прочим, уже там стало понятно то, что и как будет делать прутин и его армия в ближайшем будущем.

Все это вместе взятое дало основание полагать не только федерастам, но и соседям, а также - покупателям их оружия, что армия действительно мощная и тренированная, а оружие не то, что хуже западного, а просто оно должно применяться соответствующим образом, для достижения нужного эффекта. А вот неудачи, которые регулярно терпели на поле боя армии, оснащенные совковым оружием, списывались на низкую подготовку личного состава страны - получателя. Особенно мохнатые байки на эту тему ходили об арабских покупателях: Сирии, Ливии, Ираке и Египте. В конце концов, именно там совковое, а потом и российское оружие столкнулось с западным оружием и потерпело фиаско.

Тем не менее, все описанное выше ни разу не имело формата именно широкомасштабного применения вооруженных сил и всех видов вооружений, а особенно - самых новых и самых расхваленных. И вот широкомасштабное вторжение в Украину стало тем самым моментом истины, когда противник применил всю мощь своих вооруженных сил, все новейшие образцы техники и вооружений, задействовал все рода войск и подразделения со всей страны. При этом, уже ни у кого не возникает сомнений в том, что там нет никаких ограничений по сопутствующему ущербу. Десятки полностью разрушенных городов и ежедневные ракетные удары по всей Украине снимают этот вопрос полностью и окончательно.

И вот прямо сейчас уже можно говорить о некоторых вещах вполне уверенно, опираясь на факты, против которых не поставишь ни сказки, ни странные мультики, которые снимают для прутина, ни традиционную убежденность самих орков в том, что «красная армия всех сильней». По факту, имея просто подавляющее преимущество практически по любому компоненту вооруженных сил, но особенно - по количеству вооружений, особенно ударных, противник показал явный предел их возможностей. Более того, эти вооружения показали свою главную наследственную болезнь - крайне низкую точность.

Но по большому счету, с давних времен это не считалось каким-то большим изъяном. Бытовало мнение, что лучше выпустить десять единиц военной техники и вооружений, пусть и намного худшего качества и боевых возможностей, по цене одной системы, которая обеспечит нужную точность. Именно дешевизну, простоту производства и простоту эксплуатации они записывали в актив своего оружия и натурально ухохатывались с техники и оружия противника, которое было дорогим, требовало достаточно высокого уровня квалификации для работы с ним, а главное, оно требовало жестких правил обслуживания.

Тем самым они оправдывали свои утверждения о надежности своего железа. И если западная техника регулярно обслуживалась в специальных условиях и штатными специалистами, то совки полагали, что Ваня может молотком или ломом все сделать самостоятельно и эксплуатировать железяку дальше. Все это оправдывалось тем, что пока противник будет возиться с одним своим дорогим танком, их десяток танков попроще уж как-то его раздолбают. И главное, потери личного состава не станут катастрофой, поскольку простая в обращении техника не требует длительной подготовки персонала. По сути, это - совершенно другая философия как оружия, так и войны вообще.
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28.07.2022 21:03 Відповісти
И вот в Украине они столкнулись с армией, которая смогла выдавить из своих, аналогичных вооружений самый максимум. То есть, наши военные показали, что они способны управляться с однотипными системами вооружений намного лучше противника. Причем, наши располагают предыдущими версиями оружия и тем не менее, работают им эффективнее. Но как только в руки наших военных стали попадать образцы оружия западного производства, пропасть оказалась огромной. Так, например, ни один из танков противника, включая новейшие Т-90, с хитрой динамической защитой, не устоял против западных противотанковых средств, причем - не самых новых. Бронетехника стала уничтожаться в каких-то просто гигантских объемах, и в конце концов, новые танки практически кончились. По крайней мере, в группировке вторжения они были уничтожены полностью, и пришлось тащить замену со всей страны.

