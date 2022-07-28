Немає жодних сигналів про готовність Росії до переговорів, насправді вона хоче воювати, – Кулеба

Україна не бачить ніяких сигналів про готовність до переговорів з боку Росії, яка насправді хоче воювати.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У відповідь на питання про знаки росіян щодо готовності до перегорів, міністр зауважив, що українська сторона щодня отримує їх у вигляді чергових ракетних обстрілів української території, у вигляді заяв керівництва росії і найвищих посадовців про те, що треба звалити президента Зеленського, про те, що треба забезпечити повну денацифікацію України.

"Та немає насправді ніяких сигналів. Росія хоче насправді воювати, але дійсно, під приводом бажання пом’якшити ситуацію напередодні зимового сезону в деяких партнерах починається знову зуд на тему переговорів з Російською Федерацією", - наголосив Кулеба.

Глава МЗС зауважив, що влада дуже спокійно і чітко роз’яснює партнерам, чому їхні сподівання на конструктивну позицію Росії не відповідають дійсності.

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