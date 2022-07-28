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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Сьогодні на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача говорили про забезпечення ЗСУ озброєнням, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, в ході якого розглядалися чотири питання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив у відеозверненні,

"З того, що можна сказати публічно, проаналізували стан забезпечення в цей час озброєнням наших захисників, поставки допомоги від партнерів і в цілому стан виконання плану оборони України, який ввели в дію 24 лютого", - підкреслив президент України.

Ставка є органом вищого військового керівництва, який займається стратегічним управлінням військами в період війни.

У Ставку входять президент Володимир Зеленський, секретар РНБО Олексій Данілов, а також керівництво СБУ, військової розвідки, Сил спеціальних операцій ЗСУ та інших військових формувань і силових відомств.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23913) ЗСУ (7564)


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Топ коментарі
+29
И об этих твоих достижениях за 3 года?

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28.07.2022 23:49
+23
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28.07.2022 23:53
+21
https://www.youtube.com/watch?v=NbrWkEx2syc&list=TLPQMjcwNzIwMjJxD6kIZ74RGg&t=332s&fbclid=IwAR3UWgq0kzgvPYq-WpcONfhDNTTdrqdIc29IhXlL0Ux07WM83HM4cryGQRM https://www.youtube.com/watch?v=NbrWkEx2syc...



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Ермака отправляют под следствие ФБР, а Бориса Джонсона прочат в генсеки НАТО// №279 - Юрий Швец
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28.07.2022 23:57
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говорили = балякали
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28.07.2022 23:46 Відповісти
годі вже бідувать. це кінець цілої епохи
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28.07.2022 23:49 Відповісти
И об этих твоих достижениях за 3 года?

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28.07.2022 23:49 Відповісти
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28.07.2022 23:53 Відповісти
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29.07.2022 00:05 Відповісти
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28.07.2022 23:58 Відповісти
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29.07.2022 00:01 Відповісти
Це є повзучий заколот мафії проти Україні. У владі діє потужне організоване злочинне угруповання. Президент Зеленський - однозачно - є членом цієї зграї.
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29.07.2022 00:30 Відповісти
Може шукали неробочі джавеліни і стінгери і хто це зробив? Бо шось роліки тільки з іглами і стугнами?
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28.07.2022 23:51 Відповісти
Будуть знімати асфальтове покриття з доріг і відправляти його на фронт .
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28.07.2022 23:52 Відповісти
Невже почали робити ракети?
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28.07.2022 23:52 Відповісти
невигідно для Ставки))
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28.07.2022 23:57 Відповісти
найвеличніший своєю поведінкою демонструє, що краще жувати, ніж розмовляти...

а ще цікаво..скільки коштують державі "Вечірні побрехеньки" із Зе

скільки коштує реклама під час побрехеньок..і хто та компанія, через яку розміщується реклама...там і рахунки в офшорах повилазять..
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28.07.2022 23:55 Відповісти
хоч один набой з початку війни зробили?
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28.07.2022 23:55 Відповісти
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28.07.2022 23:59 Відповісти
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29.07.2022 02:17 Відповісти
У передрік війны опозиція з великими потугами вибила гроші для ЗСУ та взгалі оборони. А до цього ЗЕлена влада будвала дороги під танки рашистів й ігнорувала попередження про скору війну .
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29.07.2022 02:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=NbrWkEx2syc&list=TLPQMjcwNzIwMjJxD6kIZ74RGg&t=332s&fbclid=IwAR3UWgq0kzgvPYq-WpcONfhDNTTdrqdIc29IhXlL0Ux07WM83HM4cryGQRM https://www.youtube.com/watch?v=NbrWkEx2syc...



