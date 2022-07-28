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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Туреччина вважає, що зернова угода може привести Росію та Україну до діалогу, - Кулеба

кулеба

Туреччина вважає, що підписання зернової угоди може привести Україну і Росію до діалогу. Таким чином Анкара намагається розвинути успіх угоди з експорту через Чорне море.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в ході телемарафону.

"Це полягає у простому бажанні Туреччини розвинути успіх у питанні створення зернового коридору, який ще не запрацював, хоча Україна робить все для того, щоб він запрацював. Тому безумовно вони прагнуть переговорів, але ми не бачимо якогось щирого відгуку Росії на відновлення переговорного процесу", - підкреслив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Малюська про перемовини з РФ: Вони готові підписати договір з Україною на умовах, які їм подобаються і які надто схожі на капітуляцію

При цьому він зазначив, що російська сторона не виявляє щире бажання до відновлення переговорного процесу.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що договір про "зернові коридори" може підвищити шанси закінчення війни Росії проти України шляхом переговорів.

Автор: 

перемовини (2922) Туреччина (3502) Чавушоглу Мевлют (126) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+42
Зернова угода може.. можливо, повинна, привести до діалогу "світ" з рашкою.. Але не Україну!
Хай там еритрея "волає" до путлєра, про українське зерно..
Але я в шоці, це такі маніпуляції і піставляння понять...
От дійсно Джонсона тре в генсеки НАТО! Бо вже час діяти, а не "підстилятись" терористу!!!!!!!!!!
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28.07.2022 22:13
+30
Аякже. Саме зараз діалог і потрібен. Поки макаки макшанські захопили нашу землю - саме час до діалогу. А там і Мінськ3, потім ще пару років, поки фуйло наклепа зброї - і знову будемо ловити ракети по всій тій землі що залишилась.
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28.07.2022 22:14
+19
Ідіоти,хочуть прибаюкати угодами,нахер їхні угоди.Зешльопки вже наугоджали.Тільки ЗСУ повинні здійснювати угоди.
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28.07.2022 22:15
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Зернова угода може.. можливо, повинна, привести до діалогу "світ" з рашкою.. Але не Україну!
Хай там еритрея "волає" до путлєра, про українське зерно..
Але я в шоці, це такі маніпуляції і піставляння понять...
От дійсно Джонсона тре в генсеки НАТО! Бо вже час діяти, а не "підстилятись" терористу!!!!!!!!!!
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28.07.2022 22:13 Відповісти
Який там щирий відгук коли переговори йдуть між шойгу і абрамовичем, а арахіс там непонятно хто за 50 млн.
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28.07.2022 22:18 Відповісти
Най та Туреччина не физдить, бо досі сидить в кандидатах в ЄС через окупацію Північного Кіпру, тобто за схожі на кацапів дії. Знаєте, як називається окупована територія? "Турецька Республіка Північного Кіпру". Добре, що хоч не "народна"...
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28.07.2022 23:06 Відповісти
І дійсно, те що вважає туреччина щодо України нам до самісінької дупи. Турки ніколи друзями нам не були, хіба ситуативно і на короткий час керуючись виключно власними інтересами.
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29.07.2022 00:29 Відповісти
Turkey, and their "beloved" president are full of shit. Those motherfuckers have had hidden agenda all the time and must not be trusted.
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28.07.2022 22:13 Відповісти
Они просто хотят денег. Вот и весь их план.
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28.07.2022 22:38 Відповісти
я не знаю вас.. але ви на відміну від "італійця!, що дописує англійською, зареєстрвані трохи давніше...
Хочу сказати, що не ведіться!
Чи може ви теж з "адженди" московії?.. я аргументую, але -- "только после вас.."
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28.07.2022 22:48 Відповісти
Alessandro, can you fuck off to your italia? Your new prime minister friend of adolf putin. Shutt upp, mf.
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28.07.2022 23:31 Відповісти
Це Єрмак так вважає.
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28.07.2022 22:14 Відповісти
Аякже. Саме зараз діалог і потрібен. Поки макаки макшанські захопили нашу землю - саме час до діалогу. А там і Мінськ3, потім ще пару років, поки фуйло наклепа зброї - і знову будемо ловити ракети по всій тій землі що залишилась.
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28.07.2022 22:14 Відповісти
Ідіоти,хочуть прибаюкати угодами,нахер їхні угоди.Зешльопки вже наугоджали.Тільки ЗСУ повинні здійснювати угоди.
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28.07.2022 22:15 Відповісти
не плетіть нісенітницю... зерно це соціальні угоди, до військових не мають причетності, окрім тих свинособак, що гатять по землеробам...
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28.07.2022 22:21 Відповісти
голову вмикніть! мова йде не про ерно,а на тлі зерна до перемовин! а перемовини вигідні тільки Х-йлу!
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28.07.2022 22:28 Відповісти
"вмикніть" ?
ви хоч в словник заглядайте, москальня (послідовники Януковоча)...
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28.07.2022 22:50 Відповісти
схоже "зелені" готують підгрунтя для договорняків з кацапами...
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28.07.2022 22:19 Відповісти
- ти москаль ?
- нєт, я ваш брат старшой.
- пнх.