И вот когда пошли западные гаубицы, а потом и Хаймарсы, пропасть стала просто бездонной. Противнику просто нечего этому противопоставить. Прямо сейчас идет сеанс всемирного позора, который преподают ВСУ своей дальнобойной артиллерией. И в данном случае неважно то, почему противник ничего не может сделать с такими боеприпасами, важно другое, он к такому просто не готов. Его системы ПВО показали свою допотопность. Они не сумели защитить ни мосты, ни корабли, ни арсеналы, хотя разные цели были поражены боеприпасами различного типа.

Проще говоря, противник не имеет средств борьбы с таким оружием как раз по тем самым причинам, которые он выставлял как предмет гордости. У него нет высокоточного оружия и работа по площадям тут же дает сбой, как только ей противостоит дальнобойная и высокоточная артиллерия. Более того, весь мир обсуждает просто сюрреалистичную картину, когда армия прутина выкладывается по полной, но десяток Хаймарсов и несколько десятков западных САУ и гаубиц устроили им кошмар на улице вязов.

Тем самым ВСУ прямо сейчас показывают полное и безоговорочное превосходство оружия западного производства. Все, сказки кончились, и теперь всем понятно, что принцип: «да, это - г*вно, но его много», не срабатывает даже на противостоянии с противником, который имеет небольшое количество современного, западного оружия.

И вот мы наблюдаем парад отказов от закупок оружия в мордоре, поскольку потенциальные покупатели получили прямой и объективный ответ на вопрос о том, почему оружие орков так плохо показало себя у арабов, например, или индусов, в их противостоянии с Пакистаном. А с другой стороны, производители западных вооружений теперь только успевают получать заказы на те системы вооружений, которые ВСУ показали в реальном бою, от противотанковых, переносных комплексов и заканчивая Хаймарсами, которые в общем-то, не являются какой-то совершенно новой системой вооружений. Но их уже заказали страны Балтии, например, а Польша заказала 50 единиц только этой техники.

На производителей посыпались заказы на танки, бронетранспортеры, артиллерию, стрелковое оружие и конечно же, ПВО. То, что так рекламировала москва по всему миру, показало свою несостоятельность. Теперь никого не интересует, что эти системы проектировались для борьбы с самолетами, а со снарядами и крылатыми ракетами они ничего не могут сделать. Ведь такие системы покупают не за красивое название и не за внешний вид, напоминающий коробку дорогих сигар, а за прикрытие ценных объектов.

А по факту, мордорское ПВО не смогло прикрыть ничего из того, что было выбрано ВСУ в качестве целей. Артиллерийские арсеналы и нефтебазы уже просто никто не считает, как не считает крупные КП, которые должны быть однозначно и плотно прикрыты, но зато позор с разгромом флагмана и теперь - с критически важными мостами показал потенциальным покупателем, что именно им точно не нужно покупать. То есть, ВСУ сейчас не только опускает железо орков, но делает самую лучшую рекламу западному оружию. По большому счету, Шольцу надо передавать нам все, чтобы мы разрекламировали изделия немецких производителей.

И как было сказано выше, наши смогли даже из совкового оружия выжать столько, сколько никто не ожидал, а теперь - каждый образец оружия в руках наших военных раскрывает весь свой потенциал. Такого от него не ожидали военные тех стран, где оно производится, а возможно, и производители тоже узнали для себя много нового. Так что украинцы и оружие, это что-то взаимосвязанное и неразрывное. Оружие в наших руках показывает запредельные чудеса. В связи с этим приходит мысль о том, что надо кардинально пересмотреть закон об оружии.

Короткоствол и автоматическое оружие должно автоматически быть легальным, но почему бы тем, кто умеет им пользоваться, не иметь дома ручной противотанковый комплекс? В случае чего, готовность к бою будет в течении часа. А по поводу трофейного оружия и вовсе должна быть внесена ясность. Сегодня пресса рассказывает о том, что у жителей Полтавской области изъяли 11 трофейных танков. Зачем? Если человек смог его затрофеить, значит умеет им пользоваться. Наверняка он его уже подремонтировал, смазал, что-то там заменил. Если у человека есть военный билет и водительское удостоверение, почему бы ему не иметь под рукой танк? Тем более, с таким прибацанным соседом. Да, наверное, несколько танков - перебор. Так, у одного мужчины оказалось 7 трофейных танков и ясно, что в случае чего он может использовать только один. И наверное, тут надо знать меру, но один-то надо оставить!