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Ермака отправляют под следствие ФБР, а Бориса Джонсона прочат в генсеки НАТО// №279 - Юрий Швец
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28.07.2022 23:57 Відповісти
"проаналізували стан забезпечення в цей час озброєнням наших захисників, поставки допомоги від партнерів і в цілому стан виконання плану оборони України" - так як справи? які результати аналізу?
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28.07.2022 23:58 Відповісти




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Махінації в президентській програмі висадки «мільярда дерев» під час війни // Ар'єв https://www.youtube.com/watch?v=aWoOoWNX1W0
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29.07.2022 00:00 Відповісти
За Деоржоборонзамовлення згадали? і за провалене фінансування за останні три роки - також?
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29.07.2022 00:02 Відповісти
Знаємо Зе , знємо від шановного пана Юрія Швеця - там факти- , що ТВІЙ ШАРАПОВ з Міноборони БЛОКУЄ поставки зброї нашим ЗСУ. Шарапова запросили на засідання ? ТВОЯ ЗЕ рідна мафія б'є по мостах з друзями та союзниками України. Зе ,ТИ стільки напаскудив Україні зі своїм мафіозним свинотрестом , ЩО Я ТОБІ НЕ ВІ-РЮ ,
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29.07.2022 00:06 Відповісти
Народе форумний, який згадує забезпеченням ЗСУ озброєнням за останні три роки незл..., короче, останнім словом в лексиконі - ви ж зрозумійте: 73/43%зебілам (чи скільки їх там вже залишилось... ненабагато менше, якщо не більше) - нічого не дійде! Їм "об'єднаний марафон" засрав мізки ще краще, ніж Г+Г ще в 23019-му їхнім борщовим набором...
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29.07.2022 00:08 Відповісти
Якщо в тебе є 10 друзів, то 7 з них виходить зебіли
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29.07.2022 00:49 Відповісти
Так і є. Серед близьких родичів 1 з 10 зебіл.
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29.07.2022 00:58 Відповісти
З 10 друзів семеро я послав за рюськім кораблем .
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29.07.2022 08:21 Відповісти
Шкода коментувати
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29.07.2022 00:10 Відповісти
Сколько повесили баранов с умными патриотичными мордами ?
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29.07.2022 00:10 Відповісти
янукович -2
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29.07.2022 00:11 Відповісти
Зе , ось перед тобою випуск пана Юрія Швеця № 279 : Ти зі своєю мафією знахабніли геть. Коли будеш тікати з України від союзу розлючених громадян та армії - до пермоги , чи після ?
Здай повноваженя президента законній інституції законним шляхом (за станом здоров'я ?) ЗАРАЗ. Бо не дамо втікти ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ.
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29.07.2022 00:19 Відповісти
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29.07.2022 00:22 Відповісти
ЧЕКАЄМО ! АНОНС ЧУДОВИЙ
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29.07.2022 08:49 Відповісти
Шта?

США про зброю розмовляють тільки з Залужним та Рєзніком.

Нагадайте, коли Байден останній раз розмовляв з ЗЄ?
Нагадайте, хто з США в останні місяці взагалі розмовляв з Єрмаком?

