За останні 155 днів багато людей усвідомили, що таке насправді мати свою Державу, - Резніков
Міністр оборони Олексій Резніков привітав співгромадян з Днем Української державності.
Очільник оборонного відомства оприлюднив привітання у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"За останні 155 днів багато людей усвідомили, що таке насправді мати свою Державу. Яка це цінність. Повномасштабне вторгнення російського агресора, коли москва посилає солдат руйнувати українські міста, вбивати мирних громадян, влаштовує штучний голод – ми вже це проходили, уроки вивчені. Головний урок – Державність треба плекати, розвивати, підтримувати", - зазначив Резніков.
На переконання міністра, це свято символізує і стверджує право українців самостійно визначати власну долю на своїй землі.
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Це право, за словами Резнікова, не було подаровано, і не є актом чиєїсь милості. "Його виборювали на різних етапах державотворення протягом століть покоління наших предків. Втрачали і знову виборювали. Дух нації гартувався у боротьбі, ми - нащадки тих, хто не зламався. Зараз - наш час тримати удар", - написав міністр оборони.
Він нагадав, що зазвичай, говорячи про Українську державу, ми згадуємо кілька моментів кульмінації державотворчих змагань: велична держава Русь зі столицею у Києві, Козацька держава, Українська Народна Республіка. Нарешті – сучасна Україна.
"Але між цими віхами український народ не зникав. Він докладався до створення інших держав, цілих імперій. Збагачував своїми талантами інші культури, проливав свою кров за чиїсь інтереси. У цьому відмінність. Держава та її атрибути, у першу чергу власна армія, - це гарантія права Бути. Це щастя впевнено дивитися у майбутнє. Яке залежить від накопичених прав та власних зусиль. А не від чиїхось забаганок", - наголосив Резніков.
Очільник міноборони запевнив, що відсіч російській агресії неодмінно завершиться нашою перемогою і безумовним утвердженням Української державності на всі часи.
"Тисячі патріотів власними життями вже заплатили за це. Вічна памʼять усім борцям, полеглим за Україну", - завершив свій допис міністр оборони.
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Скорочувати милиони дер службовців, зарплатню судям, наглядовим радам, прокурорам та набу, тощо?
Може зняти 60+ тисяч з кордонів ЕС заград отряди та кинути на фронт?
Россия на границе с Украиной не сформировала ни единой ударной группировки, - Резников
https://ua.news/ru/jour12/ 20 Лютого 2022 22:04
https://ua.news/ru/ukraine/rossiya-na-granitse-s-ukrainoj-ne-sformirovala-ni-edinoj-udarnoj-gruppirovki-reznikov
Амінь
У народа Украины пока, к сожалению, нет власти своей СТРАНЕ!
Под НАРОДОМ я понимаю не НАСЕЛЕНИЕ, а настоящих ГРАЖДАН УКРАИНЫ (просьба не путать с теми у кого "есть паспорта Украины" - их наличие еще не гарантирует реального ГРАЖДАНСТВА)!
Хібащо те, що вони отримали України у безрощдільну власність і можуть з нею робити, що їм заманеться.
Більше того, війна ЗЄрмакам вигідна. Бо під час війни вони можуть гвалтувати Україну без остарху заворушень, мітингів та акцій непокори.
Ось тільки шкоду державі ці діячі нанесли справжнісіньку, яку тепер доводиться долати ціною людських життів!
Краще б обійшовся цей рєзніков без пафосних слів!
Так, усвідомили. І що треба вибирати керувати країною тих, хто працював на благо України ДО виборів, а не обіцяє працювати ПІСЛЯ....
1. он как женщина - любит ушами: газ пописят, колбаса по 2.20 и тд......
2. ему нужно все...., и сразу.......
Грхм...
А я просто поздоровляю усіх співгромадян!
Мудрий нарiд проголосовал за клоуна и популиста - получил урок в виде войны....
и здесь все справедливо....., потому, что у Эволюции нет времени нянчиться и цацкаться.....
в одной и той же ситуации Глупый человек - обижается, Умный человек - делает выводы....
сделает ли мудрий нарiд выводы? не знаю.....
хотя..., вообще не удивлюсь, если он и в следующий раз проголосует за какого ни будь очередного Зеленского....
Птица
@red_bird_2016
Срочно остановите зама Резникова - Дениса Шарапова. Этот субъект занимается подрывной деятельностью и саботажем в поставках оружия на передовую . Вместе с Ермаком тырят и продают оружие. Раскомплектовуют Джевелины, которые потом стрелять не могут, тырять прицелы
Цікаво, воно за ці 155 днів хоч пальцем ворухнуло, щоб в Україні почали свою зброю виробляти?
Чи тільки разом з боневтіком співає "дайте грошей" бо красти нема з чого?
Важно быть частью своей страны, даже если не всё в ней нравится. Потому что неопределенное положение может привести к психической неполноценности человека которую он будет пытаться компенсировать манией величия, например -"русским миром" или "Россия ни где не заканчивается" . На западе это было -"немецкий дух спасет мир" , потом - агрессивной пропагандой гомосексуализма (К.Г Юнг говорил, что так случается, когда человек не уютно чувствует себя в своём теле) , БЛМ и прочими событиями.