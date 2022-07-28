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Новини Агресія Росії проти України Війна
2 005 17

Шмигаль закликав світ підтримати рішення Сенату США про визнання Росії спонсором тероризму

шмигаль

Денис Шмигаль привітав резолюцію Сенату США, яка закликає Держдепартамент визнати рф державою - спонсором тероризму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це очільник Кабміну написав у твіттері.

"Важлива резолюція Сенату США. Завдяки роботі Камали Гарріс, групи Єрмака-Макфола наближаємось до визнання росії державою - спонсором тероризму", - зазначив Шмигаль.

Він констатував, що, скидаючи бомби на українські міста, росія вже давно довела свій статус.

"Закликаємо партнерів визнати це рішення. Необхідно зупинити росію", - наголосив керівник уряду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін просить уряд США надати Україні "газовий ленд-ліз", - Шмигаль

Автор: 

США (22950) тероризм (2867) Шмигаль Денис (4596)


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Топ коментарі
+6
групи Єрмака-Макфола )) .. От обов'язково було вставляти сюди прізвище кацапської консерви . ? Така гарна новина і - на тобі . Немов ложку дьогтя підкинули в бочку з медом .
Викресліть перше прізвище - до бісової матері .
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28.07.2022 23:41
+4
А чому спонсором тероризму? Росія є країна-терорист, яка кожного дня за допомогою ракет знищує інфраструктуру незалежної держави і людей?
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28.07.2022 23:30
+4
и сюда ермака всунул. В каждой дырке затычка.... Вот не признали б без Ермака,и все тут.
И еще неизвестно, сколько будет дуплиться госдеп
Чтоб не было как с лендлизом...
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28.07.2022 23:44
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А чому спонсором тероризму? Росія є країна-терорист, яка кожного дня за допомогою ракет знищує інфраструктуру незалежної держави і людей?
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28.07.2022 23:30 Відповісти
Тому що в політичному дискурсі США не існує такого поняття як "Країна-терорист".

Можливо через те, що вони не можуть собі уявити такий нібито нонсенс.

Зате "Спонсор тероризму" для них давно відоме і зрозуміле поняття, і що робити з носієм такого почесного звання - всі вже добре знають!

Ну якось так...
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29.07.2022 00:00 Відповісти
Цікаво, а в нас вже підтримали? Аааа, не на часі(С).
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28.07.2022 23:30 Відповісти
закінчилась епоха бідності, годі
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28.07.2022 23:31 Відповісти
А як що до рішення Конгресу відносно Папашпіон, можна його похерити?
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28.07.2022 23:36 Відповісти
А наш Єрмакат зробить те що закликає інших, чи ЗЄля й надалі робитиме з мордором серіали.?
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28.07.2022 23:37 Відповісти
годі вже
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28.07.2022 23:41 Відповісти
групи Єрмака-Макфола )) .. От обов'язково було вставляти сюди прізвище кацапської консерви . ? Така гарна новина і - на тобі . Немов ложку дьогтя підкинули в бочку з медом .
Викресліть перше прізвище - до бісової матері .
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28.07.2022 23:41 Відповісти
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29.07.2022 00:01 Відповісти
и сюда ермака всунул. В каждой дырке затычка.... Вот не признали б без Ермака,и все тут.
И еще неизвестно, сколько будет дуплиться госдеп
Чтоб не было как с лендлизом...
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28.07.2022 23:44 Відповісти
Шмигло створює іллюзію - бурхливої діяльності сього фрукта .
Цікаво , чи конгрес США знає що він працює під - чюткім рюководством Андрюші ермака .. ? .
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29.07.2022 00:06 Відповісти
КРАЩЕ Б ЧОРНОВІЛ ЇХ ЗАКЛИКАВ !!!
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29.07.2022 00:18 Відповісти
В следующем столетии,ждём
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29.07.2022 00:26 Відповісти
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29.07.2022 00:41 Відповісти
А Україна визнала?!
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29.07.2022 03:42 Відповісти
Не треба плутати рішення конгресу і рекомендацію, воно хоч читало що сенатори прийняли, як 73% дебілів?
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29.07.2022 06:03 Відповісти
 
 