І знаєте чому? Знаєте - в США про ЗЄрмака все знають.
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29.07.2022 00:32 Відповісти
А от з рєзніковим і не треба. Сумнівний тип
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29.07.2022 00:57 Відповісти
Он воно що,ставка блд.верховного головнокомандувача,удавіть вже хтось цю ницу гниду гнусаву!
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29.07.2022 00:32 Відповісти
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29.07.2022 01:02 Відповісти
Дай , дай , дай , дай найбагатшій країні Європи , but with selfish mind of a man at power . Results may very disturbed for the rest of the citizens (
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29.07.2022 00:54 Відповісти
"Ставка Верховного Головнокомандувача". Трупом сталіна повіяло .
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29.07.2022 00:55 Відповісти
Ну прям Владимир Виссарионович...
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29.07.2022 00:58 Відповісти
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29.07.2022 01:14 Відповісти
В ОТСТАВКУ!!!!!
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29.07.2022 01:28 Відповісти
По перше, все негайно забрати з магазинів та заборонити торгувати зброєю та амуніцією у військовий час. А замість відібраного залишити розписки, гроші отримаєте після війни, якщо доведете, що купили а не вкрали.
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29.07.2022 02:11 Відповісти
Сьогодні на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача говорили про забезпечення ЗСУ озброєнням, - Зеленський Джерело:
ПОГОВОРИЛИ ПОКИ НЕ НАБРИДЛО, А ПОТІМ ВСІМ ОФІСОМ ПІШЛИ ПИТИ КОФЄ
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29.07.2022 02:14 Відповісти
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29.07.2022 02:22 Відповісти
Зеленский, ты уже Ермака Уволил ? Уволить, увидишь, как станет легче. И тут же начнете побеждать
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29.07.2022 05:58 Відповісти
Що ця зелена гнида може знати про забезпечення ЗСУ????????????????
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29.07.2022 06:26 Відповісти
Гордіться 73%. Навіть у Засрашки немає ставки, а у вас є. Навіть у "могучєй" при нафті і газу немає кінця бідності, а у вас є. А які засєдатєлі у ставці, військових пропускаю, бо на них весь тягар цієї війни, а далі єлдак, російський резидент, який працює відкрито і нікого не боється, донецький сепаратист татаров, який виконуючи накази портнова руйнує державу зсередини, а далі ветеринари, роботяги ротом(актори, співаки і співачки) і бувші бригадири банд 90-х.
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29.07.2022 06:57 Відповісти
и об этом тоже - нового монополіста України по торгівлі зброєю контролює бізнес-партнер самого Андрія Єрмака, його батька та ... росіянина зі шпигунським "минулим"?
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29.07.2022 07:02 Відповісти
От кого треба ВЗЯТИ за "фабєрже" так це великого РЕхФОРМАТОРА, а фактично могільщіка,УКРОБОРОНПРОМУ - Мустафу Наєма.Думаю суспільству буде цікаво дізнатись : "ХТО "поклав своє око" на підприємства "укроборонпрому"?" А якщо додати до цього хлопчика,ще "ВЕЛИКОГО ДИПЛОМАТА" тарана,то дізнаємось:"Хто приклав руку до дворічних зривів оборонного замовлення?"
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29.07.2022 07:28 Відповісти
Розстріляти нах ту свору.
Жиди погані пралять нами

А ми ще гірші ніж жиди

Ми продали дідівську славу

Жиди в ярмо нас запрягли

Неначе суки з кобелями

Жиди злигались з иоскалями

І тіска та з давнн й по нині

Гаса по нашій Україні !

Голосуйте за етнічних українців націоналістів, а не за жидів
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29.07.2022 07:57 Відповісти
але, на жаль....73% хотіли "па-пріколу...."
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29.07.2022 09:54 Відповісти
" та інших військових формувань і силових відомств. " ? ЗАЛУЖНИЙ !
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29.07.2022 08:44 Відповісти
шмаркля, скільки ти створив заводів по виробництву ***********? тобі весь світ щось винен постійно.
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29.07.2022 09:08 Відповісти
він шукав...."кто стрілял в шифіра??...."
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29.07.2022 09:55 Відповісти
ПЕРЕМОГА буде за УКРАЇНОЮ! це 100%...

якщо навіть Лєнка Зеленська перестала передавати руSSкім позиції ЗСУ (як в 2014-15 рр.) і готується здати руZZкій паспарт....

то і єрмаки з арахаміями СКОРО "прозріють".... і НЕ будуть за путінского Злодія абрамовича так сильно "переживати"...і займуться викриванням руSSкої агентури в Києві....
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29.07.2022 09:52 Відповісти
Всех ,,Слуг урода" во главе с зеленским-дермаком надо передать под суд за держзраду! Уходите в отставку, ЗЕшобла!!!!
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29.07.2022 10:06 Відповісти
 
 