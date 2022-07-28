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Миколаїв (1760) обстріл (27110)

Під ворожий обстріл у Миколаєві потрапив приватний сектор, пошкоджено житлові будинки, - мер

миколаїв

У Миколаєві під ворожий обстріл потрапив приватний сектор, пошкоджено житлові будинки, рятувальники вже виїхали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

"Є влучення в приватний сектор. Пошкоджено житлові будинки. На місця виїхали рятувальники. Поки що триває повітряна тривога. Залишайтеся в укриттях. Більше інформації про наслідки обстрілу повідомлю вам пізніше", - написав він.

Пізніше голова обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що росіяни вдарили, зокрема, і в пункт видачі гуманітарної допомоги.

"Удар по приватному сектору, зокрема в пункт видачі гуманітарної допомоги. Це вже тенденція", - написав Кім у телеграмі.

Також читайте: Кілька вибухів пролунало у Миколаєві, - мер Сенкевич

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Знову коригувальники відзначились.
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28.07.2022 21:27 Відповісти
Тільки но по Кропивницькому відповідав: "Тут не коригувальники небезпечні, а маргінали, котрі відстежують наші війська; дислокації, ремонтні бази, ангари. Потім скидують данні кураторам, а ті їм адреси квартир, де ті забирають винагороду. У нас такі падли вже більше половини міста розвалили. А враховуючи те, що точність ракет орків так собі і далеко так, то біди вже наробили дуже багато. Ну а потім ці утирки просто підтверджують, попали ті, чи ні".
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28.07.2022 21:46 Відповісти
Ось та разголужена мережа наркоманських "закладок",яка створювалась кацапами з допомогою телеграм-каналiв, ефективно працюЭ й зараз..Контнингент абсолютно не змiнився,тiльки розраховуються тепер за зiлля локацiями наших вiйскових, центрiв гум.допомоги, складiв...
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28.07.2022 23:30 Відповісти
Волонтери теж часто викладають фото з місць видачі гуманітарної допомоги
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28.07.2022 21:42 Відповісти
А депутати вихваляються, які класні мобільні госпіталя поставили. Наступного дня туди ж і прилітає (Баштанка на прикладі).
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28.07.2022 21:47 Відповісти
Обстрелы Николаева каждый день с Херсонской области все это как то не вяжется с контрнаступлением.
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28.07.2022 22:50 Відповісти
Немає ніякого контрнаступу, байка для лохів, йде повільне важке вичавлювання ворога вже 4 місяці результат мізерний.
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29.07.2022 05:56 Відповісти
Та ХЗ,з чим воно в'яжеться,обстріли з дистанції ідуть,не прямою ж наводкою...
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29.07.2022 00:02 Відповісти
 
 