Такий діалог ?
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28.07.2022 22:19 Відповісти
кінець епохи бідності, ну нарешті
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28.07.2022 22:20 Відповісти
схоже "зелені" готують підгрунтя для договорняків з кацапами....
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28.07.2022 22:20 Відповісти
кінець цілої епохи
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28.07.2022 22:21 Відповісти
ти мацур яйця на всяк випадок пооблизуй.. бо не факт, що вони все ще на місці..
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28.07.2022 22:24 Відповісти
котику.. нах за родичами.. ти що плетеш, новородженець травневий?..
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28.07.2022 22:26 Відповісти
треба запропонувати всім турецьким посадовцям, що бекають про закінчення війни шляхом переговорів, запропонувати віддати Кіпр повністю кіпріотам, а райони, де живуть переважно курди, навіть не віддати, лише дозволити широку автономію. Адже у курдів нема своєї країни.
Читав Білінського тритомник "Україна-Русь". Так там дуже добре показано, як османи будь-яким чином старалися не допустити незалежної української держави. Чи пророцтво засекречене яке в них є щодо цього? Що вони так дуже переживають щоб раптом ми не розбили рашу. Чи переживають за москальських туристів?
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28.07.2022 22:23 Відповісти
Туреччина азіати і дикуни імперці такі ж як кацапи, і вони наші ізвічні такі ж вороги як і русня
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28.07.2022 22:30 Відповісти
Чи переживають за москальських туристів?

Так, переживають. Для Туреччини москальські туристи - це як для Німеччини був москальський газ. І ті, і інші свого часу прогавили шанс диверсифікуватися і занадто великою мірою вклалися в кацапів. Зараз потерпають від цього і намагаються викрутитися
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29.07.2022 00:01 Відповісти
Не так зернова угода, як таємна угода про розблокування бабла путлєра-абрамовича за посередництвом абрахамії!
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28.07.2022 22:25 Відповісти
Арахламидия это прихвостень дерьмачины, оно лично никогда ничего не решало, не сбрасывайте ответственность Zелупы🤢
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29.07.2022 06:58 Відповісти
До яких в ***** переговорів?Щоби України визнала ''тереторіалніє реалії?''Хуй їм в стакан.Переговори тільки після поразки кацапів
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28.07.2022 22:26 Відповісти
диалог о чем? как они себе это представляют после всего...
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28.07.2022 22:28 Відповісти
ПНХ
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28.07.2022 22:28 Відповісти
Що з розхерачиною Україною будемо робити на тому "діалозі"?
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28.07.2022 22:29 Відповісти
панять, прастіть, посмотрєть в очко саурона
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28.07.2022 22:31 Відповісти
О чем вы с окупантами хотите поговорить? О чем переговоры????????
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28.07.2022 22:30 Відповісти
а якщо расіє вияве "щире бажання", пздобол куліба буде вести щирі переговори з хйлом?
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28.07.2022 22:31 Відповісти
буде, ще й як буде, а ти шо, думав він незалежна людина? він такий же йолоп як і лавров, виконує що тсарь-начальнік наказує робити
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28.07.2022 22:32 Відповісти
чоловіче, думай, що ляпониш, не будь як Володимир Олександрович.. не мож так необдумано "смердіти"
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28.07.2022 22:40 Відповісти
а тобі яка печаль? що думає - те каже. а час покаже і люди розсудять.
а чого це ти всім намагаєшся намордник надіти?
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28.07.2022 23:11 Відповісти
Стамбул - 4 или Анкара - 8 ...
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28.07.2022 22:31 Відповісти
Ви вже ***** вчора на футболі вважали
Пішли нахй уроди
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28.07.2022 22:35 Відповісти
Да кто бы сомневался что турки затеяли подвижки с зерном ради того чтобы засватать нас за окупантов и уговорить на капитуляцию. Или какое вы подразумеваете окончание войны? Окончание войны будем обговаривать на развалинах кремля и после полной демилитаризации РФ и освобождении малых народов от окупации росийской империей
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28.07.2022 22:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=E_CjJUNjxas Ось вам наочно, про війну орків зі "старим дідом" (колективним заходом), доки не втрутились ЗСУ..
Слава Героям! На віки!!!!!!
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28.07.2022 22:36 Відповісти
аж фейсбук присів

