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Немає жодних сигналів про готовність Росії до переговорів, насправді вона хоче воювати, – Кулеба

кулеба

Україна не бачить ніяких сигналів про готовність до переговорів з боку Росії, яка насправді хоче воювати.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У відповідь на питання про знаки росіян щодо готовності до перегорів, міністр зауважив, що українська сторона щодня отримує їх у вигляді чергових ракетних обстрілів української території, у вигляді заяв керівництва росії і найвищих посадовців про те, що треба звалити президента Зеленського, про те, що треба забезпечити повну денацифікацію України.

"Та немає насправді ніяких сигналів. Росія хоче насправді воювати, але дійсно, під приводом бажання пом’якшити ситуацію напередодні зимового сезону в деяких партнерах починається знову зуд на тему переговорів з Російською Федерацією", - наголосив Кулеба.

Глава МЗС зауважив, що влада дуже спокійно і чітко роз’яснює партнерам, чому їхні сподівання на конструктивну позицію Росії не відповідають дійсності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Готовність" Росії до переговорів - прийом, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ, - речник МЗС Ніколенко

Автор: 

Кулеба Дмитро (3604) переговори з Росією (1097)


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Топ коментарі
+4
Україна не бачить ніяких сигналів про готовність до переговорів з боку Росії, яка насправді хоче воювати, але є готовність українських зрадників до переговорів , і перестати воювати, щоб рашисту залишити ті окуповані території,котрі він окупував при їх допомозі
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28.07.2022 23:51
+4
А в орди дороги назад, іншого виходу, немає, воно вляпалось по самі вуха.
Варіанта тільки 2: або здохне путлер й розвалиться орда, або буде знищена Україна!
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29.07.2022 06:37
+4
Так хочется помочь кацапии сохранить морду, а она **** такая не хочет.
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29.07.2022 06:52
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29.07.2022 00:01 Відповісти
для этого войска должны стоять под Москвой и ракетами стрелять хйловские бункера. а до того разве что кто сыпанет в чай чего. ну или действительно кто полетит не туда и ввалит ракетой (туда). а чтобы к примеру развернуть войска и выполнить свою же (кацапскую) конституцию это вряд ли, нет таких, вымерли еще при царе скорее всего.
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29.07.2022 01:48 Відповісти
"Під москвою" стоять 70% усіх товарно-продуктових складів **********. Зараз вони інтенсивно спорожнюються. Як тільки в них, як і в кацапських холодильниках, почнуть масово вішатись миші, кацапи почнуть жерти один одного. Ну і що там робити нам? Годувати тварюк? Садити в тюрми за людоїдство і знову таки годувати? На фуй! Ізоляція і нехай самі себе гризуть...
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29.07.2022 02:33 Відповісти
Рабсия не хочет "ваивать" рабсия хочет бухать и деградировать.
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28.07.2022 23:51 Відповісти
Для того щоб бухать потрібно мати сировину для спирту. А її потрібно виростити. Зараз купують за нафту і газ. А завтра за що купувати будуть? А якщо Сибір відмовиться утримувати маскву і пітєр?
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29.07.2022 02:36 Відповісти
Україна не бачить ніяких сигналів про готовність до переговорів з боку Росії, яка насправді хоче воювати, але є готовність українських зрадників до переговорів , і перестати воювати, щоб рашисту залишити ті окуповані території,котрі він окупував при їх допомозі
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28.07.2022 23:51 Відповісти
Пане Дмитре- як завжди респект вам
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29.07.2022 00:02 Відповісти
вона сама не знає що хоче. кінця епохи бідності?
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29.07.2022 00:03 Відповісти
А ЧЕГО ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИ ЛИЧНОЙ ВСТРЕЧЕ ПУТИНА НЕ УБИЛ !?)
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29.07.2022 00:16 Відповісти
за ноздрі ***** було треба брать
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29.07.2022 00:27 Відповісти
шизіка *****
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29.07.2022 00:28 Відповісти
ГЛАВНОЕ ДЛЯ ВСЕГО МИРА УНИЧТОЖИТЬ ПУТИНА И ВСЕХ ЕГО ПРЕСТУПНЫХ ПОДЕЛЬНИКОВ, ВКЛЮЧАЯ БЛИЗКИХ РОДСТЕННИКОВ !!!
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29.07.2022 00:32 Відповісти
Містер очевидність, та вас дебілів про це попереджали сотню років, але що візьмеш з зелених ушльопків без мізків.
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29.07.2022 06:06 Відповісти
А в орди дороги назад, іншого виходу, немає, воно вляпалось по самі вуха.
Варіанта тільки 2: або здохне путлер й розвалиться орда, або буде знищена Україна!
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29.07.2022 06:37 Відповісти
Ну сдохнет путлер и чо? И свалят они с Украины полностью. Прикинутся обманутыми, поплачут "покаются". "Выберут" себе "хорошего" царя. Потом накопят силы и через цать лет снова нападут.
Вот и весь ваш первый вариант. Надо уничтожать полностью всю кацапню. От мала до велика. В крайнем случае полностью изолировать. Но лично я за уничтожение. !!!
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29.07.2022 09:05 Відповісти
Нічого, шас Ромчик візьметься за справу і діло піде семимильними кроками, а там ще Міша з Петюнею підтягнуться, Єрмак не залишиться на самоті.
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29.07.2022 06:38 Відповісти
Так хочется помочь кацапии сохранить морду, а она **** такая не хочет.
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29.07.2022 06:52 Відповісти
Тільки Зеля готов до перемовин.
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29.07.2022 07:16 Відповісти
А зе-гнида всё в очко путлеру мечтает заглянуть под предлогом увидеть там мир...
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29.07.2022 08:18 Відповісти
 
 