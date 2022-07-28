Під час штурму в районі Пісків російські окупанти використовували форму ЗСУ, - Генштаб

Під час спроби штурму населеного пункту Піски російські окупанти використовували форму Збройних Сил України.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Порушуючи звичаї війни та з метою введення в оману, під час штурму в районі населеного пункту Піски російські окупанти використовували польову форму Збройних Сил України з білими пов’язками на руках та ногах", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що спроби рашистів вести штурмові дії в напрямку Авдіївки та Пісків успіху не мали.

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