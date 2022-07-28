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Новини Агресія Росії проти України Війна
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За останні 155 днів багато людей усвідомили, що таке насправді мати свою Державу, - Резніков

резніков

Міністр оборони Олексій Резніков привітав співгромадян з Днем Української державності.

Очільник оборонного відомства оприлюднив привітання у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"За останні 155 днів багато людей усвідомили, що таке насправді мати свою Державу. Яка це цінність. Повномасштабне вторгнення російського агресора, коли москва посилає солдат руйнувати українські міста, вбивати мирних громадян, влаштовує штучний голод – ми вже це проходили, уроки вивчені. Головний урок – Державність треба плекати, розвивати, підтримувати", - зазначив Резніков.

На переконання міністра, це свято символізує і стверджує право українців самостійно визначати власну долю на своїй землі.

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Це право, за словами Резнікова, не було подаровано, і не є актом чиєїсь милості. "Його виборювали на різних етапах державотворення протягом століть покоління наших предків. Втрачали і знову виборювали. Дух нації гартувався у боротьбі, ми - нащадки тих, хто не зламався. Зараз - наш час тримати удар", - написав міністр оборони.

Він нагадав, що зазвичай, говорячи про Українську державу, ми згадуємо кілька моментів кульмінації державотворчих змагань: велична держава Русь зі столицею у Києві, Козацька держава, Українська Народна Республіка. Нарешті – сучасна Україна.

Також читайте: ЗСУ отримають спеціальні протирадарні ракети, яких раніше у нас не було. Це дасть перевагу для контрнаступу, - Резніков

"Але між цими віхами український народ не зникав. Він докладався до створення інших держав, цілих імперій. Збагачував своїми талантами інші культури, проливав свою кров за чиїсь інтереси. У цьому відмінність. Держава та її атрибути, у першу чергу власна армія, - це гарантія права Бути. Це щастя впевнено дивитися у майбутнє. Яке залежить від накопичених прав та власних зусиль. А не від чиїхось забаганок", - наголосив Резніков.

Очільник міноборони запевнив, що відсіч російській агресії неодмінно завершиться нашою перемогою і безумовним утвердженням Української державності на всі часи.

"Тисячі патріотів власними життями вже заплатили за це. Вічна памʼять усім борцям, полеглим за Україну", - завершив свій допис міністр оборони.

Також дивіться: Зеленський привітав українців з Днем державності: Знову - ракетний терор. Нас не залякати! ВIДЕО

Автор: 

привітання (730) Резніков Олексій (1446) День державності (10)


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Топ коментарі
+22
интересно, а сколько людей осознало пользу от шашлыков?
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28.07.2022 22:47
+17
Дійсно так, а щоб мати свою державу потрібно мати свою міцну армію, свою мову і свою культуру і свою віру. Чи на так говорив і робив один політик? Але нарід вибрав "какую разницу" і зрозумів, що потрапив у халепу, зібрав валізу і все, що тут накопичив, та накивав п'ятками в Європу, бо зрозумів, що вибрали не те, про що чули.
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28.07.2022 22:47
+14
Це Грушевський сказав ще у 1919 році. На жаль, так воно і є досі.

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28.07.2022 22:59
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интересно, а сколько людей осознало пользу от шашлыков?
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28.07.2022 22:47 Відповісти
Шаурмою зеленою не вдавись ...
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28.07.2022 23:00 Відповісти
Ти б закусквав, упоротий
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28.07.2022 23:29 Відповісти
ИИии на Грушевского и Банковой уже ОСОЗНАЛИ ??? ??? ???
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29.07.2022 02:07 Відповісти
Це Грушевський сказав ще у 1919 році. На жаль, так воно і є досі.