В общем, с такими людьми, да еще и с западным оружием в нужном количестве, мы не только эту дрянь посадим на бутылку, но еще и в Пекин телеграмму отошлем, по поводу Тайваня: «Теперь ты - вторая армия мира? Ты на кого батон крошишь? Тебе надоело сидеть мирно, так мы тебе сделаем вырванные годы!» Как-то так.
anti-colorados
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28.07.2022 21:06 Відповісти
Що що , а от кацапняве ППО тепер жодна притомна крана не купить , це вже точно . . Ним тільки по горобцях стріляти .
Літаки ще - з горем пополам , збиває - на жаль . Але це для нього "потолок" !!
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28.07.2022 21:31 Відповісти
Маються на увазі саме - кацапські розробки ,, не радянські . Совкові і то кращі за чисто -сруцькі . ..
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28.07.2022 21:36 Відповісти
та техніках в них норм, ми ж з с-300 їх авіацію прогнали, отже вона працює. Просто вони рукожопи тупі.
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28.07.2022 22:35 Відповісти
С 300 ще совіцька розробка . .
Схоже ти маєш на увазі лише пускову установку ,, ППО ж в цілому , включає в себе багато чого іншого ,, і чи не основні там - РЛС .. Більшість з них вже - кацапські розробки .
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28.07.2022 23:16 Відповісти
Кацапы гарантировали, что мимо ихнего ПВО и муха не пролетит. Насчет других воздушных целей они ничего такого не обещали
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28.07.2022 22:39 Відповісти
влада боїться народу більше Пу Тому зброю не дозволить
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28.07.2022 21:33 Відповісти
нам би іх гарненько нагнути шоб не лазили по копаному
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28.07.2022 21:12 Відповісти
щас США освоют что там осталось от 40 млрд. и хлынет поток оружия по ленд-лизу, как во вторую мировую
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28.07.2022 21:13 Відповісти
А вам оно зачем? У вас же Дерьмак есть.
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28.07.2022 21:40 Відповісти
рожеві окуляри + ура-патріотизм, та обізнаність в російьско-радянських реалій, розпіздяйства, ми ж справді з ними були Однім-народом, насильно, але ми обізнались в їх житті, і все запам'ятали і примітили, самі були вимушені жити за їх правилами
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28.07.2022 21:23 Відповісти
бо нас все і всі заїбало. Якщо ми не відіб'ємось, то всім п*зда (і нам, і світу).
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28.07.2022 21:24 Відповісти
не стоит думать что Украина Ось земли...и без нас западу ппц...это не так...много народов будет сражаться до конца те же Поляки...или Балты...Это война прежде всего про наше выживание...остальное вторичные цели...
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28.07.2022 22:51 Відповісти
Если бы Ермак действительно был зрадныком то партнеры и ЦРУ для поставок оружия в первую очередь бы поставили вопрос перед Зелениским о его отстранении в первые недели войны, поэтому хватит тут уже пи....ть про зраду Ермака и т.д. Реально уже надоел этот бред тупоголовых диванных бойцов.
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28.07.2022 21:19 Відповісти
Ти не знаєш, як буде "зрадник" російською мовою?
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28.07.2022 21:24 Відповісти
Нє, ну дійсно, який там "зраднык". Просто ж "******@лі", правда?
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28.07.2022 22:01 Відповісти
А може вони вдвох зрадники,а ти й не задумувався?
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28.07.2022 22:28 Відповісти
Повинна! Повинна хоч з західною зброю, хоч без, але повинна переломити хід війни! А заходу, я дуже вдячний за допомогу!!! Свинопесостан не має існувати, зовсім! Всіх собакопсів треба знищити, до останнього, не дивлячись ні на що!!!
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28.07.2022 21:23 Відповісти
Пора вже дермо прибрати.
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28.07.2022 21:27 Відповісти