Соціальна мережа Фейсбук повідомила про своє перше в історії щорічне зниження доходу за другий квартал, оголосивши падіння на 1 відсоток до 28,8 мільярда доларів, і передбачила, що в третьому кварталі може впасти ще більше. Загальний прибуток її материнської компанії Meta впав на 36 відсотків - до 6,7 мільярда доларів. Підрозділ Reality Labs, відповідальний за втілення мрій Марка Цукерберга про метавсесвіт, втратив 2,8 мільярда доларів за квартал. https://www.theverge.com/2022/7/27/23281294/facebook-meta-revenue-declines-for-first-time
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28.07.2022 22:38 Відповісти
возвращение к границам 2013 года может, возможно, привести к диалогу, такому-сякому, с ордой..
Московия же продолжает сыпать ультиматумами всем, сидя на горле Украины, та и Европы, вход в которую Украина и защищает..
и выглядит очень неприглядно, когда кто-либо из соседей хочет тупо поиметь свою жлобскую выгоду, в тот момент, когда ты занят дракой с убийцей и вором
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28.07.2022 22:39 Відповісти
с убийцей говорить не о чем! говорить можно только с демократически выбранным правительством......, ну а до тех пор будет идти война.......
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28.07.2022 22:45 Відповісти
возвращение к границам 2013 + Гаага + репарации + возврат всего награбленного и восстановление всего разрушенного + компенсации за каждого убитого гражданского - вот тогда можно и переговоры переговаривать
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28.07.2022 23:16 Відповісти
Зернова угода может ехать в направлении Турции вслед за сруським военным кораблём.
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28.07.2022 22:41 Відповісти
расея всегда тебя кинет, сынок!
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28.07.2022 22:42 Відповісти
Ну кинет чи нет хз. Но стараться будєт, єт точно.
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28.07.2022 22:51 Відповісти
С лайном розмова коротка тільки капітуляція більше ніяких розмов з орками за все що вони наробили
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28.07.2022 22:42 Відповісти
Вотена! Какой диалог---началнык? Совсем дятел? А те, кто погиб, а кто без ног, без родителей остался, или детей кто потерял, дома не стало, город врагом занят у которых---им в диалог вступать? Утырок!
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28.07.2022 22:46 Відповісти
Може,нахуй?
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28.07.2022 22:50 Відповісти
Полная ХРЕНЬ!
Если чьи-то курорты полупустыБАБЛО не "льется широким потоком" как раньше), то это не значит, что Украина должна поступиться своим суниверитетом и территориями!
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28.07.2022 22:50 Відповісти
Схід, справа тонка... Країна піднялась, шиючи джінси і шкіряні куртки на увесь пост радянській простір, потім були помідори, потім курорти... Той, хто поширював великоімперський наратив, що хтось там турок (рахуй дурак), молдаван, чукча і т.д., складаючи анекдоти, тепер їздить на поклон до того султана...., за свій рахунок будує трубопроводи, продає озброєння і зливає технології, в обмін на російських туристів (а коли що не так, то їх поб"ють і викинуть з готелю), дає роботу турецьким корабелам... Це робить одна рука, а друга-дарує Україні Байрактари... Так хто там дурік-звісно росіянин))). Туреччина може заявляти що завгодно, і робити реверанси, їх інтереси не проросійські і не проукраїнські, а ПРОТУРЕЦЬКІ, і з цього вони виходять.
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28.07.2022 22:53 Відповісти
Диалог с убийцей. Люди мне в голову не приходят как такое возмодно в 2022 году.
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28.07.2022 22:54 Відповісти
"зелена влада зрадників", котра іде на поводу в рашистського окупанта, котрий через турецько- оонівських своїх холуїв, навязують зернову угоду Україні .веде до замороження війни і тих територій, котрі окупував рашист на невизначений час."зелені продажні гниди" ,які можуть бути зернові,чи будь-які інші переговори з рашистським вбивцею українського народу,котрий не припиняє вбивства і не звільнено українську землю?
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28.07.2022 23:00 Відповісти
Людям мій коментар (бачимо!) подобався.
Так кого жаба задавила, що його видалили?

