Шмигаль закликав світ підтримати рішення Сенату США про визнання Росії спонсором тероризму
Денис Шмигаль привітав резолюцію Сенату США, яка закликає Держдепартамент визнати рф державою - спонсором тероризму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це очільник Кабміну написав у твіттері.
"Важлива резолюція Сенату США. Завдяки роботі Камали Гарріс, групи Єрмака-Макфола наближаємось до визнання росії державою - спонсором тероризму", - зазначив Шмигаль.
Він констатував, що, скидаючи бомби на українські міста, росія вже давно довела свій статус.
"Закликаємо партнерів визнати це рішення. Необхідно зупинити росію", - наголосив керівник уряду.
Топ коментарі
+6 Maksim Perepelitca
показати весь коментар28.07.2022 23:41
+4 Анатолий К #427424
показати весь коментар28.07.2022 23:30
+4 Женя-Женя
показати весь коментар28.07.2022 23:44
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Можливо через те, що вони не можуть собі уявити такий нібито нонсенс.
Зате "Спонсор тероризму" для них давно відоме і зрозуміле поняття, і що робити з носієм такого почесного звання - всі вже добре знають!
Ну якось так...
Викресліть перше прізвище - до бісової матері .
И еще неизвестно, сколько будет дуплиться госдеп
Чтоб не было как с лендлизом...
Цікаво , чи конгрес США знає що він працює під - чюткім рюководством Андрюші ермака .. ? .