Опять очередные обещания, при всем уважении к ВСУ враг медленно продвигается на Донбассе это оружие должно было быть ещё в мае. А мы все продолжаем верить в ленд лиз
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28.07.2022 21:30 Відповісти
А ось питання: А чому ця зброя повинна бути ще в травні? А велике крадівництво, а беня, а дерьмак, а "гірше **********", а дємчєнко, а свиня 4 сорту третьякова, ... , чому???
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28.07.2022 21:55 Відповісти
Таке - продвіженіє , це катастрофа для кацапні . Три місяці високоінтенсивних боїв , в яких задіяна більша половина сухопутної армії паРаші , при шаленній перевазі в озброєннях і *********** , на ділянці в півтори сотні км , а взято лише два міста ( Сєвєродонецьк і Лисичанськ ) і кілька дрібних містечок ,, села я не рахую , тому що то - села .
А ти що очікував ?
І що не так з ленд лізом ( якого до речі ще й нема ) ,, грантова західна зброя , яка вже надійшла , навіть в невеликій кількості кошмарить орду так що ті аж виють .
Ти що , всього цього не бачиш ? .
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28.07.2022 22:00 Відповісти
Вибачте, але ленд лізу ще не було, 40 мільярдів, які повертати не треба, ще не вибрані! А ленд ліз, то кредит, на особливих умовах.
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28.07.2022 22:22 Відповісти
Так я ж і написав - що не так з ленд лізом - якого до речі - ще немає .
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28.07.2022 22:30 Відповісти
так як постачається зброя-це насмішка.неможливо підготувати стратегічні плани.це видно з карти бойових дій.абсолютно не відпрацьовується напрямок,де потрібна дальнобійна зброя.не думаю,що генерали Пентагону хотіли б бути на місці Залужного.
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28.07.2022 21:46 Відповісти
Але поставляється і свинопсів десятками тон вивозять, на вигрібну яму-404!!!
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28.07.2022 22:01 Відповісти
PS: До речі: 3218,4 тони свинособачатини, не рахуючи окістів та передніх копит, на сьогошнішній ранок повинні вивезти, на вигрібну яму-404!
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28.07.2022 22:52 Відповісти
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28.07.2022 21:47 Відповісти
Але завдяки Зеле та Єрмаку це нічого не означає.
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28.07.2022 21:51 Відповісти
Любишь Дерьмака, русский?
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28.07.2022 22:47 Відповісти
Никто ничего не должен, так же как и советскому союзу и моджахедам
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28.07.2022 22:27 Відповісти
бережливое и экономное использование гранат M430 HEDP
https://twitter.com/i/status/1552721432827797510
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28.07.2022 22:48 Відповісти
Ермак и Шарапов позаботятся об оружии.
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28.07.2022 23:13 Відповісти
Зараз вікно можливостей для колективного Заходу дотиснути рашку на полі бою, та ще й нашими руками, щоб до їхніх виборців труни не йшли. Якщо не дотиснути, Рашка зробить які не які висновки, покращить системи озброєння, можливо навіть виучку особового складу, і на наступний раунд вийде сильнішою і озлобленою, з жагою реваншу. Для Заходу було б супертупо завести ситуацію в такий стан.
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28.07.2022 23:31 Відповісти
Завдяки західній зброї Україна знову може переломити хід війни, - The Washington Post Джерело:
ТА ДА - АСФАЛЬТОМ НЕ ВИХОДИТЬ ПЕРЕЛОМИТИ ХІД ВІЙНИ ЯК Зе НЕ СТАРАЄТЬСЯ 🤣
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29.07.2022 02:11 Відповісти
Заявку від США на Хаймерси ці два прища майже місяць тримали під сукном, знали що то таке і що Путін їм не подарує. Однак сявки гавкають а караван історії йде. Ракети українські заборонили, а крейсер втопили. Стугни сховали на склади забрали і бьють орків, Хаймерси тормозили, все таки прийшли і орда схопилася за голову якої точно нема і не було. "Всадники без голови".
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29.07.2022 02:27 Відповісти
 
 