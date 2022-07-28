Туреччина вважає, що зернова угода може привести Росію та Україну до діалогу, - Кулеба
Туреччина вважає, що підписання зернової угоди може привести Україну і Росію до діалогу. Таким чином Анкара намагається розвинути успіх угоди з експорту через Чорне море.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в ході телемарафону.
"Це полягає у простому бажанні Туреччини розвинути успіх у питанні створення зернового коридору, який ще не запрацював, хоча Україна робить все для того, щоб він запрацював. Тому безумовно вони прагнуть переговорів, але ми не бачимо якогось щирого відгуку Росії на відновлення переговорного процесу", - підкреслив міністр.
При цьому він зазначив, що російська сторона не виявляє щире бажання до відновлення переговорного процесу.
Нагадаємо, раніше глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що договір про "зернові коридори" може підвищити шанси закінчення війни Росії проти України шляхом переговорів.
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Хай там еритрея "волає" до путлєра, про українське зерно..
Але я в шоці, це такі маніпуляції і піставляння понять...
От дійсно Джонсона тре в генсеки НАТО! Бо вже час діяти, а не "підстилятись" терористу!!!!!!!!!!
Хочу сказати, що не ведіться!
Чи може ви теж з "адженди" московії?.. я аргументую, але -- "только после вас.."
ви хоч в словник заглядайте, москальня (послідовники Януковоча)...
- нєт, я ваш брат старшой.
- пнх.
Такий діалог ?
Читав Білінського тритомник "Україна-Русь". Так там дуже добре показано, як османи будь-яким чином старалися не допустити незалежної української держави. Чи пророцтво засекречене яке в них є щодо цього? Що вони так дуже переживають щоб раптом ми не розбили рашу. Чи переживають за москальських туристів?
Так, переживають. Для Туреччини москальські туристи - це як для Німеччини був москальський газ. І ті, і інші свого часу прогавили шанс диверсифікуватися і занадто великою мірою вклалися в кацапів. Зараз потерпають від цього і намагаються викрутитися
а чого це ти всім намагаєшся намордник надіти?
Пішли нахй уроди
Слава Героям! На віки!!!!!!
Соціальна мережа Фейсбук повідомила про своє перше в історії щорічне зниження доходу за другий квартал, оголосивши падіння на 1 відсоток до 28,8 мільярда доларів, і передбачила, що в третьому кварталі може впасти ще більше. Загальний прибуток її материнської компанії Meta впав на 36 відсотків - до 6,7 мільярда доларів. Підрозділ Reality Labs, відповідальний за втілення мрій Марка Цукерберга про метавсесвіт, втратив 2,8 мільярда доларів за квартал. https://www.theverge.com/2022/7/27/23281294/facebook-meta-revenue-declines-for-first-time
Московия же продолжает сыпать ультиматумами всем, сидя на горле Украины, та и Европы, вход в которую Украина и защищает..
и выглядит очень неприглядно, когда кто-либо из соседей хочет тупо поиметь свою жлобскую выгоду, в тот момент, когда ты занят дракой с убийцей и вором
Если чьи-то курорты полупусты (и БАБЛО не "льется широким потоком" как раньше), то это не значит, что Украина должна поступиться своим суниверитетом и территориями!
Так кого жаба задавила, що його видалили?
Для одних вмикається, для інших - ні.
Які можуть бути переговори з терористами?
Тільки знищення ворожої сили та техніки змусить рашистів залишити наші території.