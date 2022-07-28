Шмигаль закликав світ підтримати рішення Сенату США про визнання Росії спонсором тероризму

Денис Шмигаль привітав резолюцію Сенату США, яка закликає Держдепартамент визнати рф державою - спонсором тероризму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це очільник Кабміну написав у твіттері.

"Важлива резолюція Сенату США. Завдяки роботі Камали Гарріс, групи Єрмака-Макфола наближаємось до визнання росії державою - спонсором тероризму", - зазначив Шмигаль.

Він констатував, що, скидаючи бомби на українські міста, росія вже давно довела свій статус.

"Закликаємо партнерів визнати це рішення. Необхідно зупинити росію", - наголосив керівник уряду.

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