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28.07.2022 23:04 Відповісти
Паліткарєктнасть млять...
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28.07.2022 23:10 Відповісти
Ге ж...
Для одних вмикається, для інших - ні.
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28.07.2022 23:21 Відповісти
Меня одного в последнее время тошнит от турции и Эрдогана?
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28.07.2022 23:07 Відповісти
Эти караваны и коридоры кончатся захватом Одессы.
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28.07.2022 23:10 Відповісти
Может конечно. А может и ****** на воротник. Или не?))
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28.07.2022 23:11 Відповісти
ага, помиримся, побратаемся, все забудем и будем дружить домами..., не знала, что у Эрдогана такое больное воображение...
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28.07.2022 23:12 Відповісти
Кацапи вже готові вести діалог. Про це казала і говоряща каняка.
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28.07.2022 23:17 Відповісти
усім відомо - зараз їм отой "діалог" треба, щоб сил накопичити, заліза назбирати і знову вдарити
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28.07.2022 23:19 Відповісти
та нехай собі турція думає і вважає все, що їй заманеться - аби не заважала нам свою справу робити!
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28.07.2022 23:18 Відповісти
У Туреччини своі є інтереси, там частина сирії на кону, будуть підігравати рф, на своіх умовах... Всіж розуміють що це привід до розмов та поступок. Росія краіна терорист, з терористами розмов не ведемо... інакше це виглядає як програш... Африка потерпе з дешевим зерном, хай купують дороге, нема ніяких проблем з зерном, є політика.
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28.07.2022 23:30 Відповісти
Продает Турция Байрактары, молодцы. Гнут свою политику, твари. Может определитесь, господа диванные герои, кто Вам должен и Зачем?
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28.07.2022 23:34 Відповісти
Может . Тогда вам что-то приснится .
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28.07.2022 23:40 Відповісти
Всякі переговори для кацапнні означають тільки тимчасовий мир на їх умовах. За час цього "миру" вони перемелють захоплені території, мобілізують чоловіків із цих територій і через 2-3 роки нападуть на залишок України зі збільшеними силами. А Україна ослаблена. Тоді точно не вдасться устояти.
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28.07.2022 23:45 Відповісти
Навіть затяжка часу на переговори грає на їх користь. Вони рухаються в сторону перемелювання захоплених територій.
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28.07.2022 23:49 Відповісти
пока не дадут ответку по кацапам, диалога не будет
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28.07.2022 23:55 Відповісти
Тільки нова зброя і повне знищення русні в Україні може привести до діалогу! А Туреччина це ще той "миротворець", дивіться історію!
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28.07.2022 23:57 Відповісти
єто типа Украина должна отдать москалям все оккупированние территории.
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29.07.2022 00:24 Відповісти
Росії зараз це потрібно. Навіщо це Україні?
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29.07.2022 00:34 Відповісти
Знову наступити на ті ж граблі?
Які можуть бути переговори з терористами?
Тільки знищення ворожої сили та техніки змусить рашистів залишити наші території.
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29.07.2022 06:51 Відповісти
Полная капитуляция агрессора. И полное освобождение Украинских территории. СЛАВА УКРАИНЕ!
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29.07.2022 07:35 Відповісти
Как проходит диалог с курдами?
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29.07.2022 07:45 Відповісти
Турция хозяин Черного моря по факту..ибо ей принадлежат приливы Босфор и Дарданеллы...
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29.07.2022 07:59 Відповісти
Перестаньте гратись в мінск-3, та готовити люмпен до цього
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29.07.2022 09:56 Відповісти
 
 