Сьогодні на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача говорили про забезпечення ЗСУ озброєнням, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський сьогодні провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, в ході якого розглядалися чотири питання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив у відеозверненні,
"З того, що можна сказати публічно, проаналізували стан забезпечення в цей час озброєнням наших захисників, поставки допомоги від партнерів і в цілому стан виконання плану оборони України, який ввели в дію 24 лютого", - підкреслив президент України.
Ставка є органом вищого військового керівництва, який займається стратегічним управлінням військами в період війни.
У Ставку входять президент Володимир Зеленський, секретар РНБО Олексій Данілов, а також керівництво СБУ, військової розвідки, Сил спеціальних операцій ЗСУ та інших військових формувань і силових відомств.
Будь ласка, зачекайте...
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а ще цікаво..скільки коштують державі "Вечірні побрехеньки" із Зе
скільки коштує реклама під час побрехеньок..і хто та компанія, через яку розміщується реклама...там і рахунки в офшорах повилазять..
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Ермака отправляют под следствие ФБР, а Бориса Джонсона прочат в генсеки НАТО// №279 - Юрий Швец
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незл..., короче, останнім словом в лексиконі - ви ж зрозумійте: 73/43%зебілам (чи скільки їх там вже залишилось... ненабагато менше, якщо не більше) - нічого не дійде! Їм "об'єднаний марафон" засрав мізки ще краще, ніж Г+Г ще в 23019-му їхнім борщовим набором...
Здай повноваженя президента законній інституції законним шляхом (за станом здоров'я ?) ЗАРАЗ. Бо не дамо втікти ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ.
США про зброю розмовляють тільки з Залужним та Рєзніком.
Нагадайте, коли Байден останній раз розмовляв з ЗЄ?
Нагадайте, хто з США в останні місяці взагалі розмовляв з Єрмаком?
І знаєте чому? Знаєте - в США про ЗЄрмака все знають.
ПОГОВОРИЛИ ПОКИ НЕ НАБРИДЛО, А ПОТІМ ВСІМ ОФІСОМ ПІШЛИ ПИТИ КОФЄ
Жиди погані пралять нами
А ми ще гірші ніж жиди
Ми продали дідівську славу
Жиди в ярмо нас запрягли
Неначе суки з кобелями
Жиди злигались з иоскалями
І тіска та з давнн й по нині
Гаса по нашій Україні !
Голосуйте за етнічних українців націоналістів, а не за жидів
якщо навіть Лєнка Зеленська перестала передавати руSSкім позиції ЗСУ (як в 2014-15 рр.) і готується здати руZZкій паспарт....
то і єрмаки з арахаміями СКОРО "прозріють".... і НЕ будуть за путінского Злодія абрамовича так сильно "переживати"...і займуться викриванням руSSкої агентури в Києві....