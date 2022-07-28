Під ворожий обстріл у Миколаєві потрапив приватний сектор, пошкоджено житлові будинки, - мер
У Миколаєві під ворожий обстріл потрапив приватний сектор, пошкоджено житлові будинки, рятувальники вже виїхали.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
"Є влучення в приватний сектор. Пошкоджено житлові будинки. На місця виїхали рятувальники. Поки що триває повітряна тривога. Залишайтеся в укриттях. Більше інформації про наслідки обстрілу повідомлю вам пізніше", - написав він.
Пізніше голова обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що росіяни вдарили, зокрема, і в пункт видачі гуманітарної допомоги.
"Удар по приватному сектору, зокрема в пункт видачі гуманітарної допомоги. Це вже тенденція", - написав Кім у телеграмі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ольга Мартынюк 8c212b17
показати весь коментар28.07.2022 21:27 Відповісти Мені подобається 2
Огусто
показати весь коментар28.07.2022 21:46 Відповісти Мені подобається 3
Лариса Щепак
показати весь коментар28.07.2022 23:30 Відповісти Мені подобається 0
Белла Богун
показати весь коментар28.07.2022 21:42 Відповісти Мені подобається 2
Огусто
показати весь коментар28.07.2022 21:47 Відповісти Мені подобається 3
Igor Mazut
показати весь коментар28.07.2022 22:50 Відповісти Мені подобається 1
Мирон Левицький 97d5f3f1
показати весь коментар29.07.2022 05:56 Відповісти Мені подобається 0
Леонид Феппинский e6337095
показати весь коментар29.07.2022 00:02 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...