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28.07.2022 22:59 Відповісти
гниды и пособники террористов вы ,брехливый прохиндеи‼️Генерал Сергей Кривонос объяснил , как эти мразины готовили и сдали выход из Крыма полную капитуляцию ТРАГЕДИЮ Мариуполя и "Азова" Будьте прокляты вместе с ****** и его убийцами
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29.07.2022 07:09 Відповісти
Дійсно так, а щоб мати свою державу потрібно мати свою міцну армію, свою мову і свою культуру і свою віру. Чи на так говорив і робив один політик? Але нарід вибрав "какую разницу" і зрозумів, що потрапив у халепу, зібрав валізу і все, що тут накопичив, та накивав п'ятками в Європу, бо зрозумів, що вибрали не те, про що чули.
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28.07.2022 22:47 Відповісти
Не варто робити ідола з того, чиї діти виховані окупантомовними. Бо гасла виголошувати не важко. За півроку до виборів. А московські школи на домбасі після вторгнення 2014-го нікуди не зникли. Так про яку мову йде мова?!
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28.07.2022 22:59 Відповісти
що, на Бамбасє залишилися російськомовні школи? Яка ж печалька. Я Вам більше скажу, по всій Україні Володя Боневтік Термосович транслює російсськомовний канал "Дом", а на його "єдиному марафоні" ведуча примусила одного посадовця перейти з української на російську, бо російська на її думку, є мовою міжнародного спілкування. Це якраз я пишу про "какая разница".
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28.07.2022 23:06 Відповісти
А я пишу про тяглість олігархічної традиції нехтувати необхідністю утвердження української як державного інституту. Лайно, що перейшло в катастрофу. Я щось не чув від жодного з попередників Ze якогось "мовного послання", де говорилося б про важливість мовної стійкості і утвердження державної. Зате я чув, що "москвомовні не менші патріоти, ніж україномовні". І від Ющенка це чув, і від Пороха. А щодо Зе, то що візьмеш з ідіота і манкурта, прихід якого і був обумовлений недолугістю попередників у формуванні дієвих державних інститутів?!
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29.07.2022 10:30 Відповісти
пане не дуріть нас і себе, ті хто приймав рішенння, а їх таких було тисячі, але не 6 мільянів на початку ворожого вторгнення. Це їх примусив зробити Володя Боневтік, бо не сміг укріпити і озброїти армію, а укріпляв асфальт, який допоміг ворогу за короткий час окупувати південь і сьогодні непогано вивозити крадене зерно і техніку, а також покращити свою логістику доставки зброї і військ.
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28.07.2022 23:10 Відповісти
мені стало Вас школа, бо Ви мабуть невиліковний і вже ніколи не зможете прийняти правильне рішення, особливо під час виборів. Склади, а їх було чотири за пять років президенства Порошенко підірвали ворожі ДРГ, бо в нас йшла війна і якщо це не так, то чому за 4 роки не була доведена справа в суді?, Ця брехня залишилася в головах і сьогодні. Як можна комусь дорікати за 4 сколади, коли в першу добу лютого 2022 року у повітря злетіло сотня складів і всі аеропорти і це продовжується і сьогодні?
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28.07.2022 23:28 Відповісти
А не стидно займати військову посаду , в якій ти розбираєшся як вовк у звіздах?
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28.07.2022 22:48 Відповісти
А при Боневтіку всі там такі специ, чи можливо є великим спеціалістом бувша адвокат, а зараз заступник міністра Марял? Ні, вона гарно кидалася лайном в попередника Зелі і накидала собі на посаду. Там ще є такий один, дружбан єлдака, що сьогодні замішаний в торгівлі зброєю.
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28.07.2022 23:01 Відповісти
Кодляк зачьотний, ще й глумиться над конгресом США. А висєри мілованова, ніколенко дєрьмака - зашквар.
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28.07.2022 23:44 Відповісти
перепрошую - бувша адвокат Маляр. А ще Шарапов Д.О., який від єлдака торгує зброєю.
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29.07.2022 07:00 Відповісти
та да, особливо це усвідомив дєрьмак.
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28.07.2022 22:48 Відповісти
Судя по цензору, для многих держава - это дупа Дерьмака, которую они не устают облизывать.
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28.07.2022 22:49 Відповісти
а ще багато людей зрозуміли, що держава знову має їх... як за часів профєссора
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28.07.2022 22:50 Відповісти
Те що держава грабує вже відомо всім, збирайте факти, проте не довіряйте кінченій правоохоронній та содовій системам - саме вони і є ті злочинці
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28.07.2022 22:53 Відповісти
Так усвідомили, може пора починати реформи, та змінювати країну з олігархічно-чиновничій до ЕС??!!
Скорочувати милиони дер службовців, зарплатню судям, наглядовим радам, прокурорам та набу, тощо?
Може зняти 60+ тисяч з кордонів ЕС заград отряди та кинути на фронт?
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28.07.2022 22:52 Відповісти
А коли вам це стане вже відомо
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28.07.2022 22:57 Відповісти
Керівництво держави- купа зрадників.
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28.07.2022 22:54 Відповісти
Зрадники є в будь якій державі. На всіх посадах і в будь яких структурах. Для того щоб зменшити їх кількість створюють спецслужби і проводять ретельний відбір кандидатів. Дають "пряник" і "батіг". З "пряниками" у нас занадто смачно, а з "батогом" ну ніяк. От і маємо єрмаків, татарових і зєленського з кодлом і кагалом паразитів...
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29.07.2022 03:02 Відповісти
Цей міністр свого шефа має на увазі?Тільки аж тепер главзебіл усвідомив?А до цього було усвідомлення чого?Мабуть набивання кишень з "асфальту","зійдемось по середині" чи "віртуозної"гри на піаніно....
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28.07.2022 22:55 Відповісти
Олексій Резніков - розумний і талановитий юрист.. Іноді цього достатньо щоб не наробити глупостей..
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28.07.2022 22:55 Відповісти
він закінчений дибіл👇

Россия на границе с Украиной не сформировала ни единой ударной группировки, - Резников

https://ua.news/ru/jour12/ 20 Лютого 2022 22:04
https://ua.news/ru/ukraine/rossiya-na-granitse-s-ukrainoj-ne-sformirovala-ni-edinoj-udarnoj-gruppirovki-reznikov
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28.07.2022 23:07 Відповісти
Підар **************!
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29.07.2022 07:28 Відповісти
Він звичайний дегенерат і пройдисвіт, як і кожний юрист "коломойського розливу".
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29.07.2022 03:06 Відповісти
Зараз на часі нанести удар. Заїбало тримати.
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28.07.2022 22:56 Відповісти
Резников, я ни на что пока почти не намекаю, но те, кто ежедневно киздят не по делу, своей должности вскоре лишаются. Примета такая...
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28.07.2022 22:56 Відповісти
Всі коменти чудові і всі праві у своїх дописах, але хотілось би спитати для чого ще одне свято придумав наш президент - державності, адже у нас є день Консттуції, Незалежності, а сьогодні свято річниця хрещення Русі-України, а з цього виходить, що церква повинна бути в країні одна, но чомусь влада не сильно робить на цьому акцент.
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28.07.2022 22:57 Відповісти
Щоб наступні покоління знали шо це зробив найвеличніший лідор всіх часів і народів.
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28.07.2022 23:03 Відповісти
багато хто з малоросьні напевно зрозумів, що вибір в Україні президента космополіта "какаяразница" і таких же як він у ВР замість українців патріотів призвів до масових смертей, руйнувань та окупації.

Амінь
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28.07.2022 23:00 Відповісти
Це він про кого?
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28.07.2022 23:00 Відповісти
СВОЕ ГОСУДАРСТВО имеют те, у кого ест в нем ВЛАСТЬ!

У народа Украины пока, к сожалению, нет власти своей СТРАНЕ!
Под НАРОДОМ я понимаю не НАСЕЛЕНИЕ, а настоящих ГРАЖДАН УКРАИНЫ (просьба не путать с теми у кого "есть паспорта Украины" - их наличие еще не гарантирует реального ГРАЖДАНСТВА)!
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28.07.2022 23:00 Відповісти
За последние 155 дней многие люди осознали, что такое на самом деле иметь свое Государство и клоунов при власти, вместо зрелых и образованных политиков!
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28.07.2022 23:01 Відповісти
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28.07.2022 23:06 Відповісти
Показати б це воїнам на передовій, які теж увійшли в ці 73 % у 2019-му і дати їм твою адресу...
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28.07.2022 23:35 Відповісти
Любишь Дерьмака?
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29.07.2022 00:45 Відповісти
ЗЄ-влада ніфіга не усвідомила.
Хібащо те, що вони отримали України у безрощдільну власність і можуть з нею робити, що їм заманеться.

