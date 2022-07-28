За останні 155 днів багато людей усвідомили, що таке насправді мати свою Державу, - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков привітав співгромадян з Днем Української державності.

Очільник оборонного відомства оприлюднив привітання у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"За останні 155 днів багато людей усвідомили, що таке насправді мати свою Державу. Яка це цінність. Повномасштабне вторгнення російського агресора, коли москва посилає солдат руйнувати українські міста, вбивати мирних громадян, влаштовує штучний голод – ми вже це проходили, уроки вивчені. Головний урок – Державність треба плекати, розвивати, підтримувати", - зазначив Резніков.

На переконання міністра, це свято символізує і стверджує право українців самостійно визначати власну долю на своїй землі.

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Це право, за словами Резнікова, не було подаровано, і не є актом чиєїсь милості. "Його виборювали на різних етапах державотворення протягом століть покоління наших предків. Втрачали і знову виборювали. Дух нації гартувався у боротьбі, ми - нащадки тих, хто не зламався. Зараз - наш час тримати удар", - написав міністр оборони.

Він нагадав, що зазвичай, говорячи про Українську державу, ми згадуємо кілька моментів кульмінації державотворчих змагань: велична держава Русь зі столицею у Києві, Козацька держава, Українська Народна Республіка. Нарешті – сучасна Україна.

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"Але між цими віхами український народ не зникав. Він докладався до створення інших держав, цілих імперій. Збагачував своїми талантами інші культури, проливав свою кров за чиїсь інтереси. У цьому відмінність. Держава та її атрибути, у першу чергу власна армія, - це гарантія права Бути. Це щастя впевнено дивитися у майбутнє. Яке залежить від накопичених прав та власних зусиль. А не від чиїхось забаганок", - наголосив Резніков.

Очільник міноборони запевнив, що відсіч російській агресії неодмінно завершиться нашою перемогою і безумовним утвердженням Української державності на всі часи.

"Тисячі патріотів власними життями вже заплатили за це. Вічна памʼять усім борцям, полеглим за Україну", - завершив свій допис міністр оборони.

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