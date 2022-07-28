Рада проголосувала за звільнення від відбування покарання військовополонених РФ, які йдуть на обмін
Верховна Рада внесла зміни до Кримінального, Кримінально-процесуального та Кримінально-виконавчого кодексів щодо врегулювання процедури обміну військовополонених. Зміни передбачають звільнення від покарання військовополонених, які йдуть на обмін.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
За законопроєкт проголосували 296 народних депутатів.
У пояснювальній записці йдеться, що у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ і введенням воєнного стану стала нагальною необхідність оперативно вирішувати питання про обмін обвинувачених чи засуджених осіб з-поміж військовополонених.
Кримінальний кодекс тепер буде доповнено новою статтею 841 "Звільнення від відбування покарання у зв'язку з ухваленням рішення про передачу засудженого для обміну як військовополоненого". У разі якщо обмін засудженого не відбувся, суд за клопотанням прокурора відправлятиме такого засудженого для подальшого відбування призначеного раніше покарання.
Також передбачено зміни до КПК – він доповнюється новою статтею 201 про скасування слідчим суддею за клопотанням прокурора запобіжного заходу підозрюваному або обвинуваченому, якщо уповноважений орган ухвалив рішення обміняти військовополоненого.
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А у житті - тихіше води та нижче - трави
"Уголовный кодекс теперь будет дополнен новой статьей 841 "Освобождение от отбывания наказания в связи с принятием решения о передаче осужденного для обмена как военнопленного". В случае если обмен осужденного не состоялся, суд по ходатайству прокурора будет направлять такого осужденного для последующего отбывания назначенного ранее наказания."
Ты умеешь читать или тебе смысл неважен, главное кого-то да обосрать?
Таке рішення є підставою для подання прокурором клопотання до слідчого судді про скасування запобіжного заходу, а в разі, якщо особу засуджено, то клопотання про звільнення від відбуття покарання.
Слідчий суддя виносить відповідну ухвалу.
Таким чином, простежується ланцюжок "уповноважений орган" - прокурор - слідчий суддя, що задіюються в процедурі обміну особи, як військовополоненого.
В законі відсутні правові запобіжники від звільнення від покарання через такий механізм будь-якого кримінального злочинця, засудженого навіть на пожиттєвий строк і який відбуває покарання довгі роки. Головне щоб його включили у списки для обміну як військовополоненого, а списки ці формує той самий незрозумілий і утаємничений "уповноважений орган".
Антикорупційні запобіжники в законі відсутні, а тому всі, кому пощастить попасти у цей "уповноважений орган", через короткий час можуть стати досить таки заможними людьми.
Что за ИДИОТЫ пишут законы!?
Колекціонувати їх будуть та хвалитися.
АМНІСТІЯ рашистських військових ЗЛОЧИНЦІВ!
як би не важко було звільняти засуджених гвалтівників і катів
якщо доведено що він вбивця то як може бути звільнений від покарання,
звинувачення має лишитися після обміну, якщо другий раз зловлять то щоб відбував повне покарання