Більше того, війна ЗЄрмакам вигідна. Бо під час війни вони можуть гвалтувати Україну без остарху заворушень, мітингів та акцій непокори.
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28.07.2022 23:03 Відповісти
великолепно! ничего не напоминает? ))
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28.07.2022 23:04 Відповісти
Багато людей й до цих днів усвідомили, що таки мати справжню державу, але велика кількість людей зробила фатальну помилку, обравши кіношного преЗе!дента та депутатів від фейкової партії «Слуга народу», які потім сформували фейковий уряд!
Ось тільки шкоду державі ці діячі нанесли справжнісіньку, яку тепер доводиться долати ціною людських життів!
Краще б обійшовся цей рєзніков без пафосних слів!
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28.07.2022 23:05 Відповісти
Хреново другое. Мало кто осознал истинную причину начала полномасштабного вторжения и до сих пор не желает слушать объяснения.
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28.07.2022 23:08 Відповісти
Прасвєті нас всєх, пожалуйста.
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28.07.2022 23:26 Відповісти
Я осознал истинную причину, но когда я ее тут озвучиваю, меня постоянно банят )))
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28.07.2022 23:41 Відповісти
может нужно не такие яркие краски использовать? ; )
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28.07.2022 23:52 Відповісти
Вроде не молодой уже человек, целый министр обороны, а надо учить, что у тебя есть свое Государство (не Израиль). И что не надо снимать войска перед вторжением с Крымского коридора, сдавать Херсон, Мелитополь, Бердянск, Энергодар без боя. Какие тебе еще уроки нужны? Ах да, ты прогуливал с 2014 года.
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28.07.2022 23:09 Відповісти
За останні 155 днів багато людей усвідомили, що таке насправді мати свою Державу.
Так, усвідомили. І що треба вибирати керувати країною тих, хто працював на благо України ДО виборів, а не обіцяє працювати ПІСЛЯ....
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28.07.2022 23:10 Відповісти
Хто там що усвідомив..Навіть в тому самому Львові повно сосок(по іншому не назвеш) які пруться з главзебіла і навіть люськи арестовича."як апатріотично говорить,яка сексі бородка".Тфю бл....Який в Україні примітивний народ,на лапшу ведеться хоч в очі...Гірше папуасів,яких за буси підкупили....
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28.07.2022 23:36 Відповісти
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28.07.2022 23:42 Відповісти
у мудрого нарiда две беды:
1. он как женщина - любит ушами: газ пописят, колбаса по 2.20 и тд......
2. ему нужно все...., и сразу.......
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28.07.2022 23:57 Відповісти
Акакаяразніца казав буратіна.
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28.07.2022 23:10 Відповісти
Чому неправильний вибір на виборах найбільший гріх, тому що він шкодить життю не тільки самого виборця , а й мільйонам інших співгромадян, які не робили цей фатальний вибір.
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28.07.2022 23:12 Відповісти
(уважно прочитавши попередні коментарі):
Грхм...
А я просто поздоровляю усіх співгромадян!
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28.07.2022 23:12 Відповісти
А как насчет того, который русню по саунах развлекал за срублики?
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29.07.2022 00:47 Відповісти
Шоколадний патріот - це хто?
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29.07.2022 12:11 Відповісти
скажу так - Карма Существует!
Мудрий нарiд проголосовал за клоуна и популиста - получил урок в виде войны....
и здесь все справедливо....., потому, что у Эволюции нет времени нянчиться и цацкаться.....
в одной и той же ситуации Глупый человек - обижается, Умный человек - делает выводы....
сделает ли мудрий нарiд выводы? не знаю.....
хотя..., вообще не удивлюсь, если он и в следующий раз проголосует за какого ни будь очередного Зеленского....
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28.07.2022 23:42 Відповісти
Цензор - візьміть на замітку

Птица

@red_bird_2016

Срочно остановите зама Резникова - Дениса Шарапова. Этот субъект занимается подрывной деятельностью и саботажем в поставках оружия на передовую . Вместе с Ермаком тырят и продают оружие. Раскомплектовуют Джевелины, которые потом стрелять не могут, тырять прицелы
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28.07.2022 23:42 Відповісти
друг, это всем давно уже известно......, даже ФБР!
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28.07.2022 23:50 Відповісти
Де докази?
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29.07.2022 03:15 Відповісти
Ти ба, яка патриотична постать.

Цікаво, воно за ці 155 днів хоч пальцем ворухнуло, щоб в Україні почали свою зброю виробляти?
Чи тільки разом з боневтіком співає "дайте грошей" бо красти нема з чого?
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28.07.2022 23:46 Відповісти
хто усвідомив, ті у кого два паспорти, і яку країну вони усвідомили?
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29.07.2022 00:18 Відповісти
І жодного українця у владі, а ті що там є, громадяни тільки за паспортом.
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29.07.2022 02:15 Відповісти
Многие поняли, что голосовать за ма лоПИД...роского, бениного Нарко-Дегенерата опасно для здоровья своего и близких...
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29.07.2022 06:32 Відповісти
Пучєглазий, а яка твоя Держава?
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29.07.2022 07:24 Відповісти
Справа міністра проста..займацця харчуванням армії...своєчасно підвозити озброення на передову та інші заходи для функціонування воєнного організму Держави...
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29.07.2022 07:51 Відповісти
Пане Резніков! Займайтеся справами, а не говоріть те що і так всі знають. У вас є речник який може озвучити вашу позицію, бо на мою думку часу на якісь інтервью у вас немає, бо справ багато...
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29.07.2022 08:41 Відповісти

Важно быть частью своей страны, даже если не всё в ней нравится. Потому что неопределенное положение может привести к психической неполноценности человека которую он будет пытаться компенсировать манией величия, например -"русским миром" или "Россия ни где не заканчивается" . На западе это было -"немецкий дух спасет мир" , потом - агрессивной пропагандой гомосексуализма (К.Г Юнг говорил, что так случается, когда человек не уютно чувствует себя в своём теле) , БЛМ и прочими событиями.

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29.07.2022 11:19 Відповісти
 
 