Під час штурму в районі Пісків російські окупанти використовували форму ЗСУ, - Генштаб
Під час спроби штурму населеного пункту Піски російські окупанти використовували форму Збройних Сил України.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Порушуючи звичаї війни та з метою введення в оману, під час штурму в районі населеного пункту Піски російські окупанти використовували польову форму Збройних Сил України з білими пов’язками на руках та ногах", - йдеться у повідомленні.
У Генштабі зазначили, що спроби рашистів вести штурмові дії в напрямку Авдіївки та Пісків успіху не мали.
Топ коментарі
+50 Djala Pribila
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+29 Андрій Тепаненко
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+18 Алекс Скела
показати весь коментар28.07.2022 22:01
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Кримінальна відповідальність за порушення цих законів поширюється не тільки на міжнародний (державний) рівень, але і на окремих осіб. Порушення законів та звичаїв війни називається воєнним злочином. Порушення законів війни та скоєння воєнних злочинів розглядаються в Міжнародному кримінальному суді, штаб-квартира якого знаходиться в Нідерландському місті Гаага.
Ps історію вчи, наприклад що таке - нюрнбергский процесс
сейчас да, есть все законы, морское право, женевские конвенции, европейский суд по правам человека, видео-документирование и т.п. но как видим эффективной реакции на нарушения (аресты суден, эмбарго, штрафы, конфискация активов, ресурсов и т.д. и т.п.) нет. ждем когда Хйло само сдохнет, фактически поставили на рф крест.
@dumingtups
·
https://twitter.com/dumingtups/status/1552268791022755843 27 июл.
Борьба с жёлто-синими дорожными знаками продолжается. На этот раз Воронежская область
https://twitter.com/i/status/1552268791022755843
Секрет превосходства украинского воина - вовсе не в его форме!
Превращение тебе не удастся. Продолжай играть на балалайке, глушить бояру и гордиться величием!
У нас на Поліссі по селах покрали у дідів бурки і гумові чоботи (у яких вони до хліва і по воду ходили) У бурках в танках їздили (бо тепло) а в чоботях - по грязюці ходили!
Оставили склады...
ТУПІ МОСКАЛІ!
десь так, сєпари і кацапи використовують цю фабрику для своїх скрєпних акцій.
Питань багато, де вони беруть матеріал, коли в ЗСУ буде нова форма теж гарне
питання.
https://www.youtube.com/watch?v=TahZE